Sociedad

Allanan municipalidades de Carabayllo y Comas por presuntos vínculos con red criminal del 'Jorobado', declarado enemigo del 'Monstruo'

Vinculados a Adam Lucano, alias el 'Jorobado', quien se declaró rival del 'Monstruo', se investiga la implicación de alcaldes y policías en la red delictiva Los Sanguinarios de la Construcción, que extorsionaba en el sector de la construcción en Lima Norte.

La Policía Nacional del Perú realiza un megaoperativo en Lima para desarticular a Los Sanguinarios de la Construcción, la presunta red criminal de alias el 'Jorobado' en Lima Norte.
La Policía Nacional del Perú realiza un megaoperativo en Lima para desarticular a Los Sanguinarios de la Construcción, la presunta red criminal de alias el 'Jorobado' en Lima Norte. | Composición LR

Desde la madrugada de este miércoles 1 de octubre, se viene llevando a cabo un megaoperativo policial que ya ha resultado en el allanamiento de 53 inmuebles en varios distritos de Lima, con el fin de desarticular a la presunta organización criminal Los Sanguinarios de la Construcción, vinculada a Adam Smith Lucano Cotrina, alias el 'Jorobado', rival del 'Monstruo'.

De acuerdo con información preliminar de la Policía Nacional del Perú (PNP), 11 personas han sido detenidas hasta el momento por su presunta participación en esta red delictiva. Además, se incautaron vehículos de alta gama y diversas evidencias que establecerían vínculos con funcionarios municipales de Carabayllo y Comas. Las municipalidades de ambos distritos fueron allanadas.

Alcaldes, policías y funcionarios implicados

En el caso de Carabayllo, se allanó la vivienda del alcalde del distrito, Pablo Mendoza, quien estaría siendo investigado por su posible relación con miembros de la organización. Las autoridades también investigan la presunta implicancia de otros funcionarios municipales en esta red criminal.

También se supo que dos efectivos de la PNP están bajo investigación. Sus viviendas fueron allanadas debido a sospechas de que habrían colaborado con la banda, por medio de la filtración de información sobre operativos policiales y movimientos estratégicos.

El coronel José Manuel Cruz Chamba, jefe de la Dirección de Investigación Criminal, informó que se realizará una conferencia de prensa al mediodía para brindar mayores detalles sobre el operativo, que aún está en curso.

Los Sanguinarios de la Construcción: red criminal de alias el 'Jorobado'

Según la investigación realizada por el Tercer Equipo de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste, esta red delictiva estaría integrada por sicarios entrenados en el manejo de armas de fuego, quienes cumplirían órdenes directas del cabecilla, Adam Lucano, conocido como el 'Jorobado'. El objetivo principal de esta organización sería tomar el control de diversas actividades ilícitas en la zona, con fines económicos.

Entre sus métodos, se habría identificado la creación de varias facciones encargadas de infiltrarse en el sector de la construcción civil. Estas células presionaban a ingenieros o encargados de obras, que exigían puestos de trabajo bajo amenazas o el pago de 'cupos' a cambio de brindarles supuesta seguridad.

Cabe recordar que el 'Jorobado', ya fue sentenciado en enero a 15 años de prisión efectiva por el delito de fabricación, comercialización y tenencia ilegal de armas de fuego, y es señalado como autor intelectual de varios asesinatos por encargo en Lima Norte.

