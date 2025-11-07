HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Aprueban informe final de inhabilitación contra Betssy Chávez y Pedro Castillo
Aprueban informe final de inhabilitación contra Betssy Chávez y Pedro Castillo     Aprueban informe final de inhabilitación contra Betssy Chávez y Pedro Castillo     Aprueban informe final de inhabilitación contra Betssy Chávez y Pedro Castillo     
Sociedad

Caen Los Malditos de Gambetta: extorsionaron y dispararon contra empresa de transporte HRE en el Callao previo al paro de transportistas

Los Malditos de Gambetta exigieron más de S/12.000 a los transportistas de HRE Express. La Depincri capturó a dos presuntos implicados tras un ataque armado contra el frontis de la empresa.

Los implicados se encuentran en la dependencia policial de Ventanilla a la espera de las investigaciones correspondientes. Foto: Composición LR
Los implicados se encuentran en la dependencia policial de Ventanilla a la espera de las investigaciones correspondientes. Foto: Composición LR

El Departamento de Investigación Criminal (Deprincri) del distrito de Ventanilla tomó conocimiento de un nuevo ataque armado perpetrado contra la empresa HRE Express, ubicado en el Asentamiento Humano Parque Industrial, el cual ocurrió durante las 2:00 a. m. de este viernes 7 de noviembre. Este atentado ocurre luego del último registrado el pasado 2 de noviembre, previo al paro de transportistas.

Los implicados, a bordo de motocicletas, realizaron varios disparos contra la puerta principal de la empresa y dejaron una nota extorsiva en la que exigían a los dirigentes que se comuniquen a un número de celular firmado por Los Malditos de Gambetta, implicados en constantes amenazas contra esta empresa.

TE RECOMENDAMOS

LA POLÉMICA PARTICIPACIÓN DE RAFAEL LÓPEZ ALIAGA EN CADE 2025 | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO
Jesús Hurtado Julca, detenido por la Depincri de Ventanilla. Foto: Difusión

Jesús Hurtado Julca, detenido por la Depincri de Ventanilla. Foto: Difusión

PUEDES VER: Extorsionadores disparan contra empresa de transporte HRE Express en el Callao y dejan carta con amenaza de muerte

lr.pe

Caen Los Malditos de Gambetta tras ser captados por las cámaras de seguridad

Las autoridades de la zona dieron con la captura de los implicados gracias a las imágenes de las cámaras de seguridad, las cuales registraron a los individuos encapuchados. Uno de ellos descendió del vehículo, disparó en repetidas ocasiones contra el frontis del local y dejó la carta extorsiva firmada por Los Malditos de Gambetta.

Miguel Porro Maquen, detenido tras presunta implicancia en ataque extorsivo. Foto: Difusión

Miguel Porro Maquen, detenido tras presunta implicancia en ataque extorsivo. Foto: Difusión

Tras las labores de inteligencia, el personal del Depincri de Ventanilla se dirigió hasta una vivienda ubicada en la Mz. Ñ, del Asentamiento Humano Villamoto, en donde intervino a Miguel Porro Maquen (41) y Jesús Hurtado Julca (18). Asimismo, en el inmueble se encontró la motocicleta utilizada en el atentado contra la empresa de transporte, así como varios vouchers con depósitos de dinero.

PUEDES VER: Casos de extorsión aumentan, pero condenas se estacan: PJ solo registra 4 sentencias a bandas criminales en Lima y ninguna en Callao

lr.pe

Constantes amenazas contra los conductores de la empresa

En uno de los mensajes extorsivos que la banda criminal Los Malditos de Gambetta dejaron en la empresa HRE Express se lee: "Esto va para todos los carros. Que se pongan en línea. Caso contrario me haré presente con uno de ustedes".

De acuerdo con la información de la Depincri de Ventanilla, esta banda de extorsionadores exigía más de S/12.000 a los transportistas de la empresa que opera en la ruta desde Ventanilla hasta Chorrillos.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 261 8793
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios116

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Policía desarticula red criminal Perú Unidos que amasó S/1.8 millones en cobro de cupos a transportistas y tráfico de drogas en el Callao

Policía desarticula red criminal Perú Unidos que amasó S/1.8 millones en cobro de cupos a transportistas y tráfico de drogas en el Callao

LEER MÁS
Llega la edición universitaria de Perú Hub Digital: el evento clave para quienes buscan líderar la transformación tecnológica en 2025

Llega la edición universitaria de Perú Hub Digital: el evento clave para quienes buscan líderar la transformación tecnológica en 2025

LEER MÁS
Estudiante sanmarquino de Computación Científica brilla como violinista a sus 22 años: "Me ha dado muy bonitos momentos"

Estudiante sanmarquino de Computación Científica brilla como violinista a sus 22 años: "Me ha dado muy bonitos momentos"

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Delincuentes atacan a balazos a bus de empresa Translicsa en San Martín de Porres

Delincuentes atacan a balazos a bus de empresa Translicsa en San Martín de Porres

LEER MÁS
Ratas invaden viviendas por obras en pistas y veredas en El Agustino: vecinos denuncian colapso de desagüe

Ratas invaden viviendas por obras en pistas y veredas en El Agustino: vecinos denuncian colapso de desagüe

LEER MÁS
Temblor HOY, 28 de septiembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Temblor HOY, 28 de septiembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

LEER MÁS
Reportan tormenta de arena en Ica: Lima y 7 regiones en alerta naranja del Senamhi por fuertes vientos

Reportan tormenta de arena en Ica: Lima y 7 regiones en alerta naranja del Senamhi por fuertes vientos

LEER MÁS
Vía Expresa Santa Rosa: el acceso original al nuevo aeropuerto estará listo recién en 4 años, pero vecinos lo rechazan

Vía Expresa Santa Rosa: el acceso original al nuevo aeropuerto estará listo recién en 4 años, pero vecinos lo rechazan

LEER MÁS
Conoce la mejor universidad del Perú para estudiar INGENIERÍA, según ranking Scimago: no es ni la UNI ni la PUCP

Conoce la mejor universidad del Perú para estudiar INGENIERÍA, según ranking Scimago: no es ni la UNI ni la PUCP

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para el viernes 7 de noviembre

CTS al 100% y gratificación: trabajadores CAS se movilizaron por aprobación final de ley en el Congreso

Nickol Sinchi rompe su silencio tras cantar con Son del Duke y revela su deseo de volver a Corazón Serrano: "Edwin sabe que estoy a disposición"

Sociedad

Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para el viernes 7 de noviembre

Detienen a adulto mayor de 65 años por microcomercializar drogas en su domicilio en Surco: PNP incautó 1,105 envoltorios de PBC

Cae alias 'Negro Marín', secuaz de 'El Jorobado' y rival de ‘El Monstruo’, en España: vinculado a asesinatos y extorsiones a transportistas

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

María Corina Machado en CADE 2025 previo a elecciones 2026: "Tienen que elegir bien"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025