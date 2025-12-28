HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Nuevo sismo de magnitud 5,1 sacudió Chimbote
Nuevo sismo de magnitud 5,1 sacudió Chimbote     Nuevo sismo de magnitud 5,1 sacudió Chimbote     Nuevo sismo de magnitud 5,1 sacudió Chimbote     
Sociedad

Senamhi emite alerta en Lima y la costa peruana por vientos de moderada intensidad en los próximos días

Se esperan vientos que alcanzarán hasta 35 km/h, y generarán cambios en las condiciones climáticas diarias que afectarán la visibilidad en vías urbanas y rurales de la costa peruana.

Senamhi indicó que los departamentos de Áncash, Arequipa, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima y Piura serán afectadas.
Senamhi indicó que los departamentos de Áncash, Arequipa, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima y Piura serán afectadas. | Foto: Senamhi

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta meteorológica de nivel amarillo sobre el incremento de vientos de ligera a moderada intensidad a lo largo de la costa peruana. Este fenómeno, que afectará principalmente a Lima y otras regiones del litoral, traerá consigo cambios notables en las condiciones climáticas diarias hasta el 30 de diciembre.

"Se prevé la presencia de cobertura nubosa con probabilidad de llovizna ligera aislada, niebla y neblina, especialmente en zonas cercanas al litoral, principalmente durante horas de la madrugada y primeras horas de la mañana”, indicó Senamhi.

TE RECOMENDAMOS

RENOVACIÓN POPULAR PRESENTA A SUS CANDIDATOS Y RUTH LUQUE EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Parque de las Leyendas: ¿quiénes tienen ingreso gratuito y en qué casos aplica?

lr.pe

Lima y la costa peruana serán afectadas por vientos de moderada intensad, según Senamhi

Según el organismo técnico, se esperan velocidades de viento que podrían alcanzar los 35 km/h en algunos sectores. Este incremento no solo afectará la sensación térmica, sino que también generará el levantamiento de polvo y arena en zonas con suelos sueltos, reduciendo la visibilidad horizontal en carreteras y áreas urbanas.

Las regiones bajo alerta que indicó Senamhi incluyen

  • Lima (incluyendo la provincia constitucional del Callao)
  • Ica
  • Áncash
  • La Libertad
  • Lambayeque
La alerta amarilla de Senamhi durará hasta el 30 de diciembre. Foto: Senamhi

La alerta amarilla de Senamhi durará hasta el 30 de diciembre. Foto: Senamhi

Pronóstico de Senamhi para los próximos días

De acuerdo a Senamhi para el lunes 29 de diciembre se prevén vientos con velocidades próximas a los 33 km/h en la costa norte, alrededor de los 30 km/h en la costa centro, cercanos a los 22 km/h en la costa sur y valores próximos a los 35 km/h en la costa de Ica.

Por último, para el martes 30 de diciembre se prevén vientos con velocidades próximas a los 32 km/h en la costa norte, alrededor de los 30km/h en la costa centro, cercanos a los 22 km/h en la costa sur y valores próximos a los 35 km/h en la costa de Ica.

Notas relacionadas
Calor en días previos al Año Nuevo: Senamhi emite alerta por temperaturas de hasta 30 °C en 12 regiones hasta el 31 de diciembre

Calor en días previos al Año Nuevo: Senamhi emite alerta por temperaturas de hasta 30 °C en 12 regiones hasta el 31 de diciembre

LEER MÁS
Temperaturas de hasta 36 °C este fin de semana: Senamhi emite alerta por incrementos en 16 regiones tras inicio del verano

Temperaturas de hasta 36 °C este fin de semana: Senamhi emite alerta por incrementos en 16 regiones tras inicio del verano

LEER MÁS
Senamhi reporta fuerte calor en la costa, sierra y selva durante épocas navideñas: temperatura llegará hasta los 36°C

Senamhi reporta fuerte calor en la costa, sierra y selva durante épocas navideñas: temperatura llegará hasta los 36°C

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El túnel que cruzará San Juan de Lurigancho en 10 minutos: cómo será y cuándo se inaugura

El túnel que cruzará San Juan de Lurigancho en 10 minutos: cómo será y cuándo se inaugura

LEER MÁS
Aumento docente llega con retraso: MEF transfiere S/208 millones tras críticas del Sutep

Aumento docente llega con retraso: MEF transfiere S/208 millones tras críticas del Sutep

LEER MÁS
Nuevo sismo de magnitud 5,1 sacudió Chimbote, en Áncash, tras temblor de 6 grados que dejó 53 heridos

Nuevo sismo de magnitud 5,1 sacudió Chimbote, en Áncash, tras temblor de 6 grados que dejó 53 heridos

LEER MÁS
Explosión en hotel de Lince: falso delivery lanza granada y deja graves daños materiales

Explosión en hotel de Lince: falso delivery lanza granada y deja graves daños materiales

LEER MÁS
Parque de las Leyendas: ¿quiénes tienen ingreso gratuito y en qué casos aplica?

Parque de las Leyendas: ¿quiénes tienen ingreso gratuito y en qué casos aplica?

LEER MÁS
San Borja: pasajeros de la Línea 1 del Metro de Lima quedaron atrapados por más de media hora dentro de tren

San Borja: pasajeros de la Línea 1 del Metro de Lima quedaron atrapados por más de media hora dentro de tren

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Gemelas siamesas unidas por la columna fueron separadas exitosamente tras complicada cirugía: "Milagro de Navidad"

Manchester United vs Newcastle EN VIVO por Boxing Day de la Premier League: final del primer tiempo

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Sociedad

Gemelas siamesas unidas por la columna fueron separadas exitosamente tras complicada cirugía: "Milagro de Navidad"

Temblor en Perú HOY, 26 de diciembre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

65 escolares ingresan a la UNAC con innovador método: "El estudio es un deporte"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Mirtha Vásquez alerta que Comisión Permanente evaluará informe final que recomienda su inhabilitación sin notificarla

El negocio de oro ilegal genera más dinero para grupos criminales que el narcotráfico

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025