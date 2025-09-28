Así fue la amenaza de El 'Monstruo' a Agua Marina: "Yo manejo Lima Norte. Carabayllo tiene dueño"

El Monstruo amenazó a la agrupación musical Agua Marina cuando dominaba el mundo del hampa, previo a su captura. | Foto: composición LR | difusión

Tras la captura de Erick Moreno, alias el 'Monstruo', volvió a recordarse un audio en el que amenaza directamente a la orquesta Agua Marina. En la grabación, el delincuente afirmaba que controlaba Lima Norte y que alias 'Jorobado', a quien considera su enemigo, no tiene dominio sobre las actividades ilícitas en Carabayllo.

"Buenos días, señor director de la orquesta Agua Marina. Por este medio le saluda El Monstruo del Cono Norte. Caballero, voy a ser decisivo con mis palabras y espero obtener una respuesta coherente de su parte. Para que tenga conocimiento, Lima Norte lo estoy manejando yo. Yo estoy manejando Lima Norte. Las personas que hace meses atrás le daban seguridad, ya no están. Algunos están bajo su cama, otros bajo tierra y el otro señor ya usted sabe dónde está", se escucha en el audio.

Asimismo, exigió a la agrupación llegar a un acuerdo con los integrantes de su red criminal para el cobro de cupos. "Yo sigo limpiando mi cancha. No es dable de que usted entre a tocar con su orquesta al Cono Norte sin llegar a un diálogo conmigo o con mi coordinador. Entonces, lo que se quiere es trabajar pacíficamente, unificarnos porque esa es la idea. No me gusta atropellar a nadie, y menos aún que me atropellen", indicó.

En el audio de amenaza contra la agrupación musical Agua Marina, alias el 'Monstruo' lanzó un mensaje intimidante en el que mencionó al criminal 'Jorobado'. En la grabación, señala que cualquier ciudadano que desee realizar eventos en el distrito de Carabayllo debe coordinar directamente con él, y dejó en claro que se considera el único con poder de decisión en esa zona.

"El día 12 usted tiene una presentación en Carabayllo. Carabayllo tiene dueño, caballero. Las personas que hacen eventos y han caminado con esa persona se toman la atribuciones de decir que están con él, cuando ese señor no tiene ni voz ni voto y le hablo del señor jorobado. Ese perro acá no tiene ni voz ni voto, porque ya hice lo que tuve que hacer. No es dable de que hoy en día las personas se aprovechen de la situación y hagan eventos", enfatizó.

En la grabación, el Monstruo recalcó que tiene el control del distrito y que no permitirá que 'Jorobado' interfiera en sus actos delictivos. Además, le exigió a Agua Marina trabajar bajo sus condiciones. "Con todo respeto, le invito a coordinar con mi coordinador y queden en algo pacífico para poder ver de qué manera se va a trabajar con su agrupación, caballero. Por favor, le vuelvo a repetir, me gusta hablar pacíficamente, ese es el primer paso de mi persona. Muchas gracias por su comprensión. Espero que sea coherente con lo que me va a decir", finalizó.

El Monstruo fue capturado en Paraguay

Cabe señalar que, el 'Monstruo' fue capturado en la ciudad de San Lorenzo, en Paraguay. Tras ello, las autoridades de dicho país le dictaron prisión preventiva y lo trasladaron hacia el Centro Penitenciario de Reinserción Social Martín Mendoza, cárcel de máxima seguridad.

Erick Moreno fue el criminal más buscado del Perú. El delincuente fue condenado a 32 años de prisión por la Octava Sala Superior Penal de Lima por los delitos contra el patrimonio, entre ellos homicidio y sicariato, además por los delitos contra la libertad en la modalidad de secuestro y hurto, y por microcomercialización de drogas.

