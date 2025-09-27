HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

El 'Monstruo' cayó por expareja de su acompañante: prenda íntima del criminal tendida en su casa lo delató

La policía paraguaya reveló que la captura del 'Monstruo' se debió a una denuncia de la expareja de su acompañante, quien brindó información determinante sobre su paradero.

Acompañante del 'Monstruo' tendió la ropa íntima del criminal en el techo de su vivienda, según precisan autoridades paraguayas. Foto: Composición LR
Acompañante del 'Monstruo' tendió la ropa íntima del criminal en el techo de su vivienda, según precisan autoridades paraguayas. Foto: Composición LR

El comisario general Marcelino Espinoza, director de Investigación de Hechos Punibles de la Policía de Paraguay, dio a conocer que el 'Monstruo' cayó por la información revelada por la expareja de su acompañante, quien se encargaba de hacerle las compras y llevarlas a su hogar en San Lorenzo. Erick Moreno mantenía una relación eventual con una joven paraguaya, según precisaron los efectivos del Departamento de Investigaciones Amambay.

Fuentes policiales precisaron que la mujer tendió la ropa íntima del 'Monstruo' en el techo de su casa, sin pensar que los agentes paraguayos hacían un seguimiento en los alrededores. "Aparentemente, el informante perdió a su mujer y ahora era la mujer del 'Monstruo'. Corroboró los datos mirando internet y fue a la Fiscalía para dar la información", sostuvo Joel Corvalan, periodista de canal Gen de Paraguay.

El 'Monstruo' y el motivo que lo delató para su detención

Pese a que el 'Monstruo' cambiaba de refugio cada mes y evitaba ser visto en las calles para no ser detenido, el "error" de su acompañante terminó delatándolo, pues el informante había alertado a las autoridades, quienes se encontraban en los alrededores haciendo el seguimiento.

Pese a que la prenda íntima del 'Monstruo' tendida en el techo de su casa alertó a las autoridades, la intervención casi se ve frustrada, ya que la orden de allanamiento demoró hasta nueve horas. Fuentes policiales precisaron que hubo el temor de que la información se filtrara en Perú, a través de presuntos malos efectivos de la Policía Nacional que blindaban a Erick Moreno.

Tras ello, los policías detuvieron al 'Monstruo' en el interior de su inmueble y rechazaron el millón de dólares con los que el criminal pretendía sobornarlos a cambio de su libertad. "¿Quién me entregó?", preguntó el 'Monstruo'. "Vos sabés que hay una recompensa por tu cabeza", respondieron.

Informante reclamará recompensa del Ministerio del Interior, informó periodista paraguayo

De acuerdo con el periodista paraguayo Leguizamón, el informante solicitará el millón de soles que ofreció el Ministerio del Interior por información que facilite capturar el 'Monstruo'. Tras su detención, Erick Moreno tuvo una conversación en Paraguay con las autoridades peruanas mientras se determinaba si sería expulsado o extraditado.

En tanto, el 'Monstruo' está recluido en el penal de máxima seguridad, Martín Mendoza de Emboscada. Trascendió que el líder de los Injertos del Cono Norte pidió quedarse allí, ya que considera que, si regresa al Perú, lo asesinarán.

