Menor de 14 años que fue secuestrada en Navidad logró escapar de su agresor mientras este dormía

Declaraciones de la menor permitieron el arresto de su presunto agresor en una vivienda de La Victoria. | Foto: composición LR/ Latina

Una menor de 14 años fue secuestrada el 25 diciembre, la misma noche de Navidad, en La Victoria, luego de haber salido de la casa de su abuela a botar la basura. Luego de tres días de su desaparición, la joven logró escapar de su presunto agresor, Sebastián Ceire Pérez (22), mientras este dormía. Fue llevada al hospital para recibir atención médica.

La madre de la adolescente reveló que tuvo que emprender la búsqueda por sus propios medios, debido a la falta de celeridad por parte de la Policía Nacional luego de denunciar el secuestro.

"Mi hija tiene una condición medicada. Cuando yo vine a la comisaría no hubo nada de empatía. Yo misma hice mis averiguaciones, buscando cámaras porque no hubo acompañamiento policial ni nada por el estilo", indicó la mujer.

Menor de 14 años fue captada a través de redes sociales

Según el testimonio de la madre, la menor no regresó a la vivienda de su abuela y habría tomado otro rumbo, momento que fue aprovechado por el presunto agresor para llevársela. Investigaciones preliminares sugieren que la víctima habría sido captada a través de redes sociales, donde el sujeto estableció contacto previo para ganarse su confianza.

La adolescente reveló que aprovechó un descuido del presunto agresor para huir en la madrugada, alrededor de las 6:00 a. m., del inmueble donde se encontraba retenida. Al salir del lugar, contactó rápidamente con su hermano para solicitar ayuda.

Con información de la víctima, la Policía llegó a la vivienda y encontró con a Sebastián Ceire Pérez de 22 años. Al instante fue capturado y llevado a la comisaría, donde permanece recluido y a disposición de la justicia para las investigaciones correspondientes.

La menor, que se encontraba en shock tras el secuestro, fue llevada a un hospital para los exámenes de médico legista. El Ministerio de la Mujer exhortó a los operadores de justicia para que se acelere la investigación y se den las sanciones correspondientes al presunto agresor.