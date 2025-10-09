HOYSuscripcion LR Focus

Narcoavioneta cae sobre río en Oxapampa por sobrecarga de cocaína: venía de Bolivia y pilotos no fueron hallados

El fuselaje de la avioneta fue hallado en el río en Palcazú, Oxapampa (Pasco), confirmando su origen boliviano. Sin embargo, no se encontraron los pilotos, quienes aparentemente han escapado del lugar.

Narcoavioneta boliviana se estrella en río de Oxapampa
Narcoavioneta boliviana se estrella en río de Oxapampa | Foto: captura Canal N

Una avioneta procedente de Bolivia sufrió un accidente en el sector Dos de Mayo, en el distrito de Palcazú, provincia de Oxapampa, región Pasco. En horas de la mañana de este jueves 9 de octubre, las autoridades se desplazaron hasta la zona, ubicada a orillas del río local, ante la sospecha de que se tratara de una narcoavioneta proveniente del país vecino.

De acuerdo con información recibida por la Dirandro Ucayali, la aeronave habría transportado clorhidrato de cocaína y se habría precipitado a tierra debido a una posible sobrecarga. Fuentes policiales señalaron que se reportó la presencia de los pilotos heridos en la zona; sin embargo, tras el operativo de búsqueda, no fueron encontrados.

lr.pe

Autoridades hallan restos de narcoavioneta boliviana en río de Oxapampa

Las autoridades acudieron a la zona del accidente en busca de los posibles heridos; no obstante, no se hallaron cuerpos, solo partes de la avioneta que había sido hundida en el río con el objetivo de eliminar toda evidencia. El fuselaje y la matrícula confirmaron que se trataba de una narcoavioneta de procedencia boliviana.

Asimismo, se informó que en esta zona se han destruido alrededor de 40 pistas clandestinas en lo que va del año. No obstante, los narcotraficantes han intentado rehabilitarlas para continuar operando, aprovechando que se trata de un área de difícil acceso y alejada, utilizada para el traslado de droga hacia Bolivia y Brasil.

