Tras varios meses prófugo de la justicia, las autoridades paraguayas capturaron este martes a un sujeto conocido como “El Monstruo”, quien era intensamente buscado por su historial de crímenes violentos en la zona norte de Lima. El operativo se llevó a cabo en un distrito fronterizo, donde agentes policiales lograron reducirlo y colocarle grilletes, luego de un trabajo de inteligencia en coordinación con organismos internacionales.

El detenido se encontraba desaparecido desde hace meses, luego de que las autoridades de su país lo incluyeran en la lista de los más buscados. Durante su tiempo en la clandestinidad, habría utilizado diversas ubicaciones falsas para evadir la justicia, según informaron fuentes policiales.

TE RECOMENDAMOS El caso SANTIVÁÑEZ y el mundo DIPLOMÁTICO | Sin Guion con Rosa María Palacios

Autoridades paraguayas encontraron a Erick Moreno Hernández en su guarida de Paraguay

De manera sorpresiva, Erick Moreno fue encontrado en su escondite en Paraguay por los efectivos policiales. En medio del operativo, alias 'El Monstruo' fue reducido en la sala de su vivienda. Vestía un polo blanco y un short azul, lo que evidenciaba la total tranquilidad en la que se encontraba.