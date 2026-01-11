Senamhi advirtió que la costa, sierra y selva se verán afectadas hasta el 13 de enero. | Foto: composición LR/ Senamhi

Senamhi advirtió que la costa, sierra y selva se verán afectadas hasta el 13 de enero. | Foto: composición LR/ Senamhi

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió un aviso de alerta ante la continuidad de precipitaciones de moderada a fuerte intensidad que afectarán gran parte del territorio nacional, incluyendo la región de Lima. Según el último reporte, se espera la presencia de lluvias, granizo y nieve, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento.

Los avisos meteorológicos N°009 y N°008 (extensión del N°005) del Senamhi indicaron que diversas zonas del Perú se verán afectadas desde este domingo 11 al martes 13 de enero del 2026.

Pronóstico de lluvias en Lima y otras regiones

El pronóstico de Senamhi detalla que las condiciones climáticas variarán según la altitud y la ubicación geográfica:

En la Sierra: la alerta es de nivel naranja. Se espera la ocurrencia de granizo en zonas por encima de los 2800 m s. n. m. y nevadas en localidades sobre los 3800 m s. n. m. de la sierra central y sierra sur. Las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 35 km/h. Además, estas condiciones favorecerán el incremento de la nubosidad durante la tarde y noche. Los departamentos afectados son: Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Pasco, entre otras.

En la selva: hay una alerta de nivel naranja. Se registrará la presencia de lluvias de moderada a fuerte intensidad en la selva. Esta lluvia estará acompañada de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h. Los departamentos afectados son: Amazonas, Cajamarca, Huánuco, Junín, Loreto, Pasco, San Martín y Ucayali.

Costa central: se prevé horas de la noche/madrugada en la costa norte debido al trasvase de nubes desde la cordillera.

En Lima: Las zonas de la sierra central de la capital (como Huarochirí, Canta y Yauyos) experimentarán lluvias persistentes que podrían afectar el caudal de los ríos y la transitabilidad en carreteras. En las localidades de la cuenca media y alta de la región se reporta cielo cubierto y lluvia. Las provincias afectadas son Cajatambo, Canta, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.

Las zonas de la sierra central de la capital (como Huarochirí, Canta y Yauyos) experimentarán lluvias persistentes que podrían afectar el caudal de los ríos y la transitabilidad en carreteras. En las localidades de la cuenca media y alta de la región se reporta cielo cubierto y lluvia. Las provincias afectadas son Cajatambo, Canta, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.

Lima y demás departamentos del Perú se verán afectados por el nivel fuerte de las precipitaciones. Foto: Senamhi

Recomendación de Senamhi ante las fuertes lluvias y activación de quebradas

Senamhi advirtió que ante la presencia moderada a fuerte de las precipitaciones se deben revisar procedimientos de emergencia. Asimismo, reprogramar actividades en áreas expuestas al impacto de activación de quebradas. Proteger bienes y viviendas. Estar atentos a la información oficial y seguir instrucciones de las autoridades competentes.

Además, la entidad también advierte que se deben proteger los bienes de las precipitaciones y sus eventos asociados (granizo, descargas eléctricas, vientos fuertes e inundaciones).