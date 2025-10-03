Algunos agentes de la Policía Nacional trabajaban con el 'Monstruo', el cabecilla de la banda criminal 'Los Injertos del Cono Norte'. | Foto: composición LR | difusión

Algunos agentes de la Policía Nacional trabajaban con el 'Monstruo', el cabecilla de la banda criminal 'Los Injertos del Cono Norte'. | Foto: composición LR | difusión

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, informó acerca de la detención de agentes vinculados a Erick Moreno, alias el 'Monstruo', uno de los criminales más buscados del Perú, quien fue capturado en Paraguay el pasado miércoles 24 de septiembre.

"Hasta ahora hay siete policías detenidos que integraban la organización del 'Monstruo', de un total de 78 miembros (...) Nunca me ha temblado la mano, y a mis policías tampoco", declaró durante una entrevista con el programa Milagros Leiva.

Policías detenidos por integrar red criminal del 'Monstruo'

El titular de la PNP informó que los efectivos corruptos dentro de la institución ocasionaron que el 'Monstruo' no sea detenido rápidamente, debido a la filtración de información. Además, señaló que las capturas de dichos agentes se llevó a cabo luego de una ardua investigación de parte de los agentes policiales.

"Desde el año pasado estábamos detrás del 'Monstruo' pero recibíamos información con respecto a que esta captura no era posible a veces por la información que podrían brindar malos efectivos policiales", manifestó.

Además, indicó que un colaborador eficaz le reveló acerca de la existencia de dos o tres efectivos de la PNP que trabajaban para el 'Monstruo'. Al respecto, señaló que no puede exponer los datos de estos agentes; sin embargo, ellos han sido capturados.

El 'Monstruo' arremete contra la PNP

Erick Moreno, alias el 'Monstruo', fue hallado por la policía paraguaya en una vivienda, ubicada en la ciudad de San Lorenzo. El cabecilla de 'Los Injertos del Cono Norte' fue detenido tras las labores de investigación y coordinación entre las autoridades de Paraguay. El delincuente señaló que la Policía trabajaría con criminales y aseguró que recibía información de parte de la PNP.

"No soy una persona santa, pero no soy responsable de todos los secuestros en mi país. Lastimosamente en mi país existe la corrupción, mis enemigos son 'Jorobado', Miguel Marín. Le pagan a la Policía", indicó.

Asimismo, durante una entrevista, señaló que contó con la protección de la PNP. Un reportero de Paraguay le preguntó si recibía información de la PNP y él respondió: "Siempre". Asimismo, cuando le preguntaron si esa era su mayor protección, él contestó: "Así es".

