Senamhi emite alerta en Lima y la costa peruana por vientos de moderada intensidad en los próximos días
Se esperan vientos que alcanzarán hasta 35 km/h, y generarán cambios en las condiciones climáticas diarias que afectarán la visibilidad en vías urbanas y rurales de la costa peruana.
- Calor en días previos al Año Nuevo: Senamhi emite alerta por temperaturas de hasta 30 °C en 12 regiones hasta el 31 de diciembre
- Temperaturas de hasta 36 °C este fin de semana: Senamhi emite alerta por incrementos en 16 regiones tras inicio del verano
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta meteorológica de nivel amarillo sobre el incremento de vientos de ligera a moderada intensidad a lo largo de la costa peruana. Este fenómeno, que afectará principalmente a Lima y otras regiones del litoral, traerá consigo cambios notables en las condiciones climáticas diarias hasta el 30 de diciembre.
"Se prevé la presencia de cobertura nubosa con probabilidad de llovizna ligera aislada, niebla y neblina, especialmente en zonas cercanas al litoral, principalmente durante horas de la madrugada y primeras horas de la mañana”, indicó Senamhi.
TE RECOMENDAMOS
RENOVACIÓN POPULAR PRESENTA A SUS CANDIDATOS Y RUTH LUQUE EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD
Lima y la costa peruana serán afectadas por vientos de moderada intensad, según Senamhi
Según el organismo técnico, se esperan velocidades de viento que podrían alcanzar los 35 km/h en algunos sectores. Este incremento no solo afectará la sensación térmica, sino que también generará el levantamiento de polvo y arena en zonas con suelos sueltos, reduciendo la visibilidad horizontal en carreteras y áreas urbanas.
Las regiones bajo alerta que indicó Senamhi incluyen
- Lima (incluyendo la provincia constitucional del Callao)
- Ica
- Áncash
- La Libertad
- Lambayeque
La alerta amarilla de Senamhi durará hasta el 30 de diciembre. Foto: Senamhi
Pronóstico de Senamhi para los próximos días
De acuerdo a Senamhi para el lunes 29 de diciembre se prevén vientos con velocidades próximas a los 33 km/h en la costa norte, alrededor de los 30 km/h en la costa centro, cercanos a los 22 km/h en la costa sur y valores próximos a los 35 km/h en la costa de Ica.
Por último, para el martes 30 de diciembre se prevén vientos con velocidades próximas a los 32 km/h en la costa norte, alrededor de los 30km/h en la costa centro, cercanos a los 22 km/h en la costa sur y valores próximos a los 35 km/h en la costa de Ica.