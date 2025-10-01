Capturan a 'El Monstruo' en Paraguay con identidad falsa de un antiguo amigo criminal | Composición LR | Foto: Captura ATV

Capturan a 'El Monstruo' en Paraguay con identidad falsa de un antiguo amigo criminal | Composición LR | Foto: Captura ATV

Erick Moreno Hernández, alias el 'Monstruo’, fue capturado en la ciudad de San Lorenzo, Paraguay, tras un intenso operativo policial. Durante su detención se reveló que el sindicado cabecilla de Los Injertos del Norte utilizaba un pasaporte y un DNI falsificados a nombre de otra persona. Lo sorprendente del caso es que dicha identidad no era ficticia, sino que pertenecía a un viejo conocido con quien compartía un historial delictivo.

Bajo el nombre de Pierre Neciosup Rodríguez, Moreno logró evadir a la justicia y permanecer prófugo durante tres años. Según el programa Ocurre Ahora, Neciosup sería un antiguo amigo del criminal, con quien no solo mantiene un notable parecido físico, sino también un pasado delictivo que se remonta a sus años en las calles de Comas.

‘El Monstruo’ usó la identidad de su amigo criminal Pierre Neciosup para evadir a la justicia

El ‘Monstruo’ utilizaba la identidad de Pierre Neciosup, presuntamente con la complicidad de este antiguo amigo del hampa. Según la información del citado medio, ambos se dedicaban en el pasado al robo de camionetas Toyota Hilux. La relación se habría forjado en la zona de Belaunde, en el distrito limeño de Comas, donde cada uno controlaba su propio espacio criminal.

Pierre Neciosup acumuló denuncias por robo de camionetas, sustracción de celulares y agresiones contra la madre de sus hijos. Su historia tomó otro giro en 2021, cuando fue atacado a balazos por sicarios, presuntamente enviados por el 'Jorobado', enemigo del 'Monstruo'. Neciosup recibió más de cinco disparos en el exterior de su vivienda y, tras sobrevivir, huyó del país con destino presunto a España, desde donde presumía una vida de excesos en redes sociales.

Pasaporte falso de Erick Moreno, alias el 'Monstruo'. Foto: difusión

Este caso de suplantación evidencia la frialdad y el cálculo criminal del 'Monstruo', que le permitieron moverse fuera del Perú sin ser detectado durante años. Su captura fue posible gracias a una estrategia conjunta de las autoridades, que lo llevaron finalmente a una cárcel de máxima seguridad en Paraguay, mientras se resuelve su proceso de extradición. Por el momento, la identidad utilizada continúa bajo investigación oficial.

El 'Monstruo': caída y traslado a prisión

Tras su detención, Erick Moreno fue trasladado con chaleco antibalas y fuertemente custodiado a La Emboscada, una prisión de máxima seguridad en Paraguay. Allí permanece aislado, vigilado las 24 horas del día, y sin contacto con otros internos. Se encuentra en una celda individual, en condiciones estrictas para evitar cualquier intento de fuga o contacto externo.

Aunque el penal ha sido criticado por sus celdas con comodidades inusuales (como piscina, jacuzzi o aire acondicionado), las autoridades aseguran queErick Moreno está bajo medidas especiales. Su extradición al Perú está en evaluación, y podría enfrentar una condena perpetua por los múltiples delitos que pesan en su historial.

"Cuando exista una orden definitiva, la cumpliremos; y si la justicia ordinaria dispone la extradición a la República del Perú, cooperaremos estrechamente con nuestros pares de la Policía Nacional del Perú para que sea efectiva", indican las autoridades paraguayas.