Hermanos Quiroga se encuentran estables tras ataque durante concierto de Agua Marina, reporta clínica
Dos integrantes de la agrupación Agua Marina se encuentran fuera de peligro, informó la clínica Maison de Santé. En tanto, el estado de salud del tecladista, César More, y el animador, Wilson Javier Ruiz, es de pronóstico reservado.
Una noticia alentadora. Los hermanos Luis y Manuel Quiroga Querevalú, integrantes de la agrupación Agua Marina, se encuentran estables tras el atentado sufrido el pasado 8 de octubre durante un concierto realizado en el Círculo Militar de Chorrillos – sede Tarapacá, informó la clínica Maison de Santé del Sur.
Según informó a RPP el médico Carlos Navarro, ambos hermanos están fuera de peligro y “en constante visita con sus familiares”. Asimismo, precisó que se ha programado una limpieza quirúrgica para Manuel debido a la herida causada por los impactos de bala.
Noticia en desarrollo...