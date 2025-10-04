De mototaxista a extorsionador de transportistas: auge y caída de Erick Moreno, alias el 'Monstruo'

Sin firma ni huella, así figura en Reniec Erick Luis Moreno Hernández, nacido en Ica el 15 de marzo de 1991, alias el 'Monstruo'. Al llegar a Lima, empezó a involucrarse en delitos menores desde temprana edad mientras trabajaba como mototaxista en los alrededores del mercado de Huamantanga, en el distrito de Comas. Incluso, se le acusó de robar mercadería valorizada en S/3.000. En aquel entonces, se hacía llamar "El chinito de Belaúnde" cuando incursionó en el tráfico de nichos en el cementerio del mismo nombre. Sin embargo, todo cambió en el 2020, cuando conoció a Jorge Rodríguez Pedraza, alias 'Jorgito', en Collique, quien lo adentró al mundo delincuencial: el robo de vehículos.

Sin embargo, esta banda decidió "dar un paso más" en el mundo criminal: iniciar con secuestros a empresarios en marzo del 2020 durante el estallido de la pandemia Covid-19. De acuerdo con la información policial, las primeras víctimas de la banda criminal conocida como Los Federales, fueron Erick Trujillo y Milton Corrales, siendo Erick Moreno, bajo el seudónimo de 'Chino', quien negociaba con los familiares de los retenidos. El 15 de marzo de ese mismo año, el día del cumpleaños del 'Monstruo', los efectivos policiales rescataron a Trujillo y Corrales tras intervenir la vivienda en donde se encontraban.

Erick Moreno Hernández no registra huella ni firma en la base de datos de Reniec. Foto: LR

Los inicios de Erick Moreno Hernández

Durante el rescate de las primeras víctimas, el brigadier William Ríos, miembro de la División de Secuestros, perdió la vida producto de un ataque a balazos en el operativo para rescatar a los dos empresarios secuestrados por la primera banda de Erick Moreno. Pese a este caso, Jorge Rodríguez, alias Jorgito, continuó libre y siempre al lado de su pareja sentimental, la mujer identificada como Grace Bados Neyra.

Alias 'Jorgito', cómplice del 'Monstruo' en sus primeros delitos como banda criminal. Foto: Reniec

Años después, en noviembre del 2022, alias 'Jorgito' falleció en una balacera en la calle Los Crisantemos, en Carabayllo, producto de la vida delincuencial que decidió seguir. Sin embargo, Bados Neyra sobrevivió al ataque de más de cinco disparos y, posteriormente, se convirtió en la cajera de extorsiones del 'Monstruo'. Por esta cercanía entre ambos es que Erick Moreno pudo refugiarse en lujosos departamentos de Paraguay años más adelante.

"Busquen bien policías, busquen bien. Salgan a buscar. El territorio peruano es grande como para irme", fue el mensaje que Erick Moreno Hernández difundió en las redes sociales mientras su alias, 'Monstruo', empezaba a tomar fuerza entre los grupos criminales. "Sinvergüenzas e ineficientes" esbozaba en repetidas ocasiones para referirse a la Policía Nacional del Perú.

La formación de Los Injertos del Cono Norte

A fines del 2023, una banda criminal de sicarios y extorsionadores se presentó en la zona norte de Lima. Tras la captura de Adam Lucano Cotrina, alias 'Jorobado', la organización criminal Los Injertos del Cono Norte empezó a tomar notoriedad, siendo Erick Moreno Hernández quien se alzó como el líder, según fuentes policiales.

El 'Monstruo' al lado de Grace Bados Neyra, cajera de la organización. Foto: Difusión

Los primeros delitos imputados a esta banda criminal era lanzar amenazas y extorsiones a figuras de la música chicha y cumbia peruana. Asimismo, se centraban en algunos promotores de espectáculos. Incluso, difundieron un video en donde aparecían encapuchados y con armamento militar mientras se presentaban como Los Injertos del Cono Norte: "No me harán retroceder y seguiremos llevando todo el Cono Norte con aliados de las diversas zonas de Lima y provincia".

Cada uno de los sicarios, entre peruanos y extranjeros, estaba dispuesto a amasar grandes sumas de dinero con las extorsiones. Por ello, extendieron sus amenazas a negocios locales, colegios, obras de construcción, empresas de transporte, entre otras. El cobro de cupo y los asesinatos como represalia empezaban a hacerse un tema cotidiano. No conformes, su banda criminal empezó a secuestrar.

Los secuestros del 'Monstruo': Lucero Trujillo, la niña Valeria y la empresaria Jhaqueline

El pasado 7 de noviembre del 2023, Los Injertos del Cono Norte cometieron su primer secuestro en el distrito de Comas. Lucero Trujillo Vargas, hija de una familia dedicada al negocio de frigoríficos, fue raptada por más de 72 horas, según la información del equipo especial de la División de Investigación de Secuestros y Peritos de la Unidad Básica Desconcentrada de la Policía Nacional del Perú (Deprincri).

En este caso, la banda criminal exigía más de un millón de dólares por el rescate. Tras un operativo, las autoridades llegaron hasta una vivienda en la Primera Etapa del AA.HH. San Diego, en Carabayllo, en donde se encontraba la joven. Ella había logrado huir de sus captores, quienes escaparon del lugar al conocer que la Policía Nacional estaba rondando por la zona. Por ello, la mujer sacó sus manos atadas por una de las rejas que la mantenían encarcelada para gritar por ayuda. Gracias a la intervención de los vecinos, la víctima salió del lugar para dirigirse a la sede de la dependencia policial, a donde llegó desorientada por lo sucedido.

Ficha de Reniec de Erick Moreno Hernández. Foto: Reniec

Apenas un mes después, el 16 de diciembre del 2023, Los Injertos del Cono Norte, bajo el mandato de Erick Moreno Hernández, cometió su segundo secuestro contra Valeria Vásquez, una niña de apenas 12 años cuando regresaba del colegio en su movilidad. Alrededor de las 2:00 p. m., cuatro sujetos la interceptaron cerca a su vivienda en la avenida Universitaria y la obligaron a subir a una miniván gris con placa falsa. Tras ello, fue llevaba a una casa en las zonas periféricas en Comas, en donde permaneció privada de su libertad.

La familia recibió llamadas de los criminales, quienes exigían la suma de 500 mil dólares como rescate mientras empezaban a difundir videos de la niña atada y amordazada. Luego de dos días de incertidumbre, la Policía Nacional, a través de la División de Investigación de Secuestros (Disein) encontró a la menor ilesa en la vivienda. En este operativo, fueron detenidos tres sospechosos: el conductor del mototaxi y dos vigías armados. En los celulares incautados se evidenció los mensajes del 'Monstruo' hacia sus sicarios. "Preparar el paquete para el chino", fue el texto con el que se sindica a Erick Moreno como el autor intelectual de este caso. Asimismo, el general Luis Jesús Flores fue quien dio una conferencia confirmando que el 'Monstruo' era quien coordinó el secuestro. Al día de hoy, la familia de Valeria se mantiene en reserva total.

Meses después, el 15 de mayo del 2024, la empresaria Jackeline Salazar Flores fue secuestrada cuando salía de su local en la avenida Tomás Valle alrededor de las 8:00 p. m. Una camioneta Toyota con luna polarizadas bloqueó el paso de la mujer, cuando tres hombres armados la redujeron mientras cubrían su cabeza con una bolsa para luego trasladarla a una vivienda en Carabayllo, la cual estaba equipada con habitaciones insonorizadas y cámaras de vigilancia. La banda criminal del Monstruo exigía S/2 millones a los familiares de Salazar Flores y enviaba videos de ella en donde aparecía maniatada y golpeada.

Luego de 11 días de secuestro, la Dirincri concretó el rescate de Jackeline Salazar tras el allanamiento a la vivienda. La víctima fue liberada mientras las autoridades detuvieron a seis sujetos, incluyendo un sicario con antecedentes por homicidio. Además, se incautaron armas, S/150.000 y celulares que contenían conversaciones con Erick Moreno Hernández, quien coordinó el crimen. Pese a estar deshidratada y aun en estado de shock, Salazar pudo declarar las torturas y amenazas que sufrió.

Extorsión a transportistas y obras públicas

Las investigaciones policiales avanzaban mientras las denuncias por extorsión y asesinatos empezaban a aumentar, sobre todo en el sector de transporte. Y es que Erick Moreno Hernández contaba con listas completas de empresas de transportistas, quienes eran sometidas al pago semanal o mensual, de acuerdo con las conversaciones reveladas que mantenía con su expareja, identificada como Liseth Cruz.

Uno de los departamentos del cabecilla en Paraguay, desde donde continuaba coordinando las extorsiones. Foto: Composición LR

Entre las empresas extorsionadas figuran Corazón de Jesús de San Diego, Los Halcones, Santa Cruz, Los Moraditos, Treintitres SA, Salamanca Parral SA, Los Andes, Urbina Loaiza SRL, El Carmen S.A., Etuchisa y colectiveros del paradero Max Fashion. Incluso, en uno de los chats, el 'Monstruo' reclamaba el pago de S/4.000 a la empresa conocida como Los Chinos. El modus operandi de la banda de Erick Moreno era amenazar a sus víctimas para luego atacarlos si es que no accedían al pago exigido.

No importaba si los conductores se encontraban en plena ruta, los sicarios del 'Monstruo' atacaban a vista y paciencia de testigos. El punto quiebre de las continuas extorsiones a los transportistas fue el asesinato del chofer Loymer Noé Beningno, miembro de la empresa ETUCHISA ruta C. Incluso, este gremio de transportistas salió a movilizarse exigiendo medidas efectivas al Gobierno contra la ola de asesinatos mientras alrededor de 200 unidades no salieron a trabajar.

Pese a ello, Erick Moreno también sembró el terror en las obras públicas. En las conversaciones que mantenía con su expareja, se evidenció que el 'Monstruo' apuntaba a extorsionar a trabajadores de proyectos como la renovación de la avenida Túpac Amaru, colegios bicentenarios y el Hospital de la Solidaridad. Moreno ubicaba al ingeniero a cargo de la obra para empezar a exigirle los pagos denominados "centavo" comparándolo con el costo total del proyecto. De acuerdo con la investigación policial, las obras eran retrasadas por las amenazas de Los Injertos del Cono Norte, quienes a través del miedo, continuaban extorsionando.

Músicos y orquestas víctimas del 'Monstruo'

La red criminal del 'Monstruo' volvió a apuntar a los grupos musicales. El caso que marcó a los artistas fue el asesinato de Paul Flores, vocalista de la orquesta Armonía 10, cuando el bus de la agrupación en el que iba fue atacado a balazos el pasado 16 de marzo del 2025 luego de negarse a pagar los cupos exigidos por Los Injertos del Cono Norte.

El implicado, Pierre Panduro, alias 'El Italiano', confesó haberlo asesinado bajo encargo de la organización criminal de Los Injertos del Cono Norte. Él fue detenido en la ciudad de Desaguadero cuando intentaba cruzar la frontera entre Perú y Bolivia. Según la información policial, este sicario también fue responsable de la muerte del excongresista Óscar Medelius el pasado 10 de febrero en Carabayllo.

A raíz de la muerte del 'Russo', un grupo de artistas convocó la 'Marcha por la Paz', una movilización que agrupó a músicos, transportistas y vecinos de diferentes distritos de Lima Norte, quienes defendían una sola cosa: la vida. Con altavoces y pancartas exigían al Gobierno medidas concretas que terminen con las extorsiones. En tanto, el 'Monstruo' ya no se limitaba a amenazar a sus víctimas, sino también a la Policía Nacional de Perú, pues aseguraba que, si seguían investigándolo, cometería un atentado contra la institución.

Red criminal dirigida desde el extranjero

A fines del 2024, el nombre del 'Monstruo' ya resonaba en la Policía Nacional y en los medios de comunicación. Cada vez que este criminal publicaba un nuevo video se mostraba confiado y en medio de lujos producto del dinero de las extorsiones. Sin embargo, poco se sabía sobre su paradero. De acuerdo con los peritajes de las autoridades, la red criminal de Erick Moreno operaba desde un call center clandestino que funcionaba en puntos del Cono Norte y en Bolivia, país a donde el 'Monstruo' había huido, pese a que lo negaba para desviar las investigaciones. Fue aquí en donde Moreno conoció a la joven paraguaya Dayana Jazmín Martínez, con quien tuvo una relación y principal motivo por el que viajó a Paraguay posteriormente.

Los cambios físicos por los que pasó Erick Moreno Hernández. Foto: Composición LR

Según las autoridades, Moreno empezó a coordinar con expolicías, entre los que figuraba Yojairo Michael Arancibia Sevillano, alias 'JJ', quien dirigía a Los Injertos del Cono Norte en Perú mientras el 'Monstruo' huyó al extranjero, desde donde continuaba coordinando las extorsiones. A fines de mayo del 2025, 'JJ' fue capturado, lo cual significó un duro golpe para la organización criminal de Erick Moreno, quien empezó a perder poder mientras nuevas bandas crimales surgían usando su nombre para delinquir.

Pese a que Moreno negó tener relación con Arancibia, las investigaciones policiales confirmaron que entre ambos hubo conexión con actividades ligadas al tráfico de drogas y la conducción de Los Injertos del Cono Norte. Por ello, se manejó la hipótesis de que todo habría sido una estrategia para distraer a la Policía Nacional del Perú. "Se sabía que 'JJ' estaba apoyando (al Monstruo) en el acopio, por eso que a él se le captura en la zona (Comas)", sostuvo el comandante Francisco Rivadeynera, exjefe de la Brecc de Lima Norte, en medios de comunicación.

Caída de su organización criminal y el refugio del 'Monstruo'

La cabeza del 'Monstruo' ya tenía un precio establecido por el Ministerio del Interior. S/1 millón era la recompensa por brindar información que de con el paradero del criminal más buscado del Perú. Por ello, la investigación policial se identificó y se llegó a capturar a 27 miembros de Los injertos del Cono Norte, sin embargo, el principal objetivo, Erick Moreno Hernández, continuaba prófugo fuera del país. A raíz de las intervenciones y, sobre todo, de la captura de Liseth Ruiz Cruz, se accedió a sus conversaciones privadas con el 'Monstruo', su entonces pareja.

Liseth Cruz Ruiz, expareka y pieza clave en las investigaciones. Foto: Composición LR

En los chats se evidenció que el 'Monstruo' manejaba sus operaciones con Ruiz Cruz, alias 'La Patrona', quien tenía lista de deudores, supervisión de cobros por extorsiones y coordinaciones de transferencia de dinero. Además, tenían el número telefónico de las víctimas a la que amenazaban y confirmaban el envío del cobro de cupos. En las pesquisas, Grace Bados Neyra fue una pieza clave, pues cumplía con el papel de "cajera" de la organización y trasladaba las grande sumas de dinero dentro y fuera del país a fin de que Erick Moreno continúe refugiado.

Asimismo, la intervención de Martina Hernádez De la Cruz, madre de Erick Moreno, evidenció coordinaciones de los ingresos ilícitos. En su vivienda se allanó dispositivos electrónicos con registros de pagos que iban desde los S/500 hasta los S/10.000. Del mismo modo, se encontraron evidencias de conexiones con organizaciones criminales extranjeras, entre ellas resalta el Primer Comando de Brasil, con el que el 'Monstruo' habria obtenido refugio en Sao Paulo tras fugar de Bolivia, según fuentes policiales.

La situación escaló cuando se realizaron megaoperativos, en donde participaban hasta 160 efectivos pertenecientes a la Fuerza de Tarea Especial de Combate al Crimen Organizado (Gaeco) y la Policía Militar en Sao Paulo, Brasil. En las operaciones se intervino a mafias ligadas al narcotráfico que habrían conseguido mayor presencia tras el paso de Erick Moreno Hernández por dicho país. Pese a que aún se mantiene en investigación, las autoridades brasileñas indicaron que el 'Monstruo' contaba con la protección del grupo criminal Primer Comando Capital, uno de los más poderosos de América Latina.

Hasta 15 policías y 2 alcaldes son señalados por blindar al 'Monstruo'

La Policía Nacional empezó a apuntar a Paraguay, el último país a donde llegó el 'Monstruo' en medio de su seguimiento, a raíz de los movimientos bancarios que realizaba Grace Bados. Sin embargo, las autoridades paraguayas precisaron que cada vez que llevaban a cabo un operativo contra Erick Moreno, este se escapaba antes la llegada e los efectivos. Por tal motivo, se manejó la hipótesis de que existía una fuga de información entre policías peruanos y el líder de los Injertos del Cono Norte, lo cual aún se mantiene en investigación y no ha sido negado por Carlos Malaver, el actual ministro del Interior.

Pasaporte falso que utilizó el 'Monstruo' para ingresar a Paraguay. Foto. Difusión

Nuevas imágenes del 'Monstruo' salían a la luz, en donde se confirmaba que continuaba coordinando las extorsiones desde el extranjero. Sin embargo, el dinero de las extorsiones no le duró mucho. De lujosos departamentos que alquilaba, pasó a viviendas precarias para refugiarse. Según el excomandante de la Brigada Especial contra el Crimen de Lima Norte, Francisco Rivadeneyra, el 'Monstruo' tenía contacto con hasta 15 policías y vínculos directos con al menos dos alcaldes.

Según Rivadeneyra, un grupo de agentes de la PNP habría facilitado información, bloqueado operativos y permitido que la organización de el 'Monstruo' mantuviera su operatividad durante meses. "Me han hecho escuchar numerosos audios de conversaciones entre el 'Monstruo' y alcaldes (...) Hasta ese momento teníamos entre 13 y 15 identificados policías de otras unidades (que apoyaban a ‘El Monstruo’). De otras unidades, de comisarías, Dipincri, de unidades especializadas, en emergencias. (Eran) suboficiales", reveló Rivadeneyra, quien estuvo a cargo de las investigaciones contra Erick Moreno.

La caída del 'Monstruo' tras años de seguimiento

Iván Leguizamón, periodista y conductor de ABC TV Paraguay, aseguró que desde la policía paraguaya se manejaba la hipótesis de que existía una fuga de información en la policía peruana, lo cual blindaba al 'Monstruo'. Por ello, el 24 de septiembre las autoridades de aquel país utilizaron los datos brindados por un informante clave en las investigaciones contra Erick Moreno. Tras la caída de su organización criminal y la información expuesta, la captura del 'Monstruo' era cuestión de tiempo.

Erick Moreno Hernández tras ser detenido el miércoles 24 de septiembre. Foto: Composición LR

Esa misma noche, tras confirmar que Moreno se encontraba en una vivienda del barrio Mira’i, en San Lorenzo, donde convivía con una joven paraguaya, las autoridades intervinieron el lugar y encontraron al 'Monstruo' luego de años de seguimiento, crimen y asesinatos. De acuerdo con las autoridades de Paraguay, la operación fue de carácter reservado y solo participaron tres efectivos para evitar filtraciones de información.

Tras su detención, Moreno lanzó fuertes acusaciones contra las fuerzas del orden en Perú. “Lastimosamente en mi país existe la corrupción, mis enemigos son Jorobado, Miguel Marín. Le pagan a la Policía”, declaró a la prensa. Estas declaraciones abrieron una nueva brecha entre la confianza ciudadana y la Policía Nacional del Perú. En tanto, el líder de los Injertos enfrenta dos procesos abiertos en Paraguay y se encuentra bajo prisión preventiva con fines de extradición, pues tanto Estados Unidos, Colombia, México y Brasil lo han solicitado.

Erick Moreno al lado de autoridades paraguayas y peruanas. Foto: PNP

El cabecilla criminal fue trasladado al penal de máxima seguridad de Tacumbú en Paraguay, donde permanece bajo un régimen especial diseñado para prevenir fugas o posibles ataques en su contra. En tanto, la Fiscalía de la Nación ya ha presentado tres solicitudes de extradición contra el líder de Los Injertos del Cono Norte. Según un abogado penalista consultado por La República, la condena que podría enfrentar se ubica entre los 32 y 35 años de cárcel, tomando en cuenta sus antecedentes y los delitos que se le atribuyen. Además, de consolidarse las acusaciones por homicidio y crimen organizado, Moreno podría ser sentenciado a cadena perpetua.

Erick Moreno Hernández, alias el 'Monstruó', cayó, sin embargo, son las decenas de familias las que no volverán a ver a sus familiares, quienes fueron asesinados víctimas de la extorsión. Incluso, el dinero de la recompensa se lo podría llevar Dayana Martínez, pues se maneja la hipótesis de que ella brindó la información crucial para detener al cabecilla. Mientras las autoridades peruanas buscan acreditarse la captura del criminal más buscado del país, los deudos de víctimas como el policía Luis Carrasco, el conductor Loymer Noé Beningno, el músico Paul Flores, entre otros, continúan a la espera de justicia.

