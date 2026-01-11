HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Paro de transportistas en Lima y Callao de enero: ¿qué empresas participarían en la movilización?

La crisis de inseguridad en Lima y Callao provoca un paro general de transporte donde paralizarán cerca de 12,000 unidades. La medida incluye apagado de motores y marchas.

Los gremios de transporten realizarán el paro en Lima y Callao tras los casos de extorsión y asesinatos.
Los gremios de transporten realizarán el paro en Lima y Callao tras los casos de extorsión y asesinatos. | Foto: composición LR/ X/ mirecarhuas

La crisis de inseguridad ciudadana ha llevado al sector de transporte al límite. Diversos gremios de Lima Metropolitana y el Callao han ratificado la convocatoria a un paro general en enero, una medida que dejará sin servicio a cientos de miles de usuarios y que incluirá el apagado de motores y marchas hacia puntos estratégicos de la capital.

Empresa de transportes Unidos, Asociación de Transportistas Nacional e Internacional (Asotrani), Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), Corporación Nacional de Empresas de Transporte (Conet) son algunos de los gremios que se suman a la medida.

¿Qué medios de transporte estarían en el paro de Lima y Callao?

Según los voceros Martín Ojeda (director de la Cámara Internacional de Transporte) y Julio Rau Rau (presidente de la Corporación Nacional de Empresas de Transporte), alrededor de 250 empresas se sumarán a la paralización. Esto implica que cerca de 12,000 unidades dejarán de circular.

Entre las empresas de transporte urbano afiliadas a Transportes Unidos que podrían participar del paro se encuentran:

  • La 50 (San Sebastián)
  • Santa Catalina
  • Cristo Pachacamilla (y Cristo de Pachacámac)
  • Nueva América
  • Huáscar (Línea R28, que ya se encuentra paralizada tras ataques en Lurín)
  • Edilberto Ramos
  • El Urbanito
  • Rápido y Nuevo Perú

Gremios de transportistas definen fecha clave en el paro de transportistas en Lima y Callao

Gremios de transportistas informaron que el paro de transporte en Lima y Callao podría tener una nueva fecha. De acuerdo a Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, y Walter Carrera, dirigente representante de Asotrani Perú, en las próximas horas se definirá si la paralización se mantiene el 15 de enero o tendrá una nueva fecha.

En declaraciones para La República, el dirigente Walter Carrera informó que diversos gremios se encuentran coordinando las próximas medidas. "Asotrani Perú y otros gremios sacaremos un comunicado (este lunes) si vamos o no vamos el 15. La situación es cambiante por las diversas situaciones que se vienen dando, más aún que estamos en plena etapa electoral", reveló.

Por su lado, Héctor Vargas, indicó a RPP que "Entendiendo el llamado de nuestras empresas y de la ciudadanía, hemos coincidido de que debería ser un solo día el paro... Hemos tenido una conversación que se definirán en las próximas horas si la paralización será el 14 o 16 de enero de manera conjunta".

Asimismo, Carrera expresó que la movilización busca exigir acciones contundentes del Gobierno frente a la creciente ola de extorsiones y sicariato que golpea al sector.

"Ante esta situación caótica que está viviendo el país, especialmente Lima y Callao, desde el sector del transporte hacemos un llamado al Gobierno para que tome mano firme con una política de inteligencia y agresividad para poder contrarrestar y eliminar a las bandas criminales que desangran al país. Ya no queremos ningún muerto más, es por eso que rechazamos las malas decisiones políticas tomadas por este Gobierno", declaró.

Gremios indican paro de transporte pacífico

El dirigente de transportes Unidos, Martín Ojeda, mencionó que la medida será pacífica: “El día 15 no es un motivo para aislarnos, sino una acción por un tema principal: salvar el país. No se trata de que se normalicen los pagos por extorsión, sino de erradicar a estas mafias que vienen sembrando terror en el transporte público”.

En el caso de Conet, su presidente, Julio Rau Rau, indicó a RPP que no habrá marcha, sino un apagado de motores, mientras una comisión se hará presente en el Congreso de la República.

"Nosotros hemos acordado paralizar el día 15 de enero. (Son) todas las empresas de transporte urbano de Lima y Callao, que están conformadas por los cuatro conos: cono norte, cono sur, cono este y cono oeste", señaló Rau Rau.

