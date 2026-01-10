HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Asesinan a barbero y hieren de bala a otro dentro de su local en Comas: una de las víctimas sería dueño del negocio

Los agredidos fueron trasladados al Hospital de Collique, donde uno de ellos falleció. Según información preliminar, se presume que el ataque habría sido ejecutado por alias 'Micky'. 

La inseguridad no cesa. Dos hombres fueron atacados a balazos en una barbería ubicada en la segunda etapa de Collique, en el distrito de Comas. La víctima mortal, dueña del establecimiento, ha sido identificada como Miguel Ángel Salas Carillo, quien perdió la vida luego de ser trasladado de emergencia al hospital de Collique. En tanto, el herido continúa recibiendo atención médica. Su pronóstico es reservado.

El motivo del ataque aún se desconoce. No se descarta un posible ajuste de cuentas. Asimismo, agentes de la PNP llegaron a la zona para realizar las pericias correspondientes. En el lugar del crimen, los efectivos hallaron ocho casquillos de bala.

Más de 50 homicidios en lo que va del 2026

Según reveló el analista de datos Juan Carbajal a través de X, de acuerdo con cifras oficiales del Gobierno registradas en el SINADEF, entre el 1 y el 9 de enero de 2026, se han contabilizado 51 homicidios a nivel nacional. La modalidad predominante continúa siendo el uso de proyectiles de arma de fuego (PAF), que representa entre el 70 % y 80 % de los casos, una proporción similar a la registrada en 2025.

Además, Carbajal precisó que en lo que va de 2026, el promedio diario de homicidios es de aproximadamente seis. Sin embargo, los días 1, 3 y 4 de enero superaron esa cifra, con nueve casos cada uno. En más de 90 días del actual gobierno de José Jerí, se han registrado 521 homicidios, con un promedio diario superior al de cualquier administración desde 2017, explicó vía redes sociales.

