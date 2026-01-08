Campaña de DNI electrónico gratis en Miraflores: beneficio va del 12 al 30 de enero

Con el objetivo de facilitar el acceso a la identificación digital, la Municipalidad de Miraflores anunció el desarrollo de una campaña gratuita para la obtención y renovación del DNI electrónico, dirigida exclusivamente a los vecinos del distrito. La iniciativa se ejecuta en coordinación con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) y busca beneficiar a poblaciones prioritarias que, por distintos motivos, no han podido realizar este trámite.

La campaña se llevará a cabo del lunes 12 al viernes 30 de enero de 2026, con atención de lunes a viernes, en dos turnos: de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. y de 2:00 p. m. a 4:00 p. m.. Para ello, se han habilitado dos sedes dentro del distrito: Casa Tovar, ubicada en la calle Manuel Tovar 255, y la Casa de la Mujer, situada en la calle José Gálvez 671.

TE RECOMENDAMOS JOSÉ DOMINGO PÉREZ FUERA DE LAVA JATO Y FUERZA POPULAR INVESTIGADA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

¿Quiénes pueden acceder al beneficio y qué trámites se realizan?

La campaña está dirigida a niños y adolescentes de 0 a 17 años, adultos mayores desde los 60 años y personas con discapacidad, siempre que acrediten residencia en el distrito de Miraflores. En el caso de los menores de edad, es obligatorio que acudan acompañados por uno de sus padres o apoderados, quienes deberán presentar la documentación correspondiente.

Durante las jornadas de atención, los beneficiarios podrán realizar la renovación del DNI electrónico, la rectificación de datos personales y la actualización de fotografía y firma, sin realizar ningún pago. Para los trámites de rectificación, como el cambio de estado civil u otros datos, se deberá presentar el documento que sustente la modificación solicitada, de acuerdo con los requisitos establecidos por el RENIEC.

Un impulso a la identificación digital

El DNI electrónico permite acceder a diversos servicios digitales del Estado, realizar trámites en línea y contar con un documento con mayores niveles de seguridad. En ese sentido, las autoridades municipales destacaron que esta campaña busca reducir las brechas de acceso a la identificación y promover la inclusión digital en el distrito.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.