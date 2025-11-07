Los implicados se encuentran en la dependencia policial de Ventanilla a la espera de las investigaciones correspondientes. Foto: Composición LR

El Departamento de Investigación Criminal (Deprincri) del distrito de Ventanilla tomó conocimiento de un nuevo ataque armado perpetrado contra la empresa HRE Express, ubicado en el Asentamiento Humano Parque Industrial, el cual ocurrió durante las 2:00 a. m. de este viernes 7 de noviembre. Este atentado ocurre luego del último registrado el pasado 2 de noviembre, previo al paro de transportistas.

Los implicados, a bordo de motocicletas, realizaron varios disparos contra la puerta principal de la empresa y dejaron una nota extorsiva en la que exigían a los dirigentes que se comuniquen a un número de celular firmado por Los Malditos de Gambetta, implicados en constantes amenazas contra esta empresa.

Jesús Hurtado Julca, detenido por la Depincri de Ventanilla. Foto: Difusión

Caen Los Malditos de Gambetta tras ser captados por las cámaras de seguridad

Las autoridades de la zona dieron con la captura de los implicados gracias a las imágenes de las cámaras de seguridad, las cuales registraron a los individuos encapuchados. Uno de ellos descendió del vehículo, disparó en repetidas ocasiones contra el frontis del local y dejó la carta extorsiva firmada por Los Malditos de Gambetta.

Miguel Porro Maquen, detenido tras presunta implicancia en ataque extorsivo. Foto: Difusión

Tras las labores de inteligencia, el personal del Depincri de Ventanilla se dirigió hasta una vivienda ubicada en la Mz. Ñ, del Asentamiento Humano Villamoto, en donde intervino a Miguel Porro Maquen (41) y Jesús Hurtado Julca (18). Asimismo, en el inmueble se encontró la motocicleta utilizada en el atentado contra la empresa de transporte, así como varios vouchers con depósitos de dinero.

Constantes amenazas contra los conductores de la empresa

En uno de los mensajes extorsivos que la banda criminal Los Malditos de Gambetta dejaron en la empresa HRE Express se lee: "Esto va para todos los carros. Que se pongan en línea. Caso contrario me haré presente con uno de ustedes".

De acuerdo con la información de la Depincri de Ventanilla, esta banda de extorsionadores exigía más de S/12.000 a los transportistas de la empresa que opera en la ruta desde Ventanilla hasta Chorrillos.

Canal de ayuda

