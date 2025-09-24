HOYSuscripcion LR Focus

Así fue la captura de 'El Monstruo' en Paraguay: video captó el preciso instante de la caída del criminal más buscado del Perú

Erick Moreno era parte de la lista de los más buscados del Perú. La operación involucró a agentes policiales y organismos internacionales para asegurar su arresto.

Tras varios meses prófugo de la justicia, las autoridades paraguayas capturaron este martes a un sujeto conocido como “El Monstruo”, quien era intensamente buscado por su historial de crímenes violentos en la zona norte de Lima. El operativo se llevó a cabo en un distrito fronterizo, donde agentes policiales lograron reducirlo y colocarle grilletes, luego de un trabajo de inteligencia en coordinación con organismos internacionales.

El detenido se encontraba desaparecido desde hace meses, luego de que las autoridades de su país lo incluyeran en la lista de los más buscados. Durante su tiempo en la clandestinidad, habría utilizado diversas ubicaciones falsas para evadir la justicia, según informaron fuentes policiales.

Autoridades paraguayas encontraron a Erick Moreno Hernández en su guarida de Paraguay

De manera sorpresiva, Erick Moreno fue encontrado en su escondite en Paraguay por los efectivos policiales. En medio del operativo, alias 'El Monstruo' fue reducido en la sala de su vivienda. Vestía un polo blanco y un short azul, lo que evidenciaba la total tranquilidad en la que se encontraba.

