HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Campaña de DNI electrónico gratis en Miraflores: beneficio va del 12 al 30 de enero

Los interesados podrán renovar su DNI, rectificar datos y actualizar fotografías y firmas en las sedes de Casa Tovar y Casa de la Mujer. Se busca promover la inclusión digital en la comunidad.

DNI electrónico en Miraflores. Foto: difusión
DNI electrónico en Miraflores. Foto: difusión | difusión

Con el objetivo de facilitar el acceso a la identificación digital, la Municipalidad de Miraflores anunció el desarrollo de una campaña gratuita para la obtención y renovación del DNI electrónico, dirigida exclusivamente a los vecinos del distrito. La iniciativa se ejecuta en coordinación con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) y busca beneficiar a poblaciones prioritarias que, por distintos motivos, no han podido realizar este trámite.

La campaña se llevará a cabo del lunes 12 al viernes 30 de enero de 2026, con atención de lunes a viernes, en dos turnos: de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. y de 2:00 p. m. a 4:00 p. m.. Para ello, se han habilitado dos sedes dentro del distrito: Casa Tovar, ubicada en la calle Manuel Tovar 255, y la Casa de la Mujer, situada en la calle José Gálvez 671.

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ DOMINGO PÉREZ FUERA DE LAVA JATO Y FUERZA POPULAR INVESTIGADA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Municipalidades de distritos de Lima lanzan campaña de DNI electrónico gratis en enero y febrero: revisa horarios

lr.pe

¿Quiénes pueden acceder al beneficio y qué trámites se realizan?

La campaña está dirigida a niños y adolescentes de 0 a 17 años, adultos mayores desde los 60 años y personas con discapacidad, siempre que acrediten residencia en el distrito de Miraflores. En el caso de los menores de edad, es obligatorio que acudan acompañados por uno de sus padres o apoderados, quienes deberán presentar la documentación correspondiente.

Durante las jornadas de atención, los beneficiarios podrán realizar la renovación del DNI electrónico, la rectificación de datos personales y la actualización de fotografía y firma, sin realizar ningún pago. Para los trámites de rectificación, como el cambio de estado civil u otros datos, se deberá presentar el documento que sustente la modificación solicitada, de acuerdo con los requisitos establecidos por el RENIEC.

Un impulso a la identificación digital

El DNI electrónico permite acceder a diversos servicios digitales del Estado, realizar trámites en línea y contar con un documento con mayores niveles de seguridad. En ese sentido, las autoridades municipales destacaron que esta campaña busca reducir las brechas de acceso a la identificación y promover la inclusión digital en el distrito.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Municipalidades de distritos de Lima lanzan campaña de DNI electrónico gratis en enero y febrero: revisa horarios

Municipalidades de distritos de Lima lanzan campaña de DNI electrónico gratis en enero y febrero: revisa horarios

LEER MÁS
Trámite gratuito de DNI electrónico en enero: Reniec informa sedes y requisitos

Trámite gratuito de DNI electrónico en enero: Reniec informa sedes y requisitos

LEER MÁS
Estas oficinas de Reniec tendrán horario extendido de 12 horas durante el verano: revisa qué trámites puedes hacer

Estas oficinas de Reniec tendrán horario extendido de 12 horas durante el verano: revisa qué trámites puedes hacer

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cambio en las vacaciones de los colegios en 2026: Minedu confirma el cronograma de clases y descansos

Cambio en las vacaciones de los colegios en 2026: Minedu confirma el cronograma de clases y descansos

LEER MÁS
El único túnel peruano reconocido mundialmente por su ingeniería geológica: atraviesa aguas de hasta 71.2° de temperatura

El único túnel peruano reconocido mundialmente por su ingeniería geológica: atraviesa aguas de hasta 71.2° de temperatura

LEER MÁS
Digesa informa retiro de conocida leche infantil en polvo y exhorta "no comprar ni consumir" por posibles riesgos en salud

Digesa informa retiro de conocida leche infantil en polvo y exhorta "no comprar ni consumir" por posibles riesgos en salud

LEER MÁS
Temblor en Ayacucho: sismo de magnitud 4,0 se sintió en Sancos, según IGP

Temblor en Ayacucho: sismo de magnitud 4,0 se sintió en Sancos, según IGP

LEER MÁS
Hallan muerto a venezolano condenado por sicarito en penal de Cajamarca: había asesinado a agente del INPE en 2020

Hallan muerto a venezolano condenado por sicarito en penal de Cajamarca: había asesinado a agente del INPE en 2020

LEER MÁS
Trámite gratuito de DNI electrónico en enero: Reniec informa sedes y requisitos

Trámite gratuito de DNI electrónico en enero: Reniec informa sedes y requisitos

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cóndor Mendoza y su insólita comparación sobre Luis Advíncula en Alianza Lima: "Que me digas que va a ser Cafú, imposible"

Delia Espinoza a Tomás Gálvez: "¿O sea el se considera una escopeta? Esas no son palabras de un alto magistrado"

Precio del dólar en Perú HOY, jueves 8 de enero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Sociedad

¿Qué talleres gratuitos hay en Lima este verano 2026 para niños y jóvenes?

Cierran tramo de la av. Nicolás Ayllón en Ate: conoce las rutas de desvíos para autos particulares y transporte público por 8 meses

Temblor HOY, 8 de enero, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza a Tomás Gálvez: "¿O sea el se considera una escopeta? Esas no son palabras de un alto magistrado"

Elecciones regionales y municipales 2026: JNE publica el cronograma de los comicios electorales

Todo lo que debes saber sobre el sorteo de miembros de mesa: conoce la fecha y los pagos a los seleccionados

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025