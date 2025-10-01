Erick Moreno Hernández, alias el 'Monstruo', fue capturado por la policía paraguaya el pasado miércoles 24 de septiembre en una vivienda en la ciudad de San Lorenzo que usaba como refugio. De acuerdo con la reciente información de la Policía Nacional del Perú, el líder de Los Injertos del Cono Norte habría sido delatado por su expareja Dhaiana Martínez, la joven paraguaya que conoció en una discoteca de Bolivia.

Las autoridades peruanas manejan la hipótesis de que Dhaiana Martínez estaría embarazada de Erick Moreno Hernández. Sin embargo, la joven habría brindado información para dar con el paradero y posterior captura del 'Monstruo'. Ante este escenario, sería ella quien se quede con la recompensa ofrecida por el Ministerio del Interior.

TE RECOMENDAMOS FISCALÍA al ataque y PRENSA bajo ataque | Sin Guion con Rosa María Palacios

La detención de Erick Moreno habría sido provocada por su expareja Dhaiana Martínez

En el 2024, Erick Moreno Hernández conoció a la joven paraguaya Dhaiana Martínez en una discoteca de Santa Cruz, Bolivia. "Por las indagaciones, ha sido una trabajadora sexual que el 'Monstruo' conoció (...) Él vivía con Liseth Cruz Ruiz (primera pareja del 'Monstruo') y en la entrevista ella la tilda (a Dhaiana) de arruinar su felicidad", reveló el coronel José Manuel Cruz, jefe de la División contra el Crimen Organizado, en una conferencia de prensa.

Según cuenta la Policía Nacional, habría sido Dhaiana quien convenció al 'Monstruo' de fugar hacia Paraguay. En tanto, las autoridades consideran que quien está solicitando el dinero de la recompensa sería una persona que ha ocultado al 'Monstruo' y que "gozó del dinero de la muerte de los peruanos". En otras palabras, la hipótesis policial plantea que sería la expareja paraguaya de Erick Moreno quien reclamaría el S/1 millón tras brindar información crucial para dar con la captura del criminal.

PNP minimiza la labor de la policía paraguaya

Durante la conferencia de prensa, el coronel José Manuel Cruz Chamba aseguró que el 'Monstruo' fue capturado tras la investigación de la Policía Nacional Peruana (PNP) minimizando la labor de las autoridades paraguayas. "Con toda la información que yo le he dado (a la policía paraguaya), ubicaciones, dónde están cobrando y de cómo apareció nuevamente (el 'Monstruo')", indicó.

Por ello, sostuvo que "la policía peruana le ha comunicado a la policía paraguaya que él (Monstruo) estaba ahí, si no, no sabían", pese a que la prensa paraguaya sostiene una versión distinta a la que han brindado las autoridades peruanas. Cabe resaltar que, Erick Moreno Hernández, se encuentra recluido en el penal 'La Emboscada' y está a la espera de que se determine si será extraditado o expulsado hacia el Perú.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.