Cambio en las vacaciones de los colegios en 2026: Minedu confirma el cronograma de clases y descansos
El Ministerio de Educación (Minedu) reveló el cronograma del año escolar 2026, con clases que inician el 16 de marzo y abarcan un total de 42 semanas de actividades académicas.
El Ministerio de Educación (Minedu) dio a conocer el cronograma oficial del año escolar 2026, el cual introduce ajustes en las fechas pedagógicas y vacaciones para los colegios públicos del Perú. A diferencia del 2025, las clases iniciarán el lunes 16 de marzo de 2026 y se desarrollarán en un rango de 42 semanas de periodo académico, divididas por seis de descansos.
Fecha de vacaciones en colegios del Perú en 2026
Durante el periodo de vacaciones estudiantiles, el personal docente y directivo participa en jornadas de capacitación pedagógica para mejorar la calidad educativa. Es por ello que en el cuadro de distribución y fechas para la calendarización 2026 del Minedu, los bloques de descansos para los estudiantes llevan el nombre de semanas de gestión, las cuales están ordenadas en las siguientes fechas:
- Primer bloque de vacaciones (1 semana): del 18 de marzo al 22 de mayo
- Segundo bloque (2 semanas): del 27 de julio al 7 de agosto
- Tercer bloque (1 semanas): del 12 al 9 de octubre
- Vacaciones de fin de año (2 meses): Desde el 19 de diciembre.
Año escolar 2026
Por su parte, las 36 semanas del periodo académico están dividas en cuatro bloques, bajo las siguientes fechas, cada una con una duración de nueve semanas:
- Primer bloque: del 16 de marzo al 15 de mayo
- Segundo bloque: del 25 de mayo al 24 de julio
- Tercer bloque: del 10 de agosto al 9 de octubre
- Cuarto bloque: del 19 de octubre al 18 de diciembre.
Cronograma de clases en 2026. Foto: Minedu.
¿Cuál es la última fecha para la matrícula escolar?
El Minedu también publicó el cronograma de matrícula escolar, que para este 2026 está dividido en las modalidades presencial y digital. En ambos casos, el inicio de las inscripciones es el 19 de enero y la última fecha para realizar el trámite es el 6 de marzo.
En la plataforma Matrícula Digital, los padres pueden conocer las más de 150 instituciones educativas de las 20 UGEL, ubicadas en Lima Metropolitana, Callao, Arequipa, Tacna y Moquegua, que tienen habilitada la opción virtual.
