Los últimos días del 'Monstruo' en Paraguay: vivía en la miseria, sin dinero y entre trapos sucios

Durante meses, su nombre encabezó las listas de los criminales más buscados del Perú. Erick Moreno Hernández, alias el 'Monstruo', vivió un tiempo como un fantasma en Sudamérica, escapando de redadas, cambiando de identidad y disfrutando lujos breves pero intensos. Sin embargo, cuando finalmente fue capturado en Paraguay, su realidad distaba mucho de la que él mismo proyectó durante años: vivía solo, en condiciones precarias, y alejado del poder criminal que alguna vez ostentó.

La noticia de su captura ya recorrió toda la región, pero lo que se ha ido revelando en las semanas posteriores permite reconstruir sus últimos días en libertad, marcados por la pobreza, el aislamiento y una red de traiciones que lo llevó directamente a una celda en una prisión de máxima seguridad.

¿Cómo vivía el 'Monstruo' en Paraguay?

Cuando fue arrestado en la ciudad paraguaya de San Lorenzo, el 'Monstruo' no tenía guardaespaldas, ni armas, ni lujos. Su 'guarida' era una pequeña casa alquilada cinco días antes, con piso de mayólica y apenas una cama, un ventilador viejo, una toalla sucia colgada en un perchero y una botella de plástico cortada para beber. Había pasado de fiestas con whisky y dinero a compartir una vivienda precaria, sin muebles y sin siquiera un ropero.

La Policía lo encontró viendo televisión, vestido con una remera y short. No opuso resistencia. Dormía siempre alerta y apenas se asomaba por la ventana, temiendo ser descubierto. Según los agentes paraguayos, “vivía a salto de mata” y apenas se movía por temor a ser reconocido. “Tenía miedo hasta de asomarse por la ventana”, dijeron las autoridades.

Traición por despecho: ¿cómo fue delatado el 'Monstruo'?

El dato clave que permitió su captura no vino de un operativo de inteligencia sofisticado, sino de una traición personal. Según las investigaciones, fue el actual novio de la mujer con quien Moreno convivía, quien lo delató ante las autoridades paraguayas. “Fue por celos, al parecer”, revelaron fuentes del caso. La Policía había montado vigilancia en la zona tras recibir la denuncia anónima y en menos de 72 horas, confirmaron la identidad del fugitivo.

Erick había hecho todo lo posible por no ser detectado: se había alisado el cabello, cambiado el estilo de vestir, y limitaba sus movimientos al mínimo. Incluso llegó a negar haberse hecho algún retoque estético: “No me he hecho nada en la cara. Solamente me lacie el pelo”, afirmó. Pero ni su nuevo look ni su bajo perfil pudieron salvarlo de lo inevitable.

Presunta protección policial

Antes de esconderse en Paraguay, Moreno fue visto en Bolivia, en abril de 2024, bailando reguetón en una discoteca. En marzo había vivido en una casa mucho más cómoda, con botellas de whisky etiqueta azul, alfombra y comodidades. Las autoridades de Paraguay intentaron detenerlo allí, pero él logró escapar, presuntamente alertado por contactos dentro de la Policía peruana.

Sus múltiples huidas habrían sido posibles gracias a una red de complicidad policial que, presuntamente, lo mantuvo protegido durante meses. Sin embargo, al final, los recursos se agotaron. “Ya no tengo vida, ya no tengo plata”, dijo tras su captura, reconociendo que había perdido todo: dinero, aliados, y hasta a su propia familia, quienes también enfrentan consecuencias legales. “Se te cortó todo tu aparato económico, y no era cualquier cosa”, respondió la Policía peruana.

El 'Monstruo': caída y traslado a prisión

Tras su detención, Erick Moreno fue trasladado con chaleco antibalas y fuertemente custodiado a La Emboscada, una prisión de máxima seguridad en Paraguay. Allí permanece aislado, vigilado las 24 horas del día, y sin contacto con otros internos. Se encuentra en una celda individual, en condiciones estrictas para evitar cualquier intento de fuga o contacto externo.

Aunque el penal ha sido criticado por sus celdas con comodidades inusuales (como piscina, jacuzzi o aire acondicionado), las autoridades aseguran que Erick Moreno está bajo medidas especiales. Su extradición al Perú está en evaluación, y podría enfrentar una condena perpetua por los múltiples delitos que pesan en su historial.

"Cuando exista una orden definitiva, la cumpliremos; y si la justicia ordinaria dispone la extradición a la República del Perú, cooperaremos estrechamente con nuestros pares de la Policía Nacional del Perú para que sea efectiva", indican las autoridades paraguayas.

Las imágenes actuales de quien fue uno de los más buscados del país no se parecen en nada a las que circularon en sus años de gloria criminal. Ahora luce delgado, desaliñado, con el cabello largo cubriéndole el rostro. Lo que queda es el retrato de un hombre que creyó ser intocable. “Estoy dispuesto a pagar mi condena”, afirmó finalmente.

¿Y ahora qué sigue? La extradición en espera

