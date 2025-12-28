Senamhi emite alerta en Lima y la costa peruana por vientos de moderada intensidad en los próximos días

Senamhi indicó que los departamentos de Áncash, Arequipa, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima y Piura serán afectadas. | Foto: Senamhi

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta meteorológica de nivel amarillo sobre el incremento de vientos de ligera a moderada intensidad a lo largo de la costa peruana. Este fenómeno, que afectará principalmente a Lima y otras regiones del litoral, traerá consigo cambios notables en las condiciones climáticas diarias hasta el 30 de diciembre.

"Se prevé la presencia de cobertura nubosa con probabilidad de llovizna ligera aislada, niebla y neblina, especialmente en zonas cercanas al litoral, principalmente durante horas de la madrugada y primeras horas de la mañana”, indicó Senamhi.

Según el organismo técnico, se esperan velocidades de viento que podrían alcanzar los 35 km/h en algunos sectores. Este incremento no solo afectará la sensación térmica, sino que también generará el levantamiento de polvo y arena en zonas con suelos sueltos, reduciendo la visibilidad horizontal en carreteras y áreas urbanas.

Las regiones bajo alerta que indicó Senamhi incluyen

Lima (incluyendo la provincia constitucional del Callao)

Ica

Áncash

La Libertad

Lambayeque

La alerta amarilla de Senamhi durará hasta el 30 de diciembre. Foto: Senamhi

Pronóstico de Senamhi para los próximos días

De acuerdo a Senamhi para el lunes 29 de diciembre se prevén vientos con velocidades próximas a los 33 km/h en la costa norte, alrededor de los 30 km/h en la costa centro, cercanos a los 22 km/h en la costa sur y valores próximos a los 35 km/h en la costa de Ica.

Por último, para el martes 30 de diciembre se prevén vientos con velocidades próximas a los 32 km/h en la costa norte, alrededor de los 30km/h en la costa centro, cercanos a los 22 km/h en la costa sur y valores próximos a los 35 km/h en la costa de Ica.