El Monstruo, cabecilla de la banda criminal 'Los Injertos del Cono Norte', fue detenido en Paraguay. | Foto: composición LR | difusión

El Monstruo, cabecilla de la banda criminal 'Los Injertos del Cono Norte', fue detenido en Paraguay. | Foto: composición LR | difusión

Erick Moreno, conocido con el alias 'El Monstruo', buscaría quedarse con el dinero de la recompensa de S/1 millón que ofreció el Ministerio del Interior (Mininter) debido a la información sobre su ubicación y/o captura, según la Policía Nacional del Perú (PNP). El coronel Mariano Cruz informó que el cabecilla de la banda criminal 'Los Injertos del Cono Norte' trataría de "asegurar el futuro" del hijo que tendrá con su expareja Dhaiana Martínez, una joven paraguaya que conoció en una discoteca de Bolivia.

"Utilizaron a otra persona que se ha presentado, se ha identificado y se pretende cobrar, por medio de ella, porque el 'Monstruo' ya no está recibiendo dinero. Todas las personas que le enviaban y que estaban recepcionando ya están evidenciadas (...) Este sujeto obviamente al no tener quiere hacerse de ese dinero. Quiere quedarse en Paraguay, lo hemos escuchado. Quiere asegurar el futuro a la persona con la que va tener un hijo, porque ya no va a tener de dónde", declaró el coronel Cruz en una conferencia de prensa.

TE RECOMENDAMOS FISCALÍA al ataque y PRENSA bajo ataque | Sin Guion con Rosa María Palacios

PNP asegura que el 'Monstruo' intentó cobrar el dinero de recompensa

El coronel PNP Mariano Cruz señaló que Erick Moreno tiene "toda la intención de estafar a la Policía peruana", debido a que Dahiana Martínez, su expareja, sería quien lo habría delatado ante las autoridades paraguayas y quien cobraría el dinero de su recompensa. Además, informó que el 'Monstruo' conoció a su expareja en una discoteca en Santa Cruz, Bolivia, y que ahora estaría embarazada.

"En los videos que hemos recabado en la discoteca, en Bolivia, se le ve a ella bailando (...) Él vivía con Liseth en Santa Cruz, pero conoce a Dahiana. Es ella quien lo convence y le dice: 'Vamos a mi país, porque ella es paraguaya'", declaró el coronel PNP.

Asimismo, se refirió acerca de la captura del 'Monstruo' y consideró que sin la información que brindó la Policía peruana no se hubiera logrado su detención. Además, aseguró que la los efectivos policiales del Perú no le brindaron información a Erick Moreno acerca de las acciones que se llevaban a cabo para su captura.

"Con toda la información que yo les he dado, de ubicaciones, dónde están cobrando (...) Queda demostrado categóricamente que nunca se filtró información al Monstruo (...) La División de investigación de Robos le incautó las armas, la Brigada Especial contra la Criminalidad de Lima Norte le quitó los fusiles. Lo hemos destruido", aseguró.

¿Qué hizo el 'Monstruo'?

El 'Monstruo', Erick Moreno es sindicado como el autor principal de varios secuestros en Lima Norte. Además, en el 2023, fue condenado a 32 años de prisión por los delitos contra la libertad, en la modalidad de secuestro y hurto; contra el patrimonio, en la modalidad de homicidio y sicariato, y de microcomercialización de drogas. Moreno es investigado por liderar la banda criminal 'Los Federales' y los 'Injertos del Cono Norte'.

Tras permanecer prófugo de la justicia, en el 2024, el Ministerio del Interior ofreció S/500.000 de recompensa por los datos determinantes que conlleven a su captura. Sin embargo, en junio del 2025, aumentó la recompensa a S/1 000.000.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

