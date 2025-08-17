HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Capturan narcoavioneta boliviana en el Vraem y descubren pista de aterrizaje clandestina en Cusco

La nave proveniente de Bolivia terminó estrellada en el distrito de Charate, en Cusco, en un intento de escape de las autoridades peruanas.

La intervención fue desarrollada por el Comando Especial del Vraem y la PNP. Foto: Captura Canal N
La intervención fue desarrollada por el Comando Especial del Vraem y la PNP. Foto: Captura Canal N

En horas de la tarde del domingo 17 de agosto, el Comando Especial del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) y la Policía Nacional del Perú (PNP)capturaron una narcoavioneta con matrícula de Bolivia. El transporte fue hallado en una pista de aterrizaje clandestina en el distrito de Charate, en la provincia de La Convención, en Cusco.

Tras el operativo, las autoridades descubrieron la hazaña y, de acuerdo a informes preliminares, los ocupantes de la nave terminaron estrellándola en un intento de escape de las fuerzas del orden peruanas.

Vraem, Cusco: capturan e incautan narcoavioneta boliviana

El vehículo fue movilizado con un helicóptero nacional hacia Pichari. Según medios locales, esta sería la segunda ocasión en la que la PNP detecta una avioneta en las últimas semanas. En esa línea, se informó que el hecho generó sorpresa en los residentes del Vraem, dado que visualizaron el traslado del transporte incautado por los cielos de Cusco.

Adicionalmente, la captura forma parte de las operaciones militares integradas se vienen dando en el marco de los operativos en el Vraem para combatir actos terroristas y de narcotráfico. Asimismo, los efectivos buscan desarticular las diversas organizaciones criminales que operan en el sector.

