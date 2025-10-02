HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Así se desarrolla el paro de transportistas en Lima y Callao
EN VIVO | Así se desarrolla el paro de transportistas en Lima y Callao     EN VIVO | Así se desarrolla el paro de transportistas en Lima y Callao     EN VIVO | Así se desarrolla el paro de transportistas en Lima y Callao     
Sociedad

El 'Monstruo' buscaría quedarse con el dinero de la recompensa por su captura: "Tiene la intención de estafar a la Policía"

El 'Monstruo' trata de cobrar el dinero de la recompensa a través de su expareja Dhaiana Martínez, según la Policía Nacional del Perú (PNP). Dicho criminal trataría de asegurar el futuro de su hijo.

El Monstruo, cabecilla de la banda criminal 'Los Injertos del Cono Norte', fue detenido en Paraguay.
El Monstruo, cabecilla de la banda criminal 'Los Injertos del Cono Norte', fue detenido en Paraguay. | Foto: composición LR | difusión

Erick Moreno, conocido con el alias 'El Monstruo', buscaría quedarse con el dinero de la recompensa de S/1 millón que ofreció el Ministerio del Interior (Mininter) debido a la información sobre su ubicación y/o captura, según la Policía Nacional del Perú (PNP). El coronel Mariano Cruz informó que el cabecilla de la banda criminal 'Los Injertos del Cono Norte' trataría de "asegurar el futuro" del hijo que tendrá con su expareja Dhaiana Martínez, una joven paraguaya que conoció en una discoteca de Bolivia.

"Utilizaron a otra persona que se ha presentado, se ha identificado y se pretende cobrar, por medio de ella, porque el 'Monstruo' ya no está recibiendo dinero. Todas las personas que le enviaban y que estaban recepcionando ya están evidenciadas (...) Este sujeto obviamente al no tener quiere hacerse de ese dinero. Quiere quedarse en Paraguay, lo hemos escuchado. Quiere asegurar el futuro a la persona con la que va tener un hijo, porque ya no va a tener de dónde", declaró el coronel Cruz en una conferencia de prensa.

TE RECOMENDAMOS

FISCALÍA al ataque y PRENSA bajo ataque | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: ¿Quién es Erick Moreno, alias 'El Monstruo, el delincuente más buscado del Perú que fue capturado en Paraguay?

lr.pe

PNP asegura que el 'Monstruo' intentó cobrar el dinero de recompensa

El coronel PNP Mariano Cruz señaló que Erick Moreno tiene "toda la intención de estafar a la Policía peruana", debido a que Dahiana Martínez, su expareja, sería quien lo habría delatado ante las autoridades paraguayas y quien cobraría el dinero de su recompensa. Además, informó que el 'Monstruo' conoció a su expareja en una discoteca en Santa Cruz, Bolivia, y que ahora estaría embarazada.

"En los videos que hemos recabado en la discoteca, en Bolivia, se le ve a ella bailando (...) Él vivía con Liseth en Santa Cruz, pero conoce a Dahiana. Es ella quien lo convence y le dice: 'Vamos a mi país, porque ella es paraguaya'", declaró el coronel PNP.

Asimismo, se refirió acerca de la captura del 'Monstruo' y consideró que sin la información que brindó la Policía peruana no se hubiera logrado su detención. Además, aseguró que la los efectivos policiales del Perú no le brindaron información a Erick Moreno acerca de las acciones que se llevaban a cabo para su captura.

"Con toda la información que yo les he dado, de ubicaciones, dónde están cobrando (...) Queda demostrado categóricamente que nunca se filtró información al Monstruo (...) La División de investigación de Robos le incautó las armas, la Brigada Especial contra la Criminalidad de Lima Norte le quitó los fusiles. Lo hemos destruido", aseguró.

PUEDES VER: Cayó 'El Monstruo' en Paraguay: Erick Moreno fue detenido por la Policía en su domicilio

lr.pe

¿Qué hizo el 'Monstruo'?

El 'Monstruo', Erick Moreno es sindicado como el autor principal de varios secuestros en Lima Norte. Además, en el 2023, fue condenado a 32 años de prisión por los delitos contra la libertad, en la modalidad de secuestro y hurto; contra el patrimonio, en la modalidad de homicidio y sicariato, y de microcomercialización de drogas. Moreno es investigado por liderar la banda criminal 'Los Federales' y los 'Injertos del Cono Norte'.

Tras permanecer prófugo de la justicia, en el 2024, el Ministerio del Interior ofreció S/500.000 de recompensa por los datos determinantes que conlleven a su captura. Sin embargo, en junio del 2025, aumentó la recompensa a S/1 000.000.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
El 'Monstruo' habría sido delatado por su expareja paraguaya, Dhaiana Martínez, quien reclamaría recompensa de S/1 millón

El 'Monstruo' habría sido delatado por su expareja paraguaya, Dhaiana Martínez, quien reclamaría recompensa de S/1 millón

LEER MÁS
Así fue la captura del 'Monstruo' en Paraguay: video revela el momento exacto de la caída del criminal más buscado del Perú

Así fue la captura del 'Monstruo' en Paraguay: video revela el momento exacto de la caída del criminal más buscado del Perú

LEER MÁS
El 'Monstruo' se refugió en Paraguay usando el nombre de un viejo amigo de Comas con antecedentes policiales

El 'Monstruo' se refugió en Paraguay usando el nombre de un viejo amigo de Comas con antecedentes policiales

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Paro de transportistas EN VIVO: así se vive la protesta en Lima y Callao, usuarios se encuentran varados y colectivos cobran hasta 50% más

Paro de transportistas EN VIVO: así se vive la protesta en Lima y Callao, usuarios se encuentran varados y colectivos cobran hasta 50% más

LEER MÁS
Paro de transporte EN VIVO: Reniec no atenderá en esta oficina hoy jueves 2 de octubre por movilización de transportistas

Paro de transporte EN VIVO: Reniec no atenderá en esta oficina hoy jueves 2 de octubre por movilización de transportistas

LEER MÁS
Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

LEER MÁS
Perú disfrutará de este feriado en octubre de 2025: trabajadores podrán descansar a nivel nacional debido a importante fecha histórica

Perú disfrutará de este feriado en octubre de 2025: trabajadores podrán descansar a nivel nacional debido a importante fecha histórica

LEER MÁS
DNI electrónico gratis en octubre 2025 según Reniec: quiénes acceden y en dónde se puede tramitar

DNI electrónico gratis en octubre 2025 según Reniec: quiénes acceden y en dónde se puede tramitar

LEER MÁS
El 'Monstruo' habría sido delatado por su expareja paraguaya, Dhaiana Martínez, quien reclamaría recompensa de S/1 millón

El 'Monstruo' habría sido delatado por su expareja paraguaya, Dhaiana Martínez, quien reclamaría recompensa de S/1 millón

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Hay clases hoy jueves 2 de octubre por paro de transportistas en Lima y Callao? Lo que dice Minedu

Paro de transportistas EN VIVO: así se vive la protesta en Lima y Callao, usuarios se encuentran varados y colectivos cobran hasta 50% más

Juan Manuel Cavero Solano jura como nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Juan José Santiváñez

Sociedad

¿Hay clases hoy jueves 2 de octubre por paro de transportistas en Lima y Callao? Lo que dice Minedu

Paro de transportistas EN VIVO: así se vive la protesta en Lima y Callao, usuarios se encuentran varados y colectivos cobran hasta 50% más

¿Cómo va el paro de transportistas hoy? La ruta hacia el Congreso y las principales vías afectadas

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Juan Manuel Cavero Solano jura como nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Juan José Santiváñez

Dina Boluarte toma juramento de ministro de Justicia EN VIVO: presidenta nombra a Juan Cavero Lozano en reemplazo de Santiváñez

Juan José Santiváñez renunció al Ministerio de Justicia para postular en las Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025