Todo sobre el paro nacional de este martes 4 de noviembre
Todo sobre el paro nacional de este martes 4 de noviembre     Todo sobre el paro nacional de este martes 4 de noviembre     Todo sobre el paro nacional de este martes 4 de noviembre     
José Jerí expulsa a la encargada de la embajada de México
José Jerí expulsa a la encargada de la embajada de México      José Jerí expulsa a la encargada de la embajada de México      José Jerí expulsa a la encargada de la embajada de México      
Sociedad

Atacan a bus de empresa ETUL4SA en Chorrillos a pocas horas del paro de transportistas

Un nuevo ataque contra el transporte público se registró en la av. Guardia Civil en Chorrillos, afectando a una unidad de la empresa ETUL4SA de la ruta E.

Ataque Chorrillos
Ataque Chorrillos

En la noche del lunes 3 de noviembre se registró un nuevo atentado contra el transporte público en Lima. Una unidad de la empresa ETUL4SA, que cubre la ruta San Juan de Lurigancho – Chorrillos, conocida como línea E, fue atacada a la altura de la cuadra 3 de la avenida Guardia Civil, en la urbanización La Campiña, distrito de Chorrillos. El hecho ocurrió a pocas horas del paro de transportistas convocado para este martes 4 de noviembre, en rechazo a la creciente ola de inseguridad, sicariato y extorsiones que golpea al sector.

De acuerdo con información preliminar, el ataque se registró alrededor de las 9:00 p.m., a la altura del mercado Santa Rosa, en la zona conocida como La Curva. Testigos señalaron que al menos tres disparos impactaron contra el vehículo, presuntamente realizados por dos sujetos a bordo de una motocicleta. Los pasajeros que se encontraban dentro de la unidad vivieron momentos de pánico.

TRANSPORTISTAS DIVIDIDOS Y LÓPEZ ALIAGA DESINFORMA EN CAMPAÑA | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: ¿Habrá paro nacional este martes 4 de noviembre? Esto acordaron los gremios de transporte frente a la ola de extorsiones

Uno de los proyectiles rompió la luna lateral cerca de la puerta de ingreso, mientras que otros dos impactaron en el parabrisas del conductor. Hasta el momento, no se han reportado heridos, pero el hecho ha generado gran alarma entre los vecinos y trabajadores del sector.

Según el parte de Serenazgo de Chorrillos, el personal de patrullaje conjunto con el Ejército y la Policía Nacional acudió al llamado tras el ataque, pero al llegar al lugar el bus ya se había retirado. Los agentes encontraron tres casquillos percutidos en la vía. Las diligencias están a cargo de la unidad Halcones de la PNP, que investigarán el caso como un nuevo episodio de violencia vinculada a la extorsión de transportistas.

