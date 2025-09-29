HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Habla familia del policía asesinado que investigó al 'Monstruo' en 2024: "Que sufra como nosotros sufrimos"

La madre del suboficial Luis Carrasco, asesinado el 17 de febrero de 2024, exige justicia; su hijo investigaba al criminal, el 'Monstruo', que ahora está bajo arresto.

La familia del suboficial asesinado en 2024 exige la pena máxima para el 'Monstruo'. Foto: Composición LR
La familia del suboficial asesinado en 2024 exige la pena máxima para el 'Monstruo'. Foto: Composición LR

Tras meses de búsqueda y seguimiento, Erick Moreno Hernández fue capturado por la policía paraguaya el 24 de septiembre del 2025. Sin embargo, las víctimas mortales del 'Monstruo' no volverán con sus familiares. Tal es el caso del suboficial superior Luis Carrasco Ramos, quien fue asesinado el pasado 17 de febrero del 2024 tras investigar al líder de los Injertos del Cono Norte.

"Mi hijo ya se había ido. ¿Qué voy a hacer con ese ratero (el 'Monstruo') chapado? ¿Acaso me va a devolver a mi hijo? Nada, nunca. Que sufra como nosotros sufrimos (...) Mi hijo se despidió de mí", sostuvo Justina Ramos, madre del suboficial asesinado. Según cuenta, en el momento del ataque, escucharon los balazos y corrieron hacia la calle a buscar al Luis Carrasco, quien había salido instantes previos al ataque. Desafortunadamente, al voltear la esquina, Justina encontró a su hijo tendido en el suelo.

Susel Paredes opina sobre Santiváñez | Sin Guion

PUEDES VER: Así fue la amenaza del 'Monstruo' a Agua Marina: "Yo manejo Lima Norte. Carabayllo tiene dueño"

Suboficial asesinado en el Cono Norte: el pedido de justicia de la familia de Luis Carrasco

Luis Carrasco Ramos fue un suboficial de la Policía Nacional que salió de la DIRINCRI y destacó en una brigada del Cono Norte, la cual estaba dedicada a investigar los crímenes de la banda liderada por Erick Moreno Hernández. De acuerdo con el testimonio de la familia, el suboficial estuvo cerca de detener al 'Monstruo'. "Ese día era para que capture al 'Monstruo', pero escuché el disparo. Ahí lo acorralan a mi hijo, cuatro carros, siete personas, nueve balazos y yo no podía caminar (para ir a verlo)", contó Luis Carrasco, el padre de la víctima para Día D.

La familia sostuvo que Luis Carrasco nunca les dijo que estaba siendo amenazado por su investigación. Incluso, Justina Ramos contó que su hijo se despidió de ella una semana antes entre lágrimas, avisando que cualquier cosa podría pasarle. Tras ello, el padre de la víctima asegura que el suboficial siempre era recogido en la puerta de su casa por un auto policial. Sin embargo, ese mismo día del ataque le avisan que dicho automóvil se había malogrado.

Cabe resaltar que más de un efectivo policial formaba parte de la organización criminal del 'Monstruo'. Tal es el caso del suboficial Israel Araujo Alva, quien operaba para Erick Moreno desde las filas de la Policía Nacional y filtraba información clave para que el criminal continuara prófugo. Él fue detenido en Comas tras un operativo que ejecutó un equipo especializado, quienes incautaron documentos, dispositivos electrónicos, entre otras evidencias.

PUEDES VER: Los últimos días del 'Monstruo' en Paraguay: vivía en la miseria, sin dinero y entre trapos sucios

Otra víctima del 'Monstruo': colectivero asesinado en Panamericana Norte

Agustín Carhuachín Gavino, de 37 años, fue asesinado a tiros mientras trabajaba en la Panamericana Norte, cerca a Plaza Vea de Pro, en el distrito de San Martín de Porres. De acuerdo con las investigaciones policiales, el ataque está vinculado a una presunta extorsión por cobro de cupos a la que el conductor se habría negado pagar. Al igual que el asesinato del suboficial, los sindicados en este crimen son los Injertos del Cono Norte.

"Les va a pasar lo mismo. Así que se van a poner al derecho conmigo. Todos, todos, todos. Somos de la banda del 'Monstruo', el chino del Cono Norte", menciona un sicario en uno de los videos difundidos como amenaza. Pese a la captura de Erick Moreno, los familiares de las decenas de víctimas ya no podrán volver a ver sus seres queridos. Por ello, exigen la pena máxima para el criminal ahora detenido en Paraguay.

