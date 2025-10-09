27 casquillos de 9 milímetros se encontraron en el lugar de los hechos. Foto: Jhon Reyes/ La República.

Una noticia alentadora. Los hermanos Luis y Manuel Quiroga Querevalú, integrantes de la agrupación Agua Marina, se encuentran estables tras el atentado sufrido el pasado 8 de octubre durante un concierto realizado en el Círculo Militar de Chorrillos – sede Tarapacá, informó la clínica Maison de Santé del Sur.

Según informó a RPP el médico Carlos Navarro, ambos hermanos están fuera de peligro y “en constante visita con sus familiares”. Asimismo, precisó que se ha programado una limpieza quirúrgica para Manuel debido a la herida causada por los impactos de bala.

Noticia en desarrollo...