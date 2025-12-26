Gemelas siamesas unidas por la columna fueron separadas exitosamente tras complicada cirugía: "Milagro de Navidad"
Las gemelas siamesas, Ailani y Alif, nacieron de manera prematura en Huánuco y fueron llevadas al INSN de San Borja, donde recibieron una compleja intervención quirúrgica que permitió separarlas.
La historia de las gemelas siamesas unidas por la columna, Ailani y Alif Palacios Picón, se ha vuelto un símbolo de esperanza y ha despertado la fe en los avances médicos. Ambas bebés recibieron una intervención quirúrgica multidisciplinaria en el INSN San Borja que utilizó la realidad virtual e impresoras 3D en la planificación preoperatoria para lograr separarlas.
El Ministerio de Salud dio a conocer la exitosa operación que ha sido calificada como "milagro de Navidad" tras lograr separar a las siamesas en una cirugía que duró aproximadamente tres horas. El Seguro Integral de Salud cubrió todos los gastos de la operación.
Gemelas siamesas fueron separadas en el INSN San Borja
Los padres de las siamesas, Marleni Picón y Menelio Palacios, tuvieron a las pequeñas el 5 de octubre de manera prematura en el hospital Hermilio Valdizán, en Huánuco, debido a su delicada constitución, fueron derivadas al INSN San Borja el 8 de octubre donde iniciaron un proceso médico para recibir la operación que lograría separarlas.
El tratamiento médico previo a la operación duró cerca de dos meses, puesto que con apenas tres días de vida solo tenían un peso menor a los 3 kilogramos. Para su atención se necesitaban diversos análisis y estudios avanzados que permitieran una intervención quirúrgica exitosa.
Los médicos del INSN San Borja ingresaron a las menores a la Unidad de Cuidados Intensivos de Neonatología, donde le realizaron una resonancia magnética de columna lumbosacra que permitió identificar que las bebés compartían estructuras nerviosas del plexo lumbosacro y el canal raquídeo.
Siamesas tuvieron cirugía para separarlas en el INSN San Borja. Foto: Ministerio de Salud
Ambas menores fueron revisadas previamente por las especialidades de neonatología, neurocirugía, neurología, cirugía pediátrica y cirugía plástica, las cuales advirtieron que para una operación exitosa debían alcanzar un peso adecuado y debían tener un monitoreo neurológico intraoperatorio.
De esta manera, la operación quirúrgica tuvo lugar el 18 de diciembre de 2025, días previos a las fiestas navideñas. El equipo completo que realizó la separación de las menores estuvo compuesto por 4 neurocirujanos, 2 neurólogos, 2 cirujanos plásticos, 4 anestesiólogos y 4 enfermeras instrumentistas.
La intervención médica implementó el uso de impresión 3D y realidad virtual para una operación preoperatoria que permitió minimizar los riesgos. Con este medio se realizó modelos anatómicos personalizados que permitió optimizar el procedimiento, el sangrado y los tiempos quirúrgicos.
Los bebés nacieron de forma prematura en el hospital Hermilio Valdizán, en Huánuco. Foto: Minsa