Sociedad

Actualización del estado de emergencia dispone la suspensión de ventas de chips informales en la vía pública

Los operativos de fiscalización buscarán eliminar la venta irregular de tarjetas SIM y equipos celulares. Según el decreto, OSIPTEL coordinará la suspensión de líneas telefónicas vinculadas a delitos como extorsión y secuestro.

El Gobierno peruano actualizó el estado de emergencia en Lima y Callao mediante el Decreto Supremo N.º 127-2025-PCM, para combatir la delincuencia urbana. La medida incluye la suspensión de la venta informal de chips de telefonía en la vía pública.
El Gobierno peruano actualizó el estado de emergencia en Lima y Callao mediante el Decreto Supremo N.º 127-2025-PCM, para combatir la delincuencia urbana. La medida incluye la suspensión de la venta informal de chips de telefonía en la vía pública.

El Gobierno peruano, mediante el Decreto Supremo N.º 127‑2025‑PCM publicado el 7 de noviembre de 2025, actualizó las medidas del estado de emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao con el objetivo de contener la ola de delincuencia urbana. Entre las acciones previstas se encuentra la suspensión de la venta informal de chips de telefonía en la vía pública, como parte de los operativos contra mercados ilegales. Sin embargo, no se precisa medida alguna que sancione a las grandes empresas que permiten las transacciones.

El decreto señala que el comité de fiscalización ejecutará operativos en puntos de venta informal de tarjetas SIM (“chips”) y equipos celulares de dudosa procedencia, y que el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) coordinará la suspensión inmediata de líneas vinculadas a delitos como extorsión, secuestro o sicariato.

¿Qué más establece la medida?

El decreto amplía y refuerza el régimen del estado de emergencia que comenzó el 22 de octubre de 2025 mediante el Decreto Supremo N.º 124‑2025‑PCM. Dentro de las modificaciones destacadas del nuevo decreto se incluyen:

  • La activación permanente (24/7) del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC), el Comité Regional de Seguridad Ciudadana de Lima Metropolitana (CORESEC) y el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana del Callao (COPROSEC).
  • La creación del Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO) y varios comités especializados: inteligencia, fiscalización, coordinación distrital y comunicación.
  • El fortalecimiento del control en los centros penitenciarios: visitas limitadas, apagón eléctrico en celdas, traslado inmediato de internos que cometan faltas graves y destrucción de antenas de telecomunicación ilegales.

Coronel PNP pidió fiscalización a Osiptel

Recientemente, el coronel Víctor Revoredo, jefe de la División de Investigación de Extorsiones de la Policía Nacional del Perú (PNP), exigió una fiscalización más estricta por parte de Osiptel para controlar la venta indiscriminada de chips móviles, que, según advirtió, alimenta directamente el accionar del crimen organizado. “¿Cómo es posible que en un libre espacio se vendan chips? Sabemos que el agente causante de este viral son los aparatos tecnológicos”, cuestionó el oficial a los medios.

El coronel PNP propuso una auditoría rigurosa de ventas y un registro obligatorio de los compradores. “Los establecimientos deben contar con licencia específica para la venta de estos aparatos tecnológicos. Hay que preguntar: ¿a quién le ha vendido?, ¿dónde están las boletas? Y hacer un seguimiento a través de Osiptel”, sostuvo. El jefe policial advirtió que los locales que “no tengan un registro objetivo” deben ser clausurados de inmediato.

Canales de ayuda en caso de extorsión

Si has sido víctima de un robo, extorsión, estafa u otro tipo de delitos o violación de normas, la Policía Nacional del Perú cuenta con una línea telefónica para que puedas denunciar. La línea está abierta las 24 horas y está al alcance de todos; solo debes marcar el 105 en tu teléfono celular para llamar a la central policial. Además, te puedes comunicar con ellos a través de WhatsApp, enviando un mensaje a los números +51 964 605 570, +51 942 479 506 y +51 943 851 156.

