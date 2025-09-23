HOYSuscripcion LR Focus

Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Peruano buscado por narcotráfico en Argentina huyó y regresó a Lima

La ruta blanca. José Alberto García Nazario está relacionado con una avioneta que partió de Bolivia con cargamento de 359 kilos de cocaína con destino a una organización de narcos peruanos que opera en Buenos Aires. 

Intervención. Las autoridades antinarcóticos argentinas presumen que los 359 kilos de cocaína que trasladaba la avioneta pertenece a una organización encabezada por José García Nazario. Foto: difusión
Intervención. Las autoridades antinarcóticos argentinas presumen que los 359 kilos de cocaína que trasladaba la avioneta pertenece a una organización encabezada por José García Nazario. Foto: difusión

En medio de una vasta e intensa operación de búsqueda y captura por su relación directa con el transporte aéreo de 359 kilos de cocaína de Bolivia a Argentina, el peruano José García Nazario burló los controles de las autoridades de este país y retornó a Lima el jueves 11 de septiembre, según el registro de su movimiento migratorio.

La identidad de José García Nazario, natural de Virú, región La Libertad, donde nació el 12 de septiembre de 1982, empezó a circular cuando una aeronave ligera hizo un aterrizaje forzoso en el municipio de Ibicuy, en la provincia de Entre Ríos, Argentina, el miércoles 22 de enero de este año.

La avioneta tuvo que descender apresuradamente por la falta de combustible, y ni bien tocó tierra, los vecinos dieron aviso a la policía. Seguidamente la Policía Antidrogas encontraron al piloto brasileño Leonardo Monte Alto Gusmao, de 53 años, y a la modelo boliviana Jade Callaú Barriga, de 21 años. En la aeronave se halló el alijo de cocaína pura valorizada en US$3,5 millones en Argentina.

Durante las pesquisas a los teléfonos de la pareja, las autoridades argentinas encontraron comunicaciones con el peruano José García Nazario, coordinando la evolución del vuelo que salió de Bolivia con cocaína, muy probablemente procedente del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), pero procesada en un laboratorio boliviano.

Protagonistas. Arriba, José Alberto García Nazario según su DNI actualizado el 13 de febrero de este año. La boliviana Jade Callaú Barriga. Foto: difusión

Protagonistas. Arriba, José Alberto García Nazario según su DNI actualizado el 13 de febrero de este año. La boliviana Jade Callaú Barriga. Foto: difusión

El dueño del aparato

En los registros se detectó que García hacía alusión al aparato como “mi avioneta”, y que incluso le dieron los datos de la zona donde se produciría el aterrizaje, por lo que el peruano se dirigió hacia el punto. Pero cuando llegó, la policía antinarcóticos ya había intervenido al brasileño Leonardo Monte Alto y a la boliviana Jade Callaú. Por esta razón, las autoridades argentinas establecieron que José García Nazario estaba a cargo del espectacular cargamento de droga.

Desde 2002, José García Nazario registra un intenso movimiento migratorio con destino a, y procedencia de, Bolivia, Brasil, Chile y Argentina, en particular, justamente los países involucrados en la investigación antidrogas.

El 28 de diciembre de 2024, José García Nazario partió a Argentina, quizás para coordinar el vuelo de droga. Al frustrarse el contrabando debido al aterrizaje forzoso ocurrido el 22 de enero de ese año, García volvió al Perú a los cuatro días, el 26 de enero.

Sin embargo, mientras se desarrollaban las investigaciones, José García hizo dos viajes más a Argentina: del 10 de marzo al 23 de mayo y del tres de julio hasta el 11 de septiembre. En ese periodo, las autoridades argentinas antinarcóticos ejecutaron dos operativos siguiendo la pista del peruano García. Los resultados fueron sorprendentes.

Caen más cómplices

El 24 de junio de este año, fueron allanados cinco inmuebles, encontrándose en uno de ellos un simulador de vuelos de avionetas, además de cinco kilos de cocaína.

De esta manera, la policía estableció que el destino de los 359 kilos de droga era una organización criminal que distribuía en el mercado más importante de Argentina: la capital federal del país, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

La operación antidrogas más reciente vinculada al caso de José García Nazario se produjo el martes 16 de septiembre. En una vivienda en la ciudad de General Rodríguez, en la provincia de Buenos Aires, los agentes antinarcóticos descubrieron un almacén subterráneo construido para almacenar la cocaína que llegaba por avionetas. Se encontraron 49 kilos.

En esta oportunidad fueron detenidas cinco personas, entre ellas la peruana Maribel Moncada Cruzado, quien registra movimientos migratorios a México, Colombia y Brasil.

Lo sorprendente es que la policía identificó comunicaciones telefónicas y transferencias bancarias de José Garcia Nazario a Maribel Moncada Cruzado, lo que implicaba que es parte de la organización criminal relacionada con la avioneta intervenida en Entre Ríos con 359 kilos de cocaína.

De acuerdo con la indagación policial argentina, citada por el portal Encriptada, la aeronave partió de la localidad de Santa Ana de Yacuma, en el departamento boliviano de Beni.

Presuntamente la cocaína fue recogida en el Campamento Rivarola, un punto próximo a la frontera entre Bolivia y Paraguay. Pero la avioneta no pudo llegar a su destino: una pista clandestina emplazada a 70 kilómetros de la capital argentina. ¿Quiénes son los otros peruanos detenidos?

“Es un psicópata violento”

  • Entrevistada por el diario “Clarín”, Patricia Barriga, madre de la exreina de belleza Jade Callaú, reconoció que el novio de su hijo es el narcotraficante brasileño Leonardo Monte Alto.
  • “Él (el piloto brasileño) es un psicópata, violento y narcotraficante que ya había tenido una condena en Brasil, se escapó a Bolivia y se cambió la identidad (Carlos Costas Días)”, manifestó Patricia Barriga.
