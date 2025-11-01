Chofer de la Línea T es baleado en Chorrillos durante estado de emergencia

En horas de la tarde de este sábado 1 de noviembre, un conductor de la empresa Etusa, conocida como la Línea T, fue atacado por dos sujetos que se desplazaba a bordo de una moto lineal. El hecho ocurrió en el distrito de Chorrillos, a la altura del cruce de la avenida San Felipe y jirón Los Pinos. El chofer fue trasladado de emergencia a un hospital cercano luego de recibir un impacto de bala en la pierna. En el interior del vehículo se encontraban algunos pasajeros, quienes resultaron ilesos.

Autoridades investigan ataque a chofer en Chorrillos

Una testigo indicó en una transmisión en redes sociales que fueron dos los individuos que se aproximaron al bus en una motocicleta y abrieron fuego a quemarropa contra el conductor. Todo apunta a un intento de asesinato, aunque los agresores no lograron su objetivo. La rápida intervención de vecinos y pasajeros permitió que la víctima fuera auxiliada de inmediato y conducida a un centro de salud.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron al lugar para acordonar la zona y recoger evidencias. Los agentes no descartan que este ataque esté relacionado con presuntas amenazas o cobros extorsivos que vienen afectando a varios transportistas de Lima Metropolitana.

Nuevo ataque en pleno estado de emergencia

El hecho se produce a solo dos días del paro convocado por diversos gremios del transporte público, lo que genera preocupación en el sector. Fuentes policiales informaron que en la zona existen cámaras de seguridad que habrían captado el recorrido de los atacantes. Estas imágenes serán clave para identificar a los responsables y determinar si el ataque guarda relación con bandas criminales dedicadas a la extorsión.

