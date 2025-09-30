HOYSuscripcion LR Focus

Iquitos: dirigente denuncia amenazas contra él y sus hijos por enfrentar a microcomercializadores de droga

Robin García Torres, de 26 años, halló notas intimidatorias en su motocicleta y teme por la vida de sus hijos. Exige a la comisaría de Moronacocha que los juramente y brinde apoyo policial.


Coordinador de la junta vecinal teme por la vida de sus hijos.
Coordinador de la junta vecinal teme por la vida de sus hijos. | Fuente: Yazmín Araujo / La República. | Créditos: composición LR.

El coordinador de la junta vecinal Halcones del Oeste, Robin García Torres, de 26 años, denunció haber recibido amenazas de muerte por parte de presuntos microcomercializadores de droga. El hecho ocurrió este último lunes cuando, al dirigirse a realizar compras por la zona de Belén, encontró dentro de su motocicleta varias notas con mensajes intimidatorios.

Robin García aseguró que las intimidaciones no son recientes. “Ya estaba siendo amenazado por llamada telefónica, por eso cambié de número. Me exigen que deje vender droga en la zona y que no capture a sus chacales, porque si lo sigo haciendo van a atentar contra mi vida”, declaró a La República. El dirigente contó, además, que lo más grave es que han mencionado a sus dos hijos, de 4 años y 11 meses, como parte de la amenaza.

Puedes ver: Iquitos: vecinos cortan el cabello y hacen ejercitar a menor acusado de robo

"Tendré en cuenta a tus hijos. Vas a pagar por chocar con mi gente", es uno de los masajes que dejaron entre las notas encontradas.

El coordinador dio a conocer que su equipo conformado por 14 integrantes continúa patrullando las calles del asentamiento humano Porvenir Pampachica, que tiene 25 años de creación. “A partir de las 11 de la noche empiezan a vender droga, nosotros los capturamos pero la Policía los suelta al día siguiente. A pesar de todo, no vamos a bajar la guardia”, afirmó.

El joven también cuestionó la falta de respaldo de la comisaría de Moronacocha, a la cual pertenece su sector. Señaló que hasta la fecha no han sido juramentados como vecinos vigilantes ni se les ha entregado credenciales oficiales, lo que impide que reciban atención cuando requieren apoyo. “Nosotros pedimos ayuda a los serenos de Maynas, que son los primeros en llegar. Necesitamos implementación porque todo lo gestionamos con recursos propios”, reclamó.

García señaló que presentará una denuncia formal y solicitará garantías para su vida ante la Prefectura. Otro miembro de la junta vecinal, que prefirió mantener su identidad en reserva por seguridad, también confirmó haber recibido amenazas. Ambos reiteraron su pedido a la Policía para que actúe con mayor presencia en la zona y respalde la labor ciudadana contra la delincuencia.

