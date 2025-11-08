HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
ONPE elimina candidatura de Martín Vizcarra y queda fuera de las elecciones 2026
ONPE elimina candidatura de Martín Vizcarra y queda fuera de las elecciones 2026     ONPE elimina candidatura de Martín Vizcarra y queda fuera de las elecciones 2026     ONPE elimina candidatura de Martín Vizcarra y queda fuera de las elecciones 2026     
Sociedad

Vecinos denuncian a fábrica de velas tras incendio en uno de sus almacenes en Cercado de Lima: "No queremos morir quemados"

Los residentes, principalmente adultos mayores, enfrentaron dificultades para evacuar y sufrieron la inhalación de humo durante el siniestro del 30 de octubre en el Cercado de Lima.

Tras el reclamo de los vecinos, la Municipalidad clausuró los establecimientos, en donde operan los comercios de velas. Foto: Composición LR/Melissa Landa
Tras el reclamo de los vecinos, la Municipalidad clausuró los establecimientos, en donde operan los comercios de velas. Foto: Composición LR/Melissa Landa

En la cuadra 3 de la avenida Tacna, en el Cercado de Lima, los residentes del edificio Moncayo han expresado su preocupación frente a los riesgos que enfrentan por la presencia de fábricas y almacenes clandestinos de velas, en los cuales se produjo un incendio el pasado 30 de octubre. "El peor día de mi vida, no pensé volver a estar aquí. Todo el humo entró a mi hogar mientras protegía a mi perrita", sostuvo la vecina Paula en referencia al último siniestro en el lugar.

Los vecinos, en su mayoría adultos mayores, contaron que durante el último siniestro el humo casi los termina por asfixiar. Además, precisaron que enfrentaron dificultades para evacuar, pues la humareda no les permitía saber en dónde estaban caminando. Por ello, un grupo de residentes realizó un plantón durante la mañana del sábado 8 de noviembre para exigir el apoyo de las autoridades ante la presencia de almacenes clandestinos. "No queremos morir quemados", se lee en uno de los carteles.

TE RECOMENDAMOS

LA POLÉMICA PARTICIPACIÓN DE RAFAEL LÓPEZ ALIAGA EN CADE 2025 | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO
Los residentes del edificio Moncayo denunciaron la presencia de almacenes y locales clandestinos. Foto: Melissa Landa

Los residentes del edificio Moncayo denunciaron la presencia de almacenes y locales clandestinos. Foto: Melissa Landa

PUEDES VER: Gigantesco incendio consume almacén en Chosica: más de 30 unidades de bomberos luchan en la emergencia

lr.pe

Vecinos afectados tras incendio en almacén clandestino de velas

El emblemático edificio Moncayo tiene años de historia, sin embargo, los residentes consideran que están en riesgo desde que hay presencia de comercios de velas, los cuales no tienen una regularización adecuada por parte de la Municipalidad de Lima. "Es una tarea estar constantemente fiscalizando los negocios de todo el distrito. Son materiales peligrosos, no sabemos qué más puede haber en el local, pareciera una fábrica clandestina", sostuvo Michael Ponce, vecino en la zona, para La República.

Interior de una de las viviendas afectadas por el siniestro del 30 de octubre. Foto: Melissa Landa

Interior de una de las viviendas afectadas por el siniestro del 30 de octubre. Foto: Melissa Landa

Otro residente cuestionó que los comercios utilicen como único permiso una "licencia de venta de artículos religiosos", omitiendo otros factores de seguridad para operar en la zona, más aún cuando se trata de elementos altamente inflamables. "Tiene que estar regulado por los factores tóxicos que conlleva tener velas. Nosotros dormíamos y comienza a salir las llamaradas. El humo blanco se puede ver en todo el edificio casa-habitación", sostuvo Walter, otro vecino del edificio.

PUEDES VER: Incendio de gran magnitud consume vivienda en el Rímac: varias unidades de bomberos se encuentran en el lugar

lr.pe

Locales de venta de velas fueron clausurados

Tras el pedido de los residentes, en los alrededores del edificio Moncayo, la Municipalidad de Lima ha dispuesto la clausura de los locales que comercializan velas y que ponen en riesgo la vida de los vecinos ante un posible incendio. Al menos 5 establecimientos permanecen cerrados luego de la denuncia pública de los vecinos.

Locales cerrados tras la intervención de los fiscalizadores. Foto: Melissa Landa

Locales cerrados tras la intervención de los fiscalizadores. Foto: Melissa Landa

Recordemos que en el siniestro del 30 de octubre participaron hasta 4 unidades del Cuerpo General de Bomberos. De acuerdo con el reporte de Indeci, solo se reportaron daños materiales en el lugar. Asimismo, se evacuaron a las personas que se encontraban al interior del inmueble afectado.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Gigantesco incendio consume almacén en Chosica: más de 30 unidades de bomberos luchan en la emergencia

Gigantesco incendio consume almacén en Chosica: más de 30 unidades de bomberos luchan en la emergencia

LEER MÁS
Incendio de gran magnitud consume vivienda en el Rímac: varias unidades de bomberos se encuentran en el lugar

Incendio de gran magnitud consume vivienda en el Rímac: varias unidades de bomberos se encuentran en el lugar

LEER MÁS
Hombre fallece tras incendio en su casa en Trujillo: siniestro se habría producido por una vela encendida

Hombre fallece tras incendio en su casa en Trujillo: siniestro se habría producido por una vela encendida

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mujer estafó a sus hermanos al falsificar sucesión intestada y vender la casa de 4 pisos de sus padres por S/5.000 en SJL

Mujer estafó a sus hermanos al falsificar sucesión intestada y vender la casa de 4 pisos de sus padres por S/5.000 en SJL

LEER MÁS
Falso pasajero se hace pasar por médico y estafa a taxista con casi S/1.000: le pedía yapear para medicamentos

Falso pasajero se hace pasar por médico y estafa a taxista con casi S/1.000: le pedía yapear para medicamentos

LEER MÁS
Le ofrecieron invertir en proyecto escolar y terminó perdiendo S/120.000: "Me pagarán en 45 cuotas para 2029"

Le ofrecieron invertir en proyecto escolar y terminó perdiendo S/120.000: "Me pagarán en 45 cuotas para 2029"

LEER MÁS
Docente es intervenido con 55 chips escondidos en su reloj al intentar ingresar a penal de varones en Arequipa

Docente es intervenido con 55 chips escondidos en su reloj al intentar ingresar a penal de varones en Arequipa

LEER MÁS
Policía empezó a identificar y perseguir número de celulares usados por extorsionistas

Policía empezó a identificar y perseguir número de celulares usados por extorsionistas

LEER MÁS
Fin del año escolar 2025: qué día terminan las clases en Perú, según calendario del Minedu

Fin del año escolar 2025: qué día terminan las clases en Perú, según calendario del Minedu

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para el viernes 7 de noviembre

CTS al 100% y gratificación: trabajadores CAS se movilizaron por aprobación final de ley en el Congreso

Nickol Sinchi rompe su silencio tras cantar con Son del Duke y revela su deseo de volver a Corazón Serrano: "Edwin sabe que estoy a disposición"

Sociedad

Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para el viernes 7 de noviembre

Detienen a adulto mayor de 65 años por microcomercializar drogas en su domicilio en Surco: PNP incautó 1,105 envoltorios de PBC

Cae alias 'Negro Marín', secuaz de 'El Jorobado' y rival de ‘El Monstruo’, en España: vinculado a asesinatos y extorsiones a transportistas

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

María Corina Machado en CADE 2025 previo a elecciones 2026: "Tienen que elegir bien"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025