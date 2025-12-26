La unidad permanece varada a unos 20 metros de la Estación San Borja Sur. | Composición LR | RPP/Difusión

La unidad permanece varada a unos 20 metros de la Estación San Borja Sur. | Composición LR | RPP/Difusión

En plena hora punta, un grupo de pasajeros quedó atrapado dentro de un tren de la Línea 1 del Metro de Lima, el cual permaneció varado a unos 20 metros de la estación San Borja Sur debido a un desperfecto en la vía.

De acuerdo con los usuarios a bordo, la unidad no pudo avanzar desde aproximadamente las 6.30 a. m. Al respecto, la concesionaria indicó que se presentaron retrasos en el servicio por fallas técnicas. “Estamos trabajando para normalizar la situación en el más breve plazo”, se lee en el comunicado.

TE RECOMENDAMOS RENOVACIÓN POPULAR PRESENTA A SUS CANDIDATOS Y RUTH LUQUE EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Pasajeros estuvieron atrapados por falla en el tren

“Estamos aquí, a 20 metros de la estación San Borja Sur, en el vagón del tren. Hace media hora se malogró la estación, el tren, y no podemos evacuar porque no se pueden ni abrir las puertas”, declaró Daniel Cueva para RPP.

Conforme avanzaban los minutos, el usuario señaló que, a través de los altavoces, recibieron indicaciones sobre una pronta solución. No obstante, permanecieron atrapados más tiempo del esperado, lo cual generó demoras y malestar entre los pasajeros.

PUEDES VER: Sujeto que usaba tarjeta adulterada de la Línea 1 del Metro de Lima fue condenado a más de 6 años de prisión

Línea 1 restablece su servicio tras demoras

A través de sus redes sociales, la Línea 1 del Metro de Lima reportó que el servicio presentó retrasos desde las 6.15 a. m. hasta las 7.45 a. m., debido a fallas técnicas tanto en las estaciones como en las unidades. Aunque no se detallaron los motivos, la concesionaria ofreció orientación a los usuarios mediante comentarios en su publicación.

Comunicado de la Línea 1 del Metro de Lima. Foto: FB

Asimismo, comunicó que el servicio ya se encuentra completamente restablecido y opera con normalidad. “Lamentamos las molestias ocasionadas. Muchas gracias por su comprensión”, indicaron.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.