Sociedad

Atacan con 5 disparos a colegio en San Juan de Lurigancho: vigilante resulta herido y vecinos denuncian atentados desde hace 2 años

El vigilante de la institución resultó herido en la pierna y fue trasladado de emergencia al Hospital Nacional de SJL. Vecinos alertan que este tipo de incidentes se vienen registrando desde que comenzaron las obras.

La mañana de este 6 de noviembre, sujetos armados dispararon contra la fachada del colegio en construcción Francisco Bolognesi, ubicado en San Juan de Lurigancho, mientras trabajadores se encontraban en las instalaciones. El ataque dejó herido al vigilante del centro educativo, quien fue trasladado de emergencia al Hospital Nacional de SJL con un impacto de bala en la pierna derecha.

Según testigos, los agresores llegaron en dos motocicletas, realizaron un primer disparo al aire, se dieron la vuelta y regresaron para efectuar cuatro tiros más a quemarropa contra la obra y quienes se encontraban en el lugar. La Policía encontró cinco casquillos de bala en la escena.

PUEDES VER: Atacan a balazos colegio en Rímac mientras estudiantes se encontraban en clase: "Pudo ser una tragedia"

Vecinos denuncian que ataques similares ocurren desde hace dos años

Vecinos de la zona indicaron que este tipo de atentados contra el colegio no son nuevos y que comenzaron desde que iniciaron las obras. “Este tipo de atentados ya habían pasado antes, aunque ultimamente estuvo tranquilo, pero el colegio ya había estado en esta situación, desde que comenzó la obra en 2023”, relató un testigo.

Asimismo, señalaron que, aunque hay presencia de serenos en la zona comercial, no cuentan con armas para actuar, y que no existen cámaras de seguridad municipales en el lugar, solo las instaladas por vecinos: "En el lugar habia serenazgo, debido a que esta es una zona comercial, pero no efectivos policiales".

Finalmente, agregaron que los motorizados no habrían dejado comunicado alguno o dijeron algo en específico. Las autoridades ya se encuentran realizando las pesquisas correspondientes para dar con el motivo del incidente y determinar responsables.

