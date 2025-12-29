HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Familia cae al río Mantaro cuando viajaba de Lima a Huancayo por Año Nuevo: la madre es la única sobreviviente

El accidente en la Carretera Central dejó un bebé de ocho meses fallecido, mientras que el padre de familia y otra menor continúan desaparecidos.

Madre sobrevive milagrosamente tras despiste de vehículo en ruta a Huancayo
Madre sobrevive milagrosamente tras despiste de vehículo en ruta a Huancayo | Difusión

Una familia que viajaba de Lima a Huancayo para recibir el Año Nuevo 2026 sufrió un grave accidente de tránsito luego de que el vehículo en el que se desplazaban despistara y cayera al río Mantaro. El hecho dejó como saldo un bebé fallecido, mientras que el padre de familia y otra menor continúan desaparecidos.

El accidente ocurrió alrededor de las 5:00 p. m. del domingo 28 de diciembre, a la altura del kilómetro 05 de la Carretera Central, en el tramo La Oroya–Huancayo, cuando el automóvil terminó sumergido en el caudal del río tras el despiste.

Madre sobrevive tras despiste en la Carretera Central

La única sobreviviente fue identificada como Dayana Martínez Beltrán, de 29 años, quien permaneció sobre el vehículo a la espera de ayuda. Efectivos de la Policía de Carreteras de La Oroya, junto a personal de la PNP, bomberos y serenazgo, acudieron al lugar tras la alerta y lograron rescatarla. Posteriormente, fue evacuada en una ambulancia de Deviandes al hospital EsSalud de La Oroya, donde fue diagnosticada con policontuso múltiple.

Según su testimonio, viajaba junto a su esposo, quien conducía el automóvil, y sus dos hijos menores. Horas después del accidente, el personal policial logró recuperar, a unos 200 metros río abajo, el cuerpo sin vida del bebé, de aproximadamente ocho meses. En tanto, el conductor y la otra menor continúan desaparecidos y se presume que fueron arrastrados por la fuerte corriente del río Mantaro.

Más tarde, con apoyo de una grúa, la Policía de Carreteras de La Oroya logró retirar el vehículo siniestrado, un Kia Río color plata de placa BIK-105. Las autoridades continúan con las labores de búsqueda y las investigaciones para determinar las causas del accidente.

