Tusi, la peligrosa droga que inhalan jóvenes en Perú: contiene fentanilo, éxtasis y hasta veneno para ratas

El consumo de el "Tusi" tiene graves riesgos para la salud física y mental de los consumidores. Foto: Difusión

El Tusi es una droga sintética inhalable que ha comenzado a circular entre sectores juveniles en el Perú. Lo grave es que su composición es altamente riesgosa, ya que suele mezclarse con sustancias como fentanilo, éxtasis, cafeína y, en algunos casos, incluso con veneno para ratas, advierte Milton Rojas, director del Programa de Salud y Resiliencia del Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas (CEDRO).

“El problema es que quienes la consumen no saben realmente qué están inhalando”, alerta el especialista. Su efecto es tanto estimulante como alucinógeno, y puede generar dependencia, reacciones adversas graves e incluso la muerte, como ya ha ocurrido en países como Estados Unidos.

Asimismo, explico que esta sustancia no contiene ningún componente natural, sino que se trata de un compuesto 100% sintético, con efectos tanto energizantes como disociativos. Mencionó que es una droga que genera un importante nivel de dependencia, y quienes comienzan a consumirla tienden a hacerlo con frecuencia creciente.

Además, sostuvo que esta droga representa un riesgo no solo por su capacidad adictiva, sino también por su composición altamente adulterada. “Entre 2020 y 2024, en el estado de Miami, Estados Unidos, se registraron ocho muertes por consumo de Tusi. Más allá de la adicción, el consumidor se expone a reacciones adversas graves, incluso a la muerte”.

Según informes del Proyecto SMART y reportes policiales, su fórmula original ha sido modificada y adulterada con diversas sustancias peligrosas. Actualmente, detalló que se han encontrado mezclas con éxtasis, cocaína, cafeína, fentanilo, y en algunos casos, incluso con veneno para ratas.

“Ahora hay una gran adulteración, y el consumidor muchas veces no sabe realmente qué está consumiendo”.

Venta por redes sociales

Uno de los aspectos graves es la facilidad con la que esta droga está llegando a los jóvenes. El especialista de CEDRO indicó que el Tusi ya se comercializa a través de redes sociales y canales como WhatsApp, lo que facilita enormemente su acceso. “Este tipo de drogas se ofertan por redes sociales a diferentes precios. Ya no son difíciles de conseguir; están más cerca de los jóvenes que nunca”, afirmó.

Por ese motivo, Rojas hizo un llamado urgente a los padres de familia a informarse y estar atentos a las señales que podrían indicar el consumo de sustancias en sus hijos. “Al ser un estimulante, los jóvenes pueden desaparecerse durante un fin de semana, presentan hiperactividad, pérdida de interés por los estudios, el deporte o sus relaciones sociales. También pueden mostrar irritabilidad, agresividad y cambios de grupo social”.

En el entorno escolar, una de las señales más claras es la caída en el rendimiento académico, que puede derivar en fracaso escolar. Ante la sospecha de consumo, el especialista recomendó no actuar de forma impulsiva, sino acudir a profesionales. “Un profesional podrá orientar adecuadamente qué hacer y qué no hacer, porque a veces, con la intención de ayudar, se puede empeorar la situación”.