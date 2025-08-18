Narcos ‘clonan’ avionetas para trasladar cargas de cocaína desde el Vraem

La droga que sale del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), con destino a Bolivía y luego a Brasil, Paraguay y Argentina es aterrizada dentro de avionetas ilegales, robadas y hasta clonadas, según la Policía Antidrogas. Los narcos utilizan esta táctica para cruzar la frontera y cerciorarse que sus mercaderías lleguen a destinos.

Desde julio y agosto las autoridades apuntan al menos dos casos registrados de clonaje de matrículas bolivianas. El caso más reciente ocurrió ayer en el distrito de Echarate, provincia de La Convención, en Cusco.

La intervención fue ejecutada por efectivos del Comando Especial VRAEM y de la Policía Nacional como parte de una operación contra el narcotráfico.

Junto a la aeronave se incautó una compactadora, cinco bidones de turbo jet, un winche manual y un DNI.

Violan el espacio aéreo

Fuentes de la Dirección Antidrogas dijeron que se detectó la aeronave en una pista clandestina. Al parecer, los ocupantes estrellaron el aparato en su intento de despegar al verse descubiertos.

Explicaron que estas aeronaves ingresan al espacio aéreo peruano con la placa adulterada, cubierta por cinta adhesiva encima de los prefijos verdaderos intentando disimular que se trata de aparatos autorizados para operar legalmente en Perú.

Así, los criminales intentan introducir droga elaborada en el Vraem a territorio boliviano.

Una de las causas por las que los traficantes prefieren hacer volar la droga en vez de llevarla por tierra es por el incremento del control y la seguridad en las carreteras.

Hay permiso para derribar naves que violen el espacio aéreo. El año pasado el Congreso dio luz verde a retomar las operaciones de interceptación aérea y asistencia entre Perú y Estados Unidos contra el narcotráfico, suspendidas desde 2001, al aprobar una resolución del Gobierno de Dina Boluarte.

El proyecto de resolución legislativa 6672 propuso aprobar el acuerdo bilateral para la implementación del convenio para combatir el uso indebido, la producción y el tráfico Ilícitos de drogas, suscrito el 23 de julio de 1996, y acerca de la interceptación aérea y la asistencia conexa de Estados Unidos.

Los narcos pueden llevar cargamentos millonarios de cocaína avionetas propias que hacen pasar como robadas o clonadas para evitar complicaciones, indicó una fuente de la Dirandro.

Buscan pistas firmes

En el caso de Echarate no aterrizaron bien y perdieron una fortuna. Pero, pese a todo, se habrían llevado con ellos el GPS con la ruta que habían hecho.

Sin embargo, hay una pista a investigar: un DNI. Pero, al parecer, habría otras pistas más firmes. Fuentes de la investigación relativizaron esto ya que la misma avioneta aparecería fotografiada en otro caso.

Al parecer, existiría un grupo mafioso que contaría con una flota de avionetas y pistas de aterrizaje clandestinas, así como con otras rutas terrestres y fluviales, para enviar cocaína a Bolivia y a Brasil.

Una vez en territorio brasileño, el producto toma dos direcciones: a las principales ciudades para consumo interno, y hacia puertos marítimos estratégicos, donde se carga en buques portacontenedores con destino al lucrativo mercado europeo.