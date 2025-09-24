Golpe al narcotráfico en Loreto: incautan 717 kilos de droga y destruyen laboratorio ilegal

PNP detuvo a un peruano y dos colombianos a las orillas del río Atacuari. | Créditos: Yazmín Araujo / La República. | Foto: PNP.

Un total de 717 kilos de droga fueron incautados, un laboratorio rústico de Pasta Básica de Cocaína (PBC) fue destruido y tres personas resultaron detenidas en la comunidad nativa Uranías, a orillas del río Atacuari, distrito de Ramón Castilla, en Loreto. La intervención estuvo a cargo de la Dirección Antidrogas (Dirandro) de la Policía Nacional y la Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas en Iquitos.

En la primera intervención fueron detenidos Heyder Roblero Cahuachi (20), de nacionalidad peruana, y dos ciudadanos colombianos, identificados como Cristhian Valois Zúñiga (25) y Félix Potes Valois (47). A ellos se les hallaron dos paquetes tipo ladrillo con droga, que pesaban cerca de 2 kilos, además de S/ 3.610 en efectivo y una embarcación fluvial conocida como peque peque con motor estacionario.

Asimismo, las autoridades incautaron dos celulares, prendas personales y otros objetos. Según estimaciones policiales, la afectación económica de esta primera acción asciende a 2.500 dólares.

En la segunda intervención, los efectivos destruyeron e incineraron un laboratorio clandestino de PBC. En el lugar se hallaron cuatro cilindros de 60 galones con un líquido amarillo oscuro. Según información policial, sería de sulfato de cocaína, con un peso total de 717 kilos.

También se incineraron 2.812 kilos de insumos químicos fiscalizados, como ácido sulfúrico y gasolina. Otros 760 kilos de insumos no fiscalizados, como cemento y sulfato de amonio. La afectación económica del narcotráfico en esta segunda acción se estima en 57.000 dólares.