Cristiano Ronaldo impone nuevo récord y deja atrás a Lionel Messi: lleva 14 temporadas distintas marcando 40 goles o más
Con su reciente doblete en la victoria del Al Nassr, el 'Bicho' se convirtió en el único futbolista con más de 40 tantos en 14 años diferentes. Además, llegó a los 956 goles.
- Desde Uruguay descartan a Hernán Barcos como fichaje para el 2026: "Un equipo peruano le ofreció un salario imposible de igualar"
- Prensa ecuatoriana calificó a Eryc Castillo como uno de los jugadores más determinantes de Alianza Lima: "Figura del equipo"
Cristiano Ronaldo no podía cerrar el 2025 sin imponer un nuevo récord goleador. Este sábado 27 de diciembre, el 'Bicho' se lució con un doblete para la victoria por 3-0 de su equipo, Al Nassr, sobre Al-Okhdood, correspondiente a la fecha 10 de la liga saudí. Con estos dos tantos, el portugués se convirtió en el único jugador en marcar 40 goles o más en 14 temporadas distintas, por delante de Lionel Messi.
En este año que termina, 'CR7' registra exactamente cuatro decenas de anotaciones, las cuales además le han ayudado a engrosar su cuenta general para un total de 956 festejos, a tan solo 44 de los ansiados 1.000 goles.
Cristiano Ronaldo es el goleador de la presente temporada en la Profesional Saudi League. Foto: Al Nassr
PUEDES VER: Ranking internacional ubica a Alianza Lima por encima de Universitario como mejor equipo peruano del 2025
¿En qué años marcó Cristiano Ronaldo 40 goles o más?
Desde 2010, prácticamente en todos los años hasta ahora el delantero luso registra 40 o más goles. Las únicas excepciones fueron el 2019, cuando se quedó muy cerca de dicha cifra con 39 tantos, y el 2022, cuando apenas llegó a las 16 conquistas.
- 2010: 48 goles
- 2011: 60 goles
- 2012: 63 goles
- 2013: 69 goles
- 2014: 61 goles
- 2015: 57 goles
- 2016: 55 goles
- 2017: 53 goles
- 2018: 49 goles
- 2020: 44 goles
- 2021: 47 goles
- 2023: 54 goles
- 2024: 43 goles
- 2025: 40 goles.
Lionel Messi, el gran rival deportivo de Cristiano Ronaldo, 'solo' ha podido superar la barrera de los 40 goles en 13 temporadas diferentes, una menos que el capitán de Portugal. No obstante, el argentino sale ganando cuando se compara el récord personal de cada uno: 91 goles en un año natural (2012) para 'Lio' contra los 69 de 'CR7' en el 2013.
PUEDES VER: Alianza Lima responde al pedido del Mininter para reprogramar su Noche Blanquiazul: 'No tendría que existir contratiempo'
Así fue el último gol de Cristiano Ronaldo
El gol número 956 de Cristiano Ronaldo llegó con un soberbio 'taquito' tras pase de Marcelo Brozovic en el tercer minuto añadido del primer tiempo ante Al-Okhdood. Dicho tanto fue el 2-0 parcial a favor del Al Nassr.
El artillero de 41 años todavía tendrá una chance más este 2025 para seguir inflando sus números. El martes 30 de diciembre, su equipo visitará a Al-Ettifaq, por la jornada 11, tras lo cual recién volverá a jugar el viernes 2 de enero.