Barcelona bicampeón de la Supercopa de España
Sociedad

Puno: universitario apuñalado por su enamorada soñaba con ser médico y su familia exige justicia

Yeison Ronny Olivera Flores, estudiante de la Universidad Nacional del Altiplano (UNA) de Puno y único hijo de su familia, murió tras recibir una puñalada en el pecho. Sus familiares piden prisión preventiva para la acusada y que el caso no se minimice por tratarse de un varón.

Yeison Olivera perdió la vida tras discutir con su pareja. Foto: Composición LR / Cinthia Alvarez, La República
La familia del universitario Yeison Ronny Olivera Flores, quien falleció tras ser apuñalado presuntamente por su enamorada, exigió justicia y una investigación firme por el crimen que ha conmocionado a la comunidad universitaria de Puno.

El joven perdió la vida la madrugada del último viernes, luego de una acalorada discusión y posterior violenta agresión con arma blanca ocurrida al interior de una vivienda ubicada en las inmediaciones de la Universidad Nacional del Altiplano (UNA).

De acuerdo con sus familiares, Yeison Ronny era un estudiante destacado que había culminado el tercer semestre de manera exitosa y se encontraba enfocado en continuar su formación profesional. Su entorno más cercano reveló que el joven tenía un gran anhelo: convertirse en médico, sueño por el cual venía esforzándose académicamente.

La familia señaló que nunca tuvieron la oportunidad de conocer a la acusada como su enamorada, aunque sí sabían que el joven mantenía una relación sentimental. Indicaron que la presunta autora del crimen nunca fue presentada formalmente, por lo que la noticia los tomó completamente por sorpresa.

Familiares del universitario piden prisión preventiva para acusada. Foto: Cinthia Alvarez, La República

Piden prisión preventiva para acusada

Entre lágrimas, la madre del universitario relató que habló por última vez con su hijo la noche del jueves, cuando él le indicó que viajaría a casa la mañana del viernes. Sin embargo, horas después, alrededor de las 3:00 de la madrugada, recibió una llamada telefónica que cambió su vida, en la que le informaron que su hijo había fallecido.

Yeison Ronny era el único hijo de la familia, hecho que ha intensificado el dolor de sus padres. Su madre pidió públicamente justicia y solicitó que el Ministerio Público requiera prisión preventiva para la acusada, al considerar que existen elementos suficientes para una medida más severa.

Asimismo, el tío Elvis Calcina, recordó que Yeison Ronny era un estudiante aplicado y con metas claras. Señaló que su sobrino hablaba constantemente de su deseo de estudiar medicina, palabras que también fueron evocadas por su madre, quien recordó con profundo dolor los sueños que su hijo no podrá cumplir.

La familia exigió que el caso sea investigado con objetividad y que no se minimice el crimen por tratarse de una víctima varón, recalcando que toda muerte violenta merece el mismo nivel de atención y sanción por parte de las autoridades.

Finalmente, informaron que la acusada cumple actualmente detención preliminar hasta el 14 de enero, plazo en el que esperan que el Ministerio Público solicite prisión preventiva.

