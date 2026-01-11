HOYSuscripcion LR Focus

Incendio deja sin casa a 13 familias en Cercado de Lima
Incendio deja sin casa a 13 familias en Cercado de Lima     
Sociedad

¿Vas a la piscina en Lima? Así puedes reconocer si es saludable en este verano 2026, según Digesa

A través de Digesa, se habilitó una plataforma digital para que los ciudadanos consulten qué piscinas cuentan con la autorización sanitaria vigente tras las inspecciones regulares.

El Minsa informó sobre la evaluación de las condiciones sanitarias de playas y piscinas en Lima para la temporada de verano 2026
El Minsa informó sobre la evaluación de las condiciones sanitarias de playas y piscinas en Lima para la temporada de verano 2026 | Foto: Andina/Minsa/Composición LR

El Ministerio de Salud viene difundiendo información oficial sobre las condiciones sanitarias de playas y piscinas habilitadas durante la temporada de verano 2026. Estas acciones forman parte del monitoreo permanente que realiza la autoridad sanitaria para espacios recreativos de uso colectivo en Lima Metropolitana.

A través de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa), se mantiene habilitada una plataforma digital que permite a los ciudadanos verificar qué piscinas cuentan con autorización sanitaria vigente, de acuerdo con evaluaciones técnicas actualizadas de manera periódica.

Minsa: ¿qué condiciones debe cumplir una piscina para obtener la calificación de saludable?

De acuerdo con Digesa, una piscina es considerada saludable cuando cumple con criterios técnicos definidos en la normativa sanitaria vigente. La evaluación contempla distintos componentes y puede modificarse si se detectan incumplimientos.

Entre los aspectos revisados se encuentran:

  • Calidad microbiológica del agua.
  • Estado de limpieza del área de piscina y zonas comunes.
  • Condiciones del equipamiento e instalaciones sanitarias.
  • Documentación sanitaria en regla y vigente.

Estas inspecciones se realizan de forma periódica durante el verano.

Cómo revisar en línea qué piscinas cuentan con autorización sanitaria vigente, según Digesa

La plataforma Verano Saludable permite verificar de manera virtual el estado sanitario de playas y piscinas en Lima y otras regiones del país.

Algunas piscinas que figuran como saludables, según la información disponible, son:

  • Piscina Centro Recreativo Laguna Azul (Independencia).
  • Piscina El Chaparral (Carabayllo).
  • Piscina Parque Zonal Lloque Yupanqui (Los Olivos).
  • Piscina Villa Punto Verde (Puente Piedra).
  • Piscina Yaku Park (Comas).
  • Piscina Centro Recreacional Villa Carmencita (San Martín de Porres).
  • Piscina Municipal Santa Rosa (Los Olivos).

La lista completa y actualizada puede consultarse en la plataforma oficial del Minsa, donde se detalla la condición sanitaria vigente de cada establecimiento evaluado.

Plataforma Veranos Saludable de Digesa está a disposición de la ciudadanía. Foto: Captura

Plataforma Veranos Saludable de Digesa está a disposición de la ciudadanía. Foto: Captura

