La madrugada del 5 de noviembre, un taxista del aplicativo Indriver accedió a una solicitud de viaje que le indicaba recoger unos medicamentos en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza y llevarlos hacia la Clínica Javier Prado. Aunque al conductor le llamó la atención el pago ofrecido de S/26.50, al considerarlo alto para el corto tramo, aceptó brindar el encargo. “Necesito un delivery que me haga las compras de unas medicinas por Yape S/150. Una vez me traigan al punto B se le va a devolver y se le va a reconocer con S/220”, decía el pedido.

Tras aceptar llevar a cabo el servicio, el pasajero se comunicó con él por el chat de la aplicación para pedirle su número de WhatsApp, donde se llevó a cabo la estafa. “Me llama inmediatamente, informándome que tan pronto me encuentre en el Hospital Loayza me comunique con él para pasarme el QR del doctor que iba a entregarme supuestamente los medicamentos para llevarlos al punto acordado”, relató para las cámaras de Panamericana.

Estafan a taxista con más de S/900

Posteriormente, el supuesto médico le indicó que yapee S/120 al QR que le había enviado para que se efectúe la compra de suero fisiológico, dos ampollas y tres antibióticos, y que el monto lo iba a reembolsar una vez hiciera la entrega de los medicamentos.

“Una vez le yapee, me dijo, espera un momento, ya va a salir el médico para entregarte los medicamentos. Nunca salió ningún médico, no tuve contacto con ninguno. Luego, me vuelve a llamar en cinco minutos, diciendo que iba a llevar un balón de oxígeno, el cual era un monto de S/200, que por favor lo pagara y él todo me lo iba a reconocer”, detalló.

La víctima afirmó que confió en el estafador tras escucharlo en la llamada como una persona con sencillez que se encontraba en el quirófano tratando a un paciente que había sufrido un accidente de tránsito. En un momento de la conversación oyó a una señora llorando y al supuesto médico pidiendo que le dieran un vaso de agua para que se calme. “Yo me preocupé porque es la vida de una persona y lo tomé enserio”, agregó.

El taxista hizo depósitos de hasta S/920 al estafador. Foto: Panamericana.

Luego de cinco minutos, le comunicó que el doctor que le iba a entregar los fármacos no tenía balón de oxígeno pequeño, por lo que le pidió que yapee S/200 para adquirir uno de tamaño mediano. Transcurrido la misma cantidad de tiempo, el timador volvió a llamar para exigirle que deposite S/600 para una bolsa de sangre RH+, debido a que el paciente había perdido mucha sangre tras esperar mucho tiempo.

Cuando ya había pagado S/920, el taxista le pidió una prueba al supuesto galeno de que no se trataba de una estafa. Tras mostrarle un DNI en mal estado, el conductor desconfió y rechazó hacer más transacciones. En ese momento, el estafador lo bloqueó, quedándose con el dinero de la víctima. Al revisar el número al que envió el dinero, el chófer notó que se trataba de una línea con código postal de Bolivia (+591 60970892), a nombre de Yuseff Nataly Aguilar Miranda.

El caso ha sido expuesto por otros operadores de servicio por aplicativo en grupos de Facebook, donde alertan sobre esta nueva modalidad de estafa, mientras la app de transporte indicó que evaluará el caso

