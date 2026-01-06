HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas
Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

Regalo de Tomás Gálvez a la mafia: desactiva equipos que investigaban corruptos | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Sociedad

Cambio en las vacaciones de los colegios en 2026: Minedu confirma el cronograma de clases y descansos

El Ministerio de Educación (Minedu) reveló el cronograma del año escolar 2026, con clases que inician el 16 de marzo y abarcan un total de 42 semanas de actividades académicas.

Cambio en las vacaciones de los colegios en 2026: Minedu confirma el cronograma de clases y descansos
Cambio en las vacaciones de los colegios en 2026: Minedu confirma el cronograma de clases y descansos | Foto: Carlos Conteras/La República.

El Ministerio de Educación (Minedu) dio a conocer el cronograma oficial del año escolar 2026, el cual introduce ajustes en las fechas pedagógicas y vacaciones para los colegios públicos del Perú. A diferencia del 2025, las clases iniciarán el lunes 16 de marzo de 2026 y se desarrollarán en un rango de 42 semanas de periodo académico, divididas por seis de descansos.

PUEDES VER: Matrícula escolar digital 2026 inicia el 19 de enero en colegios públicos, según Minedu

lr.pe

Fecha de vacaciones en colegios del Perú en 2026

Durante el periodo de vacaciones estudiantiles, el personal docente y directivo participa en jornadas de capacitación pedagógica para mejorar la calidad educativa. Es por ello que en el cuadro de distribución y fechas para la calendarización 2026 del Minedu, los bloques de descansos para los estudiantes llevan el nombre de semanas de gestión, las cuales están ordenadas en las siguientes fechas:

TE RECOMENDAMOS

TACHAS RECHAZADAS, PARTIDOS EN CRISIS Y UNA REGIÓN MARCADA POR LA GUERRA | ARDE TROYA CON OXENFORD
  • Primer bloque de vacaciones (1 semana): del 18 de marzo al 22 de mayo
  • Segundo bloque (2 semanas): del 27 de julio al 7 de agosto
  • Tercer bloque (1 semanas): del 12 al 9 de octubre
  • Vacaciones de fin de año (2 meses): Desde el 19 de diciembre.

Año escolar 2026

Por su parte, las 36 semanas del periodo académico están dividas en cuatro bloques, bajo las siguientes fechas, cada una con una duración de nueve semanas:

  • Primer bloque: del 16 de marzo al 15 de mayo
  • Segundo bloque: del 25 de mayo al 24 de julio
  • Tercer bloque: del 10 de agosto al 9 de octubre
  • Cuarto bloque: del 19 de octubre al 18 de diciembre.
Así queda el cronograma de clases el próximo año, según Minedu. Foto: Minedu.

Cronograma de clases en 2026. Foto: Minedu.

¿Cuál es la última fecha para la matrícula escolar?

El Minedu también publicó el cronograma de matrícula escolar, que para este 2026 está dividido en las modalidades presencial y digital. En ambos casos, el inicio de las inscripciones es el 19 de enero y la última fecha para realizar el trámite es el 6 de marzo.

En la plataforma Matrícula Digital, los padres pueden conocer las más de 150 instituciones educativas de las 20 UGEL, ubicadas en Lima Metropolitana, Callao, Arequipa, Tacna y Moquegua, que tienen habilitada la opción virtual.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Matrícula escolar digital 2026 inicia el 19 de enero en colegios públicos, según Minedu

Matrícula escolar digital 2026 inicia el 19 de enero en colegios públicos, según Minedu

LEER MÁS
Sueldo docente en 2026: Minedu fija nuevos montos para CPM y profesores contratados

Sueldo docente en 2026: Minedu fija nuevos montos para CPM y profesores contratados

LEER MÁS
¿Mi hijo puede ingresar a inicial si cumple 3 años hasta el 31 de marzo? Esto responde el Minedu sobre el Año escolar 2026

¿Mi hijo puede ingresar a inicial si cumple 3 años hasta el 31 de marzo? Esto responde el Minedu sobre el Año escolar 2026

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Detienen a familia peruana en Aeropuerto Jorge Chávez por comprar pasajes con tarjeta clonada de alto funcionario del Estado

Detienen a familia peruana en Aeropuerto Jorge Chávez por comprar pasajes con tarjeta clonada de alto funcionario del Estado

LEER MÁS
Más de 600 mil DNI electrónicos gratis en 2026: Reniec explica quiénes serán beneficiados

Más de 600 mil DNI electrónicos gratis en 2026: Reniec explica quiénes serán beneficiados

LEER MÁS
Nuevo parque de diversiones en Lima con ingreso gratis y ofrece juegos mecánicos con precios desde S/10

Nuevo parque de diversiones en Lima con ingreso gratis y ofrece juegos mecánicos con precios desde S/10

LEER MÁS
Sedapal anuncia corte de agua en estos distritos de Lima Metropolitana este 5, 6 y 7 de enero: revisa los horarios y zonas afectadas

Sedapal anuncia corte de agua en estos distritos de Lima Metropolitana este 5, 6 y 7 de enero: revisa los horarios y zonas afectadas

LEER MÁS
Senamhi emite alerta naranja por lluvias intensas y ráfagas de viento en Lima y 17 regiones

Senamhi emite alerta naranja por lluvias intensas y ráfagas de viento en Lima y 17 regiones

LEER MÁS
Alcalde Renzo Reggiardo anuncia inicio de la marcha blanca del bypass Las Torres tras meses de caos vehicular en la zona

Alcalde Renzo Reggiardo anuncia inicio de la marcha blanca del bypass Las Torres tras meses de caos vehicular en la zona

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Denuncian a congresista Kira Alcarraz por agredir a fiscalizador del SAT

Departamento de Justicia de EE.UU. retira la afirmación de que el Cártel de los Soles es real en la acusación contra Maduro, según NYT

¿En qué fecha inicia la marcha blanca del nuevo bypass Las Torres y todo sobre la apertura de dos carriles Lima-Chosica?

Sociedad

¿En qué fecha inicia la marcha blanca del nuevo bypass Las Torres y todo sobre la apertura de dos carriles Lima-Chosica?

Condenan a tres años de prisión a suboficial PNP que envenenó a dos perros en San Martín de Porres

Vecinos del Callao protestan por el retiro de árboles para obras de la Vía Expresa Santa Rosa: “Los chalacos ya estamos cansados”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Denuncian a congresista Kira Alcarraz por agredir a fiscalizador del SAT

Desactivación de equipos especiales afecta los DDHH y la lucha contra la corrupción

Tomás Gálvez desactiva oficialmente los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos, Eficcop y Eficavip

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025