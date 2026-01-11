HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Barcelona bicampeón de la Supercopa de España
Barcelona bicampeón de la Supercopa de España     Barcelona bicampeón de la Supercopa de España     Barcelona bicampeón de la Supercopa de España     
Sociedad

Senamhi advierte que lluvias, granizo y nieve de moderada a fuerte intensidad continuarán en Lima y otras regiones

La alerta de Senamhi incluye zonas de sierra, selva y la costa central, con pronósticos de condiciones climáticas variables según la altitud. Se esperan también descargas eléctricas y ráfagas de viento.

Senamhi advirtió que la costa, sierra y selva se verán afectadas hasta el 13 de enero.
Senamhi advirtió que la costa, sierra y selva se verán afectadas hasta el 13 de enero. | Foto: composición LR/ Senamhi

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió un aviso de alerta ante la continuidad de precipitaciones de moderada a fuerte intensidad que afectarán gran parte del territorio nacional, incluyendo la región de Lima. Según el último reporte, se espera la presencia de lluvias, granizo y nieve, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento.

Los avisos meteorológicos N°009 y N°008 (extensión del N°005) del Senamhi indicaron que diversas zonas del Perú se verán afectadas desde este domingo 11 al martes 13 de enero del 2026.

TE RECOMENDAMOS

¿LÓPEZ CHAU ESTUVO EN LURIGANCHO? | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Senamhi alerta de lluvias y granizo en Lima y otras regiones

lr.pe

Pronóstico de lluvias en Lima y otras regiones

El pronóstico de Senamhi detalla que las condiciones climáticas variarán según la altitud y la ubicación geográfica:

  • En la Sierra: la alerta es de nivel naranja. Se espera la ocurrencia de granizo en zonas por encima de los 2800 m s. n. m. y nevadas en localidades sobre los 3800 m s. n. m. de la sierra central y sierra sur. Las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 35 km/h. Además, estas condiciones favorecerán el incremento de la nubosidad durante la tarde y noche. Los departamentos afectados son: Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Pasco, entre otras.
  • En la selva: hay una alerta de nivel naranja. Se registrará la presencia de lluvias de moderada a fuerte intensidad en la selva. Esta lluvia estará acompañada de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h. Los departamentos afectados son: Amazonas, Cajamarca, Huánuco, Junín, Loreto, Pasco, San Martín y Ucayali.
  • Costa central: se prevé horas de la noche/madrugada en la costa norte debido al trasvase de nubes desde la cordillera.
  • En Lima: Las zonas de la sierra central de la capital (como Huarochirí, Canta y Yauyos) experimentarán lluvias persistentes que podrían afectar el caudal de los ríos y la transitabilidad en carreteras. En las localidades de la cuenca media y alta de la región se reporta cielo cubierto y lluvia. Las provincias afectadas son Cajatambo, Canta, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.
Lima y demás departamentos del Perú se verán afectados por el nivel fuerte de las precipitaciones. Foto: Senamhi

Lima y demás departamentos del Perú se verán afectados por el nivel fuerte de las precipitaciones. Foto: Senamhi

Recomendación de Senamhi ante las fuertes lluvias y activación de quebradas

Senamhi advirtió que ante la presencia moderada a fuerte de las precipitaciones se deben revisar procedimientos de emergencia. Asimismo, reprogramar actividades en áreas expuestas al impacto de activación de quebradas. Proteger bienes y viviendas. Estar atentos a la información oficial y seguir instrucciones de las autoridades competentes.

Además, la entidad también advierte que se deben proteger los bienes de las precipitaciones y sus eventos asociados (granizo, descargas eléctricas, vientos fuertes e inundaciones). 

Notas relacionadas
Senamhi alerta lluvias, granizo y nieve de moderada a extrema intensidad en Lima y otras regiones

Senamhi alerta lluvias, granizo y nieve de moderada a extrema intensidad en Lima y otras regiones

LEER MÁS
Calles de Trujillo amanecieron inundadas tras lluvias advertidas por Senamhi: vecinos exigen intervención de las autoridades

Calles de Trujillo amanecieron inundadas tras lluvias advertidas por Senamhi: vecinos exigen intervención de las autoridades

LEER MÁS
¿Por qué sonó la alarma de Sismate hoy en Perú? Todo sobre la alerta meteorológica de Senamhi

¿Por qué sonó la alarma de Sismate hoy en Perú? Todo sobre la alerta meteorológica de Senamhi

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Actriz de cine peruano asesina a su pareja con arma blanca tras fuerte discusión en Puno

Actriz de cine peruano asesina a su pareja con arma blanca tras fuerte discusión en Puno

LEER MÁS
Cambio en las vacaciones de los colegios en 2026: Minedu confirma el cronograma de clases y descansos

Cambio en las vacaciones de los colegios en 2026: Minedu confirma el cronograma de clases y descansos

LEER MÁS
El único túnel peruano reconocido mundialmente por su ingeniería geológica: atraviesa aguas de hasta 71.2° de temperatura

El único túnel peruano reconocido mundialmente por su ingeniería geológica: atraviesa aguas de hasta 71.2° de temperatura

LEER MÁS
Sueldo docente: Minedu fijó los nuevos montos para CPM y profesores contratados en 2026

Sueldo docente: Minedu fijó los nuevos montos para CPM y profesores contratados en 2026

LEER MÁS
Puno: universitario asesinado por su enamorada soñaba con ser médico y su familia exige justicia

Puno: universitario asesinado por su enamorada soñaba con ser médico y su familia exige justicia

LEER MÁS
Nuevo parque de diversiones en Lima con ingreso gratis y ofrece juegos mecánicos con precios desde S/10

Nuevo parque de diversiones en Lima con ingreso gratis y ofrece juegos mecánicos con precios desde S/10

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

VER Barcelona vs Real Madrid EN VIVO HOY por la final de la Supercopa vía América tvGO

Campaña de DNI electrónico gratis en Miraflores este 12 de enero: revisa horarios de atención

Presidente del Consejo de Ministros minimiza paro de transportintas y los acusa de integrar bandas criminales

Sociedad

Campaña de DNI electrónico gratis en Miraflores este 12 de enero: revisa horarios de atención

¿Vas a la piscina en Lima? Así puedes reconocer si es saludable en este verano 2026, según Digesa

Resultados de preselección de Beca 18-2026 se publicarán en enero, confirma Pronabec

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Presidente del Consejo de Ministros minimiza paro de transportintas y los acusa de integrar bandas criminales

Sorteo de miembros de mesa Elecciones 2026: fecha, pagos a los seleccionados y todo lo que debes de saber

Cateriano: "¿Dónde estuvo RLA durante el saqueo de Fujimori y Montesinos? Pues haciendo negocios con la dictadura"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025