Sociedad

Detienen a extranjero con explosivos en Piura: confesó que le pagarían S/100 para atacar un gimnasio

El intervenido iba a prender la carga explosiva en las afueras de un negocio ubicado en la localidad de Sullana.

El detenido fue identificado como Ronald Alberto G. G. de nacionalidad venezolana. Foto: PNP
El detenido fue identificado como Ronald Alberto G. G. de nacionalidad venezolana. Foto: PNP

El ciudadano Ronald Alberto G. G., de nacionalidad extranjera, fue detenido en Sullana (Piura) cuando se encontraba a los alrededores de un gimnasio, haciendo el ademán de dejar un explosivo. Según el reporte policial, el intervenido habría confesado que le iban a pagar 100 soles por encender el material explosivo en los exteriores del local. 

La intervención la ejecutó el personal de la comisaría de Sullana, pasada la medianoche del sábado 10 de enero. Una fuente que se mantiene en el anonimato reportó la presencia de un sujeto, quien vestía una polera blanca y un buzo negro, a inmediaciones del cruce de la calle Hipólito Unanue y la transversal, Arica en el distrito de Sullana.

Al revisar la zona se encontró al hombre antes mencionado sentado en una vereda. Según la policía de Sullana, el detenido, quien tiene 27 años y es originario de Maracaibo (Venezuela), cargaba una mochila donde trasladaba una carga explosiva compuesta por un cartucho de dinamita unida a una mecha de color blanco.

Durante la intervención el ciudadano confesó que recibiría un pago de 100 soles por encender el explosivo; asimismo, narró que habría dejado otra dinamita en un jardín cerca al gimnasio que resultaría víctima del atentado.

