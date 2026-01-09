HOYSuscripcion LR Focus

Transportistas anuncian paro para el 15 de enero tras aumento de extorsiones y asesinatos en Lima y Callao

Dirigentes de gremios de transportistas critican la respuesta del Gobierno ante la creciente criminalidad en la región, exigiendo acciones efectivas para garantizar la seguridad.

Paro de transportistas en Lima y Callao. Foto: La República
Paro de transportistas en Lima y Callao. Foto: La República | La República

Diversos gremios de transportistas se reunieron este viernes 9 con el objetivo de debatir una posible fecha para acatar un paro en Lima y Callao, en respuesta al incremento de asesinatos y extorsiones que vienen afectando a choferes y pasajeros del transporte público. Tras el encuentro, los dirigentes confirmaron que la medida de fuerza se llevará a cabo este jueves 15 de enero, como una forma de exigir mayores acciones por parte del Gobierno frente a la inseguridad ciudadana que golpea al sector.

Por su parte, Martín Ojeda, dirigente de Transportes Unidos, cuestionó duramente la respuesta del Ejecutivo ante la ola de criminalidad. “Las medidas adoptadas por el Gobierno no son las necesarias. Están perdiendo la guerra”, afirmó, al señalar que la falta de resultados concretos ha generado preocupación e indignación entre los transportistas. En conferencia de prensa, Ojeda destacó la cifra de atentados ocurridos a solo nueve días de iniciado el año: "Ya llevamos ocho atentados".

En ese contexto, Martín Valeriano, representante de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), señaló que su gremio respaldará la movilización convocada para esa fecha, sumándose al reclamo por garantías para trabajar sin amenazas ni violencia.

