En pleno estado de emergencia en Lima y Callao, se registró otro atentado contra una combi de la empresa San Genaro de la línea A2, a la altura del paradero Letrero Verde, en la zona de Pamplona II, en el distrito de San Juan de Miraflores. Los sujetos armados dispararon más de cinco veces contra la unidad de transporte público.

Alrededor de las 3:40 p.m. se reportó sonidos de disparos, por lo que el personal de serenazgo y la Policía Nacional (PNP) se dirigieron a la zona. Cuando llegaron al punto, hallaron siete casquillos de balas y orificios en el vehículo. De acuerdo con la capitana PNP Quispe, sostuvo que el hecho estaría relacionado con una presunta extorsión a la empresa.

Atentado contra combi en Pamplona

La combi identificada con el número de placa B3I-434 se desplazaba con pasajeros hacia Pamplona cuando fue interceptada por sujetos armados que dispararon contra la unidad. El chofer de la unidad salió ileso del ataque.

El lugar del atentado fue cercado por la PNP y se espera a los peritos de criminalística para que recojan las pruebas de la escena. Además, medios locales señalaron que la empresa San Genaro ha recibido amenazas de extorsión anteriormente.

