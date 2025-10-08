Este miércoles 8 de octubre, una mujer de 32 años, identificada como Yosselyn Katerine Reyes Ballarta, fue baleada dentro de su negocio de melanina y mueblería ubicado en la avenida Gerardo Unger, en el distrito de Comas, cerca del límite con Los Olivos. El ataque se produjo mientras la víctima atendía a sus clientes en el primer piso del inmueble donde, además, residía con su familia.

Según información policial, la mujer fue trasladada de emergencia a la clínica Jesús del Norte, donde permanece hospitalizada con diagnóstico de politraumatismo por proyectil de arma a la altura del pecho y roce de bala en la cabeza. Su estado de salud es reservado.

Vecinos de la zona contaron que la agraviada había llegado hace aproximadamente dos meses al lugar y que nunca antes se había registrado un hecho de violencia similar en el sector. “Aquí hay presencia policial, pero igual uno ya no está libre de nada”, comentó un trabajador de un local cercano. Otros comerciantes también negaron haber sido víctimas de extorsión.

Posible ataque extorsivo permanece en investigación

Pasadas las seis de la tarde, peritos de Criminalística y agentes de la Dirincri llegaron al lugar del atentado para recoger evidencias y levantar muestras biológicas, ya que en el interior del local se encontraron rastros de sangre de la víctima. Asimismo, se tomó la declaración de los propietarios de los negocios aledaños para recabar información sobre el posible móvil del ataque.

Hasta el momento, los motivos del atentado permanecen en investigación, aunque no se descarta que esté vinculado a un posible caso de cobro de cupos o extorsión. Familiares de la víctima llegaron al lugar horas después, pero prefirieron no brindar declaraciones a la prensa.

