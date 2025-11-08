Tras el reclamo de los vecinos, la Municipalidad clausuró los establecimientos, en donde operan los comercios de velas. Foto: Composición LR/Melissa Landa

Tras el reclamo de los vecinos, la Municipalidad clausuró los establecimientos, en donde operan los comercios de velas. Foto: Composición LR/Melissa Landa

En la cuadra 3 de la avenida Tacna, en el Cercado de Lima, los residentes del edificio Moncayo han expresado su preocupación frente a los riesgos que enfrentan por la presencia de fábricas y almacenes clandestinos de velas, en los cuales se produjo un incendio el pasado 30 de octubre. "El peor día de mi vida, no pensé volver a estar aquí. Todo el humo entró a mi hogar mientras protegía a mi perrita", sostuvo la vecina Paula en referencia al último siniestro en el lugar.

Los vecinos, en su mayoría adultos mayores, contaron que durante el último siniestro el humo casi los termina por asfixiar. Además, precisaron que enfrentaron dificultades para evacuar, pues la humareda no les permitía saber en dónde estaban caminando. Por ello, un grupo de residentes realizó un plantón durante la mañana del sábado 8 de noviembre para exigir el apoyo de las autoridades ante la presencia de almacenes clandestinos. "No queremos morir quemados", se lee en uno de los carteles.

TE RECOMENDAMOS LA POLÉMICA PARTICIPACIÓN DE RAFAEL LÓPEZ ALIAGA EN CADE 2025 | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Los residentes del edificio Moncayo denunciaron la presencia de almacenes y locales clandestinos. Foto: Melissa Landa

Vecinos afectados tras incendio en almacén clandestino de velas

El emblemático edificio Moncayo tiene años de historia, sin embargo, los residentes consideran que están en riesgo desde que hay presencia de comercios de velas, los cuales no tienen una regularización adecuada por parte de la Municipalidad de Lima. "Es una tarea estar constantemente fiscalizando los negocios de todo el distrito. Son materiales peligrosos, no sabemos qué más puede haber en el local, pareciera una fábrica clandestina", sostuvo Michael Ponce, vecino en la zona, para La República.

Interior de una de las viviendas afectadas por el siniestro del 30 de octubre. Foto: Melissa Landa

Otro residente cuestionó que los comercios utilicen como único permiso una "licencia de venta de artículos religiosos", omitiendo otros factores de seguridad para operar en la zona, más aún cuando se trata de elementos altamente inflamables. "Tiene que estar regulado por los factores tóxicos que conlleva tener velas. Nosotros dormíamos y comienza a salir las llamaradas. El humo blanco se puede ver en todo el edificio casa-habitación", sostuvo Walter, otro vecino del edificio.

Locales de venta de velas fueron clausurados

Tras el pedido de los residentes, en los alrededores del edificio Moncayo, la Municipalidad de Lima ha dispuesto la clausura de los locales que comercializan velas y que ponen en riesgo la vida de los vecinos ante un posible incendio. Al menos 5 establecimientos permanecen cerrados luego de la denuncia pública de los vecinos.

Locales cerrados tras la intervención de los fiscalizadores. Foto: Melissa Landa

Recordemos que en el siniestro del 30 de octubre participaron hasta 4 unidades del Cuerpo General de Bomberos. De acuerdo con el reporte de Indeci, solo se reportaron daños materiales en el lugar. Asimismo, se evacuaron a las personas que se encontraban al interior del inmueble afectado.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.