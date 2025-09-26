HOYSuscripcion LR Focus

Coronel reveló que negoció liberación de criminales con 'El Monstruo' y General Zanabria afirma que la policía no puede liberarlos

El general Zanabria aseguró que la Policía no puede liberar detenidos, desestimando la conversación del coronel Moreno Panta con 'El Monstruo' como un intento de desprestigio.

El gral. Zanabria entró en contradicción con el crnel. Moreno tras su conversación con 'El Monstruo'. Foto: Composición LR
El gral. Zanabria entró en contradicción con el crnel. Moreno tras su conversación con 'El Monstruo'. Foto: Composición LR

El general Víctor Zanabria, Comandante General de la Policía Nacional del Perú, se refirió a las declaraciones del Coronel Franco Moreno Panta, quien refirió que en el 2021 la PNP intercambiaba detenidos por secuestrados con Erick Moreno Hernández, alias el 'Monstruo'. Zanabria aseguró que esperará la llegada del crnel Moreno, quien se encuentra en Paraguay, para tener mayor información y anunció que se dará una conferencia de prensa para abordar el tema.

"Las negociaciones son las que se realizan. En un secuestro lo que se busca es obtener la libertad de la víctima. (Reportera: Pero se suelta a otra) ¿Estás segura?", declaró el general Víctor Zanabria para Canal N. Pese a que la prensa intentó aclarar las afirmaciones del Crnel. Panta durante su conversación con 'El Monstruo', el gral. Zanabria consideró que es un intento de desprestigio a la institución.

Susel Paredes opina sobre Santiváñez | Sin Guion

PUEDES VER: 'El Monstruo' y la PNP intercambiaban detenidos por secuestrados en 2021: niña Valeria y empresaria Jackeline Salazar entre las víctimas

lr.pe

Policía Nacional se contradice sobre el intercambio entre rehenes y detenidos

Durante la conversación entre el crnel. Panta y 'El Monstruo' en Paraguay, se mencionó que en el 2021 la Policía Nacional coordinó el intercambio entre rehenes y detenidos. "Te dije: “Bótame un secuestrado y te doy un detenido”. Hablamos y te dije que no vuelvas a secuestrar", sostuvo el coronel Franco Moreno durante la charla.

Ante ello, el general Víctor Zanabria precisó que la Policía no puede soltar a un detenido y que estos "pedazos de información" desprestigian a la institución. "Esperemos que venga el coronel y nos dé la información exacta. Viene, lo entrevistan para que brinde detalle de fondo. Tampoco la policía puede liberar a alguien. Cuando él regrese haremos una conferencia (...) Seguirán las investigaciones para determinar si hubo algo improcedente o no", precisó sin dar mayores detalles.

PUEDES VER: Piden a 'El Monstruo': EE.UU., Colombia, México y Brasil solicitan extradición de Erick Moreno tras su captura en Paraguay

lr.pe

¿Qué secuestros se les atribuye a 'El Monstruo'?

De acuerdo a la conversación que tuvo el coronel Moreno con 'El Monstruo', a este criminal se le atribuyen los secuestros de la empresaria Jackeline Salazar y la niña Valeria Vásquez. Pese a las negociaciones a las que se refiere el coronel, el líder de Los Injertos del Cono Norte continuó delinquiendo bajo esta modalidad.

"Sin embargo, volviste a secuestrar a la niña Valeria y a la empresaria Jackeline. Ya pues", sostiene el efectivo policial tras mencionar nombres de criminales ligados a la organización de Erick Moreno.

PUEDES VER: Periodista paraguayo asevera que un aviso de la policía peruana casi frustra la captura de ‘El Monstruo’

lr.pe

Las acusaciones contra 'El Monstruo'

Erick Moreno Hernández fue incluido en la lista de "Los más buscados" del Ministerio del Interior desde el pasado 28 de diciembre del 2023. Él fue condenado a 32 años de prisión por la Octava Sal Superior Penal de Lima por los siguientes delitos:

  • Delito contra la libertad.
  • Secuestro.
  • Hurto.
  • Homicidio y Sicariato.
  • Microcomercializacion de droga.

Del mismo modo, el Ministerio del Interior había actualizado su portal del Programa de Recompensas e incrementó a S/ 1.000.000 el beneficio económico por brindar información que permita la captura de Erick Moreno Hernández, alias el 'Monstruo'.

