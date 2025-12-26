HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Pasajeros de la Línea 1 del Metro de Lima quedaron atrapados dentro de tren cerca de la estación San Borja Sur

La concesionaria de la Línea 1 del Metro de Lima informó que se presentaron demoras en el servicio debido a fallas técnicas en el sistema.

La unidad permanece varada a unos 20 metros de la Estación San Borja Sur.
La unidad permanece varada a unos 20 metros de la Estación San Borja Sur.

En plena hora punta, un grupo de pasajeros quedó atrapado dentro de un tren de la Línea 1 del Metro de Lima, el cual permaneció varado a unos 20 metros de la estación San Borja Sur debido a un desperfecto en la vía.

De acuerdo con los usuarios a bordo, la unidad no pudo avanzar desde aproximadamente las 6.30 a. m. Al respecto, la concesionaria indicó que se presentaron retrasos en el servicio por fallas técnicas. “Estamos trabajando para normalizar la situación en el más breve plazo”, se lee en el comunicado.

RENOVACIÓN POPULAR PRESENTA A SUS CANDIDATOS Y RUTH LUQUE EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Línea 1 del Metro de Lima se pronuncia sobre alza de tarifa y aumentos de trenes: financiamiento se debatirá en 2026

Pasajeros estuvieron atrapados por falla en el tren

“Estamos aquí, a 20 metros de la estación San Borja Sur, en el vagón del tren. Hace media hora se malogró la estación, el tren, y no podemos evacuar porque no se pueden ni abrir las puertas”, declaró Daniel Cueva para RPP.

Conforme avanzaban los minutos, el usuario señaló que, a través de los altavoces, recibieron indicaciones sobre una pronta solución. No obstante, permanecieron atrapados más tiempo del esperado, lo cual generó demoras y malestar entre los pasajeros.

PUEDES VER: Sujeto que usaba tarjeta adulterada de la Línea 1 del Metro de Lima fue condenado a más de 6 años de prisión

Línea 1 restablece su servicio tras demoras

A través de sus redes sociales, la Línea 1 del Metro de Lima reportó que el servicio presentó retrasos desde las 6.15 a. m. hasta las 7.45 a. m., debido a fallas técnicas tanto en las estaciones como en las unidades. Aunque no se detallaron los motivos, la concesionaria ofreció orientación a los usuarios mediante comentarios en su publicación.

Comunicado de la Línea 1 del Metro de Lima. Foto: FB

Comunicado de la Línea 1 del Metro de Lima.

Asimismo, comunicó que el servicio ya se encuentra completamente restablecido y opera con normalidad. “Lamentamos las molestias ocasionadas. Muchas gracias por su comprensión”, indicaron.

Iquitos: capturan a dos integrantes de la banda Los Caramelos de Masusa vinculada al tráfico ilícito de drogas

¿El 24 de diciembre es feriado o día no laborable en Perú? Esto es lo que establece la norma vigente

Horarios del Metropolitano, Corredores y Metro de Lima por Navidad: así funcionarán este 24 y 25 de diciembre

Iquitos: capturan a dos integrantes de la banda Los Caramelos de Masusa vinculada al tráfico ilícito de drogas

¿El 24 de diciembre es feriado o día no laborable en Perú? Esto es lo que establece la norma vigente

Horarios del Metropolitano, Corredores y Metro de Lima por Navidad: así funcionarán este 24 y 25 de diciembre

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

ONPE decide no usar voto digital en elecciones generales 2026 tras informe del JNE

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Carlos León Moya: “En esta elección se ha mediocrizado mucho la derecha, sí. Pero también la izquierda”.

