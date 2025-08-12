HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Peruanos encaran a político colombiano que izó la bandera de Colombia en Santa Rosa: "Aprendan a perder"

El político Daniel Quintero, candidato prepresidencial, izó la bandera de Colombia en Santa Rosa. Posterior a ello, transportistas fluviales peruanos tuvieron un tenso cruce con su equipo al interceptarlos cuando salían del lugar.

Peruanos encaran a equipo de Daniel Quintero, candidato colombiano a la presidencia, quien había izado bandera de Colombia en Santa Rosa.
Peruanos encaran a equipo de Daniel Quintero, candidato colombiano a la presidencia, quien había izado bandera de Colombia en Santa Rosa. | Foto: Composición LR/Noticias 24/7/Anonymous Perú-X

La tensión en la triple frontera amazónica entre Perú, Colombia y Brasil sumó un nuevo episodio cuando Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y actual candidato colombiano a la presidencia, izó una bandera de su país en la isla peruana de Santa Rosa. El acto, registrado en un video publicado por el propio político en la red social X, fue presentado como parte de su campaña política y con el mensaje: “Si soy presidente, defenderé Colombia con el alma”.

Sin embargo, la escena provocó un fuerte rechazo entre pobladores locales. En la misma publicación comenzaron a circular grabaciones de transportistas fluviales peruanos que interceptan a Quintero y su comitiva mientras se retiraban de la zona en una embarcación. En el video se escucha a los residentes cuestionar: “¿Esa bandera que está en el medio de quién es?”, recibiendo como respuesta el silencio de los colombianos. Los reclamos subieron de tono con frases como: “Aprendan a perder” y “¿Quieren que les quitemos Leticia?”.

PUEDES VER: Santa Rosa: militares y Marina de Guerra patrullan la localidad tras colocación de bandera de Colombia

lr.pe

Reclamos de peruanos en el río Amazonas y retiro de la bandera colombiana

El exalcalde de Santa Rosa, Iván Yovera, relató que fue alertado de la colocación de la bandera alrededor de las 7:30 de la mañana por una vecina que le envió fotos del hecho. Según Yovera, testigos observaron a tres deslizadores colombianos en la zona, con entre 10 y 15 personas a bordo, presuntamente vinculadas al izamiento irregular. El exalcalde lamentó que la Marina y la Policía llegaran al lugar 30 minutos después de su llamado, lo que impidió identificar plenamente a los responsables.

Las imágenes grabadas por los habitantes de Santa Rosa muestran que, tras el tenso cruce en el río Amazonas, los pobladores continuaron su trayecto hasta la isla para retirar la bandera colombiana. Otro video publicado en redes reveló que los agentes de la Policía Nacional del Perú y autoridades locales bajaron el estandarte con cuidado, lo doblan y evitaron que toque el suelo o el barro, en un acto que fue interpretado como un mensaje de respeto pese al incidente.

PUEDES VER: Este es el político colombiano que fue el culpable de izar la bandera de Colombia en Santa Rosa: "Nos robaron"

lr.pe

Tensiones políticas en la frontera de Perú y Colombia

Este incidente ocurre pocos días después de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusara al Perú de “copar territorio” y de violar el Protocolo de Río de Janeiro con la creación del distrito de Santa Rosa de Loreto. La semana previa, un sobrevuelo de una aeronave militar colombiana sobre la isla de Chinería ya había generado preocupación en las autoridades peruanas.

Yovera advirtió que la población vive en zozobra ante el aumento de estas provocaciones y pidió reforzar la presencia militar en la isla Chinería, que tiene una extensión de 8 kilómetros. “La Marina debe patrullar día y noche. El Ejército, la Marina y la Policía necesitan equipos y deslizadores más veloces para una respuesta efectiva”, señaló. El exalcalde expresó su esperanza de que la situación se resuelva mediante el diálogo y la vía diplomática, pero insistió en que se deben tomar medidas preventivas para evitar futuros incidentes.

