En plena tensión política entre Perú y Colombia, Daniel Quintero hizo uso de sus redes sociales para revelar que fue el responsable de que una bandera colombiana haya aparecido en tierras peruanas en la isla Chinería, en Santa Rosa, Loreto. El político llegó al límite con el río Amazonas con su equipo para izar el emblema de su país para reconocerlo como su "territorio". ¿Quién este personaje y por qué cometió este acto en suelo peruano?

Desde que se conoció la disputa fronteriza, Quintero ha sido uno de los personajes que ha apoyado a Gustavo Petro en su denuncia por un supuesto copamiento de tierras de su país que viola el Protocolo de Río de Janeiro.

¿Quién es Daniel Quintero? El político que izó la bandera colombiana en Santa Rosa

Daniel Quintero Calle es un político colombiano nacido en Medellín en 1980. Ingeniero electrónico de formación, fue alcalde de Medellín entre 2020 y 2023 y, actualmente, es precandidato presidencial para las elecciones de 2026. Recientemente, su acto político de izar la bandera colombiana en la isla de Santa Rosa ha generado controversia.

Quintero publicó un video en su cuenta de X, donde se le ve cruzando el río Amazonas para llegar a la isla Chinería y colocar el distintivo colombiano en suelo peruano. El post estuvo acompañado de un mensaje en el que afirmó: "Nos quitaron Panamá, nos quitaron San Andrés. No voy a permitir que nos quiten el Amazonas. Santa Rosa es Colombia".

En el clip, el precandidato presidencial responsabilizó a Perú de que Colombia pierda el acceso al río Amazonas.

“De ninguna manera dejaré perder el río Amazonas a manos de Perú. Ya nos robaron demasiado con Panamá y el Mar de San Andrés con Nicaragua. Nuestra Colombia se defiende con el alma y como presidente, si Dios quiere, así lo haré. No podemos llorar como niños, lo que no pudimos defender como hombres. Orgulloso de mi patria. Es mi bandera y la izo aquí en la isla Santa Rosa, para declararla como lo que es, territorio colombiano. ¡Viva Colombia! Colombia se defiende”, mencionó.

Cancillería responde a la bandera colombiana izada en Santa Rosa

La Cancillería peruana calificó el izamiento de la bandera como un acto innecesario que no contribuye a la convivencia armónica entre ambos países.

"Acciones innecesarias como la ocurrida distraen los esfuerzos de cooperación que el Perú y Colombia deben priorizar para enfrentar juntos los retos impostergables que afectan negativamente a las poblaciones fronterizas entre ambos países", mencionaron en un comunicado.

Este acto se enmarca en una disputa territorial entre Colombia y Perú sobre la soberanía de la isla Santa Rosa. El presidente colombiano Gustavo Petro ha acusado a Perú de "copar territorio colombiano" al crear el distrito de Santa Rosa de Loreto, mientras que el gobierno peruano ha rechazado estas afirmaciones.