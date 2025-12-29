HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

¿Mirtha Vásquez inhabilitada? y Álvaro Paz de la Barra en vivo | Arde Troya con Juliana Oxenford

Sociedad

Menor de 14 años que fue secuestrada en Navidad logró escapar de su agresor mientras este dormía

Madre de la adolescente reveló que su hija habría sido captada a través de las redes sociales. El presunto agresor, Sebastián Ceire Pérez (22), es acusado de haber abusado de la menor en La Victoria.

Declaraciones de la menor permitieron el arresto de su presunto agresor en una vivienda de La Victoria.
Declaraciones de la menor permitieron el arresto de su presunto agresor en una vivienda de La Victoria. | Foto: composición LR/ Latina

Una menor de 14 años fue secuestrada el 25 diciembre, la misma noche de Navidad, en La Victoria, luego de haber salido de la casa de su abuela a botar la basura. Luego de tres días de su desaparición, la joven logró escapar de su presunto agresor, Sebastián Ceire Pérez (22), mientras este dormía. Fue llevada al hospital para recibir atención médica.

La madre de la adolescente reveló que tuvo que emprender la búsqueda por sus propios medios, debido a la falta de celeridad por parte de la Policía Nacional luego de denunciar el secuestro.

TE RECOMENDAMOS

RENOVACIÓN POPULAR PRESENTA A SUS CANDIDATOS Y RUTH LUQUE EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

"Mi hija tiene una condición medicada. Cuando yo vine a la comisaría no hubo nada de empatía. Yo misma hice mis averiguaciones, buscando cámaras porque no hubo acompañamiento policial ni nada por el estilo", indicó la mujer.

PUEDES VER: Mototaxista sobrevive tras recibir un disparo en la cabeza en paradero de Carabayllo durante presunto ataque extorsivo

lr.pe

Menor de 14 años fue captada a través de redes sociales

Según el testimonio de la madre, la menor no regresó a la vivienda de su abuela y habría tomado otro rumbo, momento que fue aprovechado por el presunto agresor para llevársela. Investigaciones preliminares sugieren que la víctima habría sido captada a través de redes sociales, donde el sujeto estableció contacto previo para ganarse su confianza.

La adolescente reveló que aprovechó un descuido del presunto agresor para huir en la madrugada, alrededor de las 6:00 a. m., del inmueble donde se encontraba retenida. Al salir del lugar, contactó rápidamente con su hermano para solicitar ayuda.

Con información de la víctima, la Policía llegó a la vivienda y encontró con a Sebastián Ceire Pérez de 22 años. Al instante fue capturado y llevado a la comisaría, donde permanece recluido y a disposición de la justicia para las investigaciones correspondientes.

La menor, que se encontraba en shock tras el secuestro, fue llevada a un hospital para los exámenes de médico legista. El Ministerio de la Mujer exhortó a los operadores de justicia para que se acelere la investigación y se den las sanciones correspondientes al presunto agresor.

Notas relacionadas
Fiesta navideña terminó en asesinato: empresario y su guardaespaldas son acribillados frente a su familia en La Victoria

Fiesta navideña terminó en asesinato: empresario y su guardaespaldas son acribillados frente a su familia en La Victoria

LEER MÁS
Vecinos rechazan viaducto Las Américas en La Victoria: obra de la Municipalidad de Lima fue calificada inviable en 2020 por no reducir tráfico

Vecinos rechazan viaducto Las Américas en La Victoria: obra de la Municipalidad de Lima fue calificada inviable en 2020 por no reducir tráfico

LEER MÁS
Reportan fuerte incendio en almacén de La Victoria: comerciantes lanzaron mercadería para evitar pérdidas

Reportan fuerte incendio en almacén de La Victoria: comerciantes lanzaron mercadería para evitar pérdidas

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Familia cae al río Mantaro cuando viajaba de Lima a Huancayo por Año Nuevo: la madre es la única sobreviviente

Familia cae al río Mantaro cuando viajaba de Lima a Huancayo por Año Nuevo: la madre es la única sobreviviente

LEER MÁS
El túnel que cruzará San Juan de Lurigancho en 10 minutos: cómo será y cuándo se inaugura

El túnel que cruzará San Juan de Lurigancho en 10 minutos: cómo será y cuándo se inaugura

LEER MÁS
Cinco distritos de Lima Metropolitana se quedarán sin agua a días del Año Nuevo, según Sedapal: conoce las zonas y horarios programados

Cinco distritos de Lima Metropolitana se quedarán sin agua a días del Año Nuevo, según Sedapal: conoce las zonas y horarios programados

LEER MÁS
Parque de las Leyendas: ¿quiénes tienen ingreso gratuito y en qué casos aplica?

Parque de las Leyendas: ¿quiénes tienen ingreso gratuito y en qué casos aplica?

LEER MÁS
Senamhi emite alerta amarilla en Lima y la costa peruana por vientos de moderada intensidad hasta el 30 de diciembre

Senamhi emite alerta amarilla en Lima y la costa peruana por vientos de moderada intensidad hasta el 30 de diciembre

LEER MÁS
Riesgo en el mar: 157 playas fueron declaradas como “no saludables” a nivel nacional por el Minsa

Riesgo en el mar: 157 playas fueron declaradas como “no saludables” a nivel nacional por el Minsa

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Gemelas siamesas unidas por la columna fueron separadas exitosamente tras complicada cirugía: "Milagro de Navidad"

Manchester United vs Newcastle EN VIVO por Boxing Day de la Premier League: final del primer tiempo

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Sociedad

Gemelas siamesas unidas por la columna fueron separadas exitosamente tras complicada cirugía: "Milagro de Navidad"

Temblor en Perú HOY, 26 de diciembre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

65 escolares ingresan a la UNAC con innovador método: "El estudio es un deporte"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Mirtha Vásquez alerta que Comisión Permanente evaluará informe final que recomienda su inhabilitación sin notificarla

El negocio de oro ilegal genera más dinero para grupos criminales que el narcotráfico

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025