¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?
Sociedad

Atacan a empresa de transporte San Genaro en Pamplona: sujetos disparan hasta 7 veces contra vehículo lleno de pasajeros

Presuntos sicarios armados atentaron contra una unidad vehicular a pocas cuadras de la comisaría de Pamplona II. El chofer de la unidad vehicular se salvó de morir tras el ataque.

Atacan combi de la empresa San Genaro en Pamplona.
Atacan combi de la empresa San Genaro en Pamplona. | Composición LR

En pleno estado de emergencia en Lima y Callao, se registró otro atentado contra una combi de la empresa San Genaro de la línea A2, a la altura del paradero Letrero Verde, en la zona de Pamplona II, en el distrito de San Juan de Miraflores. Los sujetos armados dispararon más de cinco veces contra la unidad de transporte público.

Alrededor de las 3:40 p.m. se reportó sonidos de disparos, por lo que el personal de serenazgo y la Policía Nacional (PNP) se dirigieron a la zona. Cuando llegaron al punto, hallaron siete casquillos de balas y orificios en el vehículo. De acuerdo con la capitana PNP Quispe, sostuvo que el hecho estaría relacionado con una presunta extorsión a la empresa.

Atentado contra combi en Pamplona

La combi identificada con el número de placa B3I-434 se desplazaba con pasajeros hacia Pamplona cuando fue interceptada por sujetos armados que dispararon contra la unidad. El chofer de la unidad salió ileso del ataque.

El lugar del atentado fue cercado por la PNP y se espera a los peritos de criminalística para que recojan las pruebas de la escena. Además, medios locales señalaron que la empresa San Genaro ha recibido amenazas de extorsión anteriormente.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)
