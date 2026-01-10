Actriz Danitza Pilco acaban con la vida de su novio tras discusión por celos en Puno

La actriz también sufrió algunas heridas y fue atendida en el hospital Manuel Núñez Butrón de Puno antes de ser detenida. Foto: Composición LR

La actriz de cine peruano, Danitza Anel Pilco Laura (20), fue detenida por agentes de Investigación Criminal de la Policía. Los miembros del orden la investigan por apuñalar con un cuchillo hasta quitarle la vida a su enamorado Yeison Ronny Olivera Flores (20), estudiante de la especialidad de pesquería de la facultad de biología de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno (UNA).

La pareja vivía en un alquiler en las inmediaciones de la UNA-Puno. La noche del viernes discutieron por motivos amorosos. Los vecinos de la vivienda no entendieron por qué era la pelea; solo escucharon gritos. Presuntamente, Danitza Pilco reclamaba falta de atención y una supuesta infidelidad.

Después, la fémina habría abandonado la habitación cuando su pareja se desangró considerablemente. Solo habría intentado pedir ayuda, y aproximadamente una hora después llegó personal del SAMU (Sistema de Atención Móvil de Urgencia) para auxiliar al herido, quien fue trasladado al hospital Manuel Núñez Butrón de Puno.

Según el personal de salud, Danitza Pilco, también recibió atención médica porque se hizo cortes en su fan de morir desangrada. Agentes del orden la intervinieron dentro del hospital.

En la película “Reynaldo Cutipa”, Danitza Anel Pilco, quien personifica a “Rosaura”, asegura que la salud mental no hay que tomarla a la ligera.