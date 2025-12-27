HOYSuscripcion LR Focus

Hernán Barcos retomaría contacto con Sport Boys: el Pirata habría rechazado propuesta de FC Cajamarca por deudas

El exfutbolista de Alianza Lima volvió al radar de La Misilera, ya que el interés del experimentado goleador se habría caído por una deslucida propuesta de Cajamarca FC.

Hernán Barcos vuelve al radar de Sport Boys para la Liga 1 2026. Foto: Lr/ESPN
Hernán Barcos vuelve al radar de Sport Boys para la Liga 1 2026. Foto: Lr/ESPN

Hernán Barcos quiere iniciar una nueva etapa en la Liga 1. El Pirata suena fuerte en el puerto del Callao, aunque en los últimos días también fue vinculado con Cajamarca FC. El máximo goleador extranjero en Alianza Lima podría ser el flamante refuerzo del club rosado. Sin duda, pieza clave en el Torneo Clausura y en la Copa Sudamericana 2025. En ambos casos el sueldo será menor al que ganaba en La Victoria.

El 'Pirata' decidió no aceptar la propuesta del 'Primer Puerto', optando en su lugar por la oferta de la 'Ciudad del carnaval', que resultó ser más atractiva en términos económicos. Además, esta última le brindó la oportunidad de asumir el cargo de gerente deportivo tras su retiro, lo que influyó en su decisión final.

PUEDES VER: Ángelo Campos y su emotivo mensaje tras confirmar su salida de Alianza Lima: "Cómo los voy a extrañar"

lr.pe

¿Hernán Barcos jugará en Sport Boys tras salir de Alianza Lima?

El exfutbolista de Alianza Lima parece estar reconsiderando su futuro y podría rechazar la atractiva propuesta del FC Cajamarca. El club de provincia se haría cargo del 50% de su salario, mientras que el resto sería cubierto por patrocinadores. Por este motivo, la decisión podría marcar un cambio significativo en la carrera del delantero.

"La respuesta ha sido positiva, pero hay que ajustar algunos detalles. SBA siempre ha sido claro con él: le ofrecen mucho menos que Cajamarca, pero no tendría problemas en cobrar su salario", reveló el periodista Diego Sotomayor

PUEDES VER: Alianza Lima responde al pedido del Mininter para reprogramar su Noche Blanquiazul: "No tendría que existir contratiempo"

lr.pe

¿Hernán Barcos jugará en el extranjero?

El periodista Ramiro Aranda informó Wanderes que no continuará con las negociaciones con el experimentado delantero, debido a que, un equipo de la Liga 1 le está ofreciendo un contrato más interesante en cuanto al salario. "Se cayó el pase de Hernán Barcos a Wanderers. Hasta ayer estaba todo dado para que el centrodelantero argentino de 41 años llegara, pero apareció un equipo peruano que le ofreció un salario imposible de igualar por el Bohemio", señaló a través de su cuenta de X.

