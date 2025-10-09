HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Congreso impulsa moción de vacancia contra Boluarte
Congreso impulsa moción de vacancia contra Boluarte     Congreso impulsa moción de vacancia contra Boluarte     Congreso impulsa moción de vacancia contra Boluarte     
Mira Curwen en La República
Mira Curwen en La República     Mira Curwen en La República     Mira Curwen en La República     
Fiscalía confirma cinco heridos por balacera en concierto de Agua Marina
Fiscalía confirma cinco heridos por balacera en concierto de Agua Marina     Fiscalía confirma cinco heridos por balacera en concierto de Agua Marina     Fiscalía confirma cinco heridos por balacera en concierto de Agua Marina     
Sociedad

Hermanos Quiroga se encuentran estables tras ataque durante concierto de Agua Marina, reporta clínica

Dos integrantes de la agrupación Agua Marina se encuentran fuera de peligro, informó la clínica Maison de Santé. En tanto, el estado de salud del tecladista, César More, y el animador, Wilson Javier Ruiz, es de pronóstico reservado.

27 casquillos de 9 milímetros se encontraron en el lugar de los hechos. Foto: Jhon Reyes/ La República.
27 casquillos de 9 milímetros se encontraron en el lugar de los hechos. Foto: Jhon Reyes/ La República.

Una noticia alentadora. Los hermanos Luis y Manuel Quiroga Querevalú, integrantes de la agrupación Agua Marina, se encuentran estables tras el atentado sufrido el pasado 8 de octubre durante un concierto realizado en el Círculo Militar de Chorrillos – sede Tarapacá, informó la clínica Maison de Santé del Sur.

Según informó a RPP el médico Carlos Navarro, ambos hermanos están fuera de peligro y “en constante visita con sus familiares”. Asimismo, precisó que se ha programado una limpieza quirúrgica para Manuel debido a la herida causada por los impactos de bala.

TE RECOMENDAMOS

VIOLENCIA POLÍTICA EN CAMPAÑA Y DINA SE HACE CARGO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Noticia en desarrollo...

Notas relacionadas
Gobierno de Dina Boluarte ante extorsiones EN VIVO: Congreso impulsa moción de vacancia contra la presidenta

Gobierno de Dina Boluarte ante extorsiones EN VIVO: Congreso impulsa moción de vacancia contra la presidenta

LEER MÁS
Fanodric opina sobre la inseguridad por balacera en concierto de Agua Marina: “Qué país inviable”

Fanodric opina sobre la inseguridad por balacera en concierto de Agua Marina: “Qué país inviable”

LEER MÁS
Agua Marina sufre atentado EN VIVO: hermanos Quiroga fuera de peligro tras balacera durante concierto en Chorrillos

Agua Marina sufre atentado EN VIVO: hermanos Quiroga fuera de peligro tras balacera durante concierto en Chorrillos

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Agua Marina sufre atentado EN VIVO: hermanos Quiroga fuera de peligro tras balacera durante concierto en Chorrillos

Agua Marina sufre atentado EN VIVO: hermanos Quiroga fuera de peligro tras balacera durante concierto en Chorrillos

LEER MÁS
Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

LEER MÁS
Sector de transportistas se une a las protestas convocadas para el 15 de octubre: ''La única forma de presionar al Gobierno''

Sector de transportistas se une a las protestas convocadas para el 15 de octubre: ''La única forma de presionar al Gobierno''

LEER MÁS
Chofer que cobró S/2 de pasaje a policía denuncia abuso: "Quieren meterme preso"

Chofer que cobró S/2 de pasaje a policía denuncia abuso: "Quieren meterme preso"

LEER MÁS
Bebé de 7 meses falleció tras caer desde el segundo piso del Centro Comercial Real Plaza Centro Cívico

Bebé de 7 meses falleció tras caer desde el segundo piso del Centro Comercial Real Plaza Centro Cívico

LEER MÁS
Atentado en concierto de Agua Marina en Chorrillos: confirman 5 heridos, 4 músicos y un vendedor

Atentado en concierto de Agua Marina en Chorrillos: confirman 5 heridos, 4 músicos y un vendedor

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Accidente en Vía Evitamiento genera congestión vehicular tras cierre de dos carriles hacia el norte

Congresista Ruth Luque tras atentado contra Agua Marina: "La responsabilidad directa es de Dina Boluarte, su gabinete"

Balacera en concierto de Agua Marina EN VIVO: ataque deja cinco heridos en Chorrillos

Sociedad

Accidente en Vía Evitamiento genera congestión vehicular tras cierre de dos carriles hacia el norte

Balacera en concierto de Agua Marina EN VIVO: ataque deja cinco heridos en Chorrillos

Balacera en concierto de Agua Marina en Chorrillos: Fiscalía confirma cinco músicos heridos

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Congresista Ruth Luque tras atentado contra Agua Marina: "La responsabilidad directa es de Dina Boluarte, su gabinete"

Revelan que tesis de Patricia Benavides pasó por Turnitin con el nombre "UAP.doc" y tuvo 86% de similitud en 2023

Diego García-Sayán: “La DBA opina barbaridades sin haberse informado”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025