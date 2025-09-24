La noche de este miércoles 24 de septiembre, Erick Moreno Hernández, conocido como 'El Monstruo' fue capturado en una vivienda que usaba como refugio en Paraguay. Finalmente, el criminal más buscado del Perú cayó tras meses de búsqueda y seguimiento. Sin embargo, la captura del líder de 'Los Injertos del Cono Norte' casi fue frustrada tras recibir un presunto aviso de la Policía Nacional del Perú, según reveló el periodista paraguayo Iván Leguizamón.

A través de sus redes sociales, el periodista del medio paraguayo ABCDigital, sostuvo que "desde la Policía del Perú casi frustraron la captura de 'El Monstruo'. Alguien de allá le avisó que lo estaban rodeando".

TE RECOMENDAMOS El caso SANTIVÁÑEZ y el mundo DIPLOMÁTICO | Sin Guion con Rosa María Palacios

Nota en desarrollo