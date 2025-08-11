HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Política

César Hildebrandt a Gustavo Petro: "Ni rezándole a Santa Rosa va a lograr que el Perú cambie el tratado"

César Hildebrandt criticó a Petro por intentar deteriorar las relaciones bilaterales con Perú, sugiriendo que busca distraer a los colombianos de sus promesas incumplidas y problemas internos.

Hildebrandt señaló que las declaraciones de Petro sobre la soberanía de Perú en Santa Rosa responde a una distracción para evitar cuestionamientos sobre su gestión. Foto: composición de Jazmín Ceras / LR
Hildebrandt señaló que las declaraciones de Petro sobre la soberanía de Perú en Santa Rosa responde a una distracción para evitar cuestionamientos sobre su gestión. Foto: composición de Jazmín Ceras / LR

En su reciente podcast, el periodista César Hildebrandt se pronunció sobre la reciente tensión limítrofe que se vive entre Perú y Colombia luego de que el presidente del país vecino, Gustavo Petro, señaló mediante una publicación en su perfil de X denunciara que Perú habría copado territorio colombiano ilegalmente.

Únete a nuestro canal de política y economía

Hildebrandt señala que, para bien del país, en asuntos de fronteras y tratados, el Perú no está gobernado por Dina Boluarte ni por un Congreso corrupto, sino por la memoria histórica y las lecciones dolorosas del pasado. Por ello, advierte a Petro que "ni rezándole a Santa Rosa" logrará que el país modifique el tratado que Colombia consiguió en circunstancias favorables y que, según su punto de vista, nunca debió firmarse.

"En materia de fronteras, límites y tratados, al Perú, felizmente, no lo gobierna ni Dina Boluarte, ni el Congreso del hampa. Al Perú lo gobierna la memoria, los escarmientos del pasado, las lecciones nefastas de la historia. Por eso podemos decirle al señor Petro que ni rezándole a Santa Rosa va a lograr que el Perú cambie el tratado que Colombia obtuvo en suerte y que el Perú jamás debió firmar", señaló.

PUEDES VER: Gustavo Petro a la prensa: "Ponen a hablar la voz oficial del Perú como si fuera la voz oficial del periodismo Colombiano"

lr.pe

El periodista también criticó a Petro por intentar deteriorar la relación tranquila que Perú y Colombia han mantenido durante décadas, sugiriendo que lo hace para distraer a los colombianos de las promesas incumplidas de su gobierno, de los problemas internos que afectan a su régimen y de los episodios confusos y erráticos que han marcado su manera de actuar y expresarse.

"Petro quiere amargar una relación distendida que sostenemos desde hace décadas con Colombia y lo hace a ver si los colombianos se olvidan de sus promesas incumplidas, las miasmas que rodean su régimen y el anecdotario zigzagueante de algunos de sus tropiezos al hablar y al andar", sostuvo.

PUEDES VER: Ministro del Ambiente señala que conflicto por Santa Rosa sería una "cortina de humo" de presidente Gustavo Petro

lr.pe

Desconocidos instalaron bandera colombiana en isla Santa Rosa

En horas de la mañana de este 11 de agosto, ciudadanos que navegaban en el río Amazonas, cerca a la isla Santa Rosa, reportaron la presencia de una bandera colombiana en suelo peruano. Ante esto, la Marina de Guerra y la Policía Nacional intervinieron el lugar rápidamente para retirar el símbolo nacional colombiano.

Este hecho ocurre en medio de la creciente tensión diplomática entre Perú y Colombia por la soberanía de la también conocida isla Chinería, ubicada en la conocida zona de la triple frontera. La controversia se intensificó luego de que el presidente colombiano Gustavo Petro señalara que Perú estaría ocupando territorios que, según él, le corresponden a Colombia.

El Ejecutivo peruano manifestó su rechazo contundente a la instalación de la bandera colombiana, calificando la acción como innecesaria y perjudicial para las buenas relaciones bilaterales. La presidenta Dina Boluarte reafirmó la soberanía peruana sobre la isla y sostuvo que no existe ningún conflicto territorial vigente, respaldando esta posición con los acuerdos internacionales firmados por ambos países.

Notas relacionadas
Gustavo Petro a la prensa: "Ponen a hablar la voz oficial del Perú como si fuera la voz oficial del periodismo Colombiano"

Gustavo Petro a la prensa: "Ponen a hablar la voz oficial del Perú como si fuera la voz oficial del periodismo Colombiano"

LEER MÁS
"Colocar la bandera colombiana en Santa Rosa es una provocación", afirmó el exministro de Defensa Jorge Nieto

"Colocar la bandera colombiana en Santa Rosa es una provocación", afirmó el exministro de Defensa Jorge Nieto

LEER MÁS
Transportistas fluviales ofendidos tras hallazgo de bandera de Colombia en isla Chinería

Transportistas fluviales ofendidos tras hallazgo de bandera de Colombia en isla Chinería

LEER MÁS
Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

LEER MÁS
Martín Vizcarra cobró S/18.000 a su propio partido para evitar ir a prisión preventiva

Martín Vizcarra cobró S/18.000 a su propio partido para evitar ir a prisión preventiva

LEER MÁS
César Acuña aplaza conferencia de prensa para celebrar su cumpleaños y bailar con funcionarias

César Acuña aplaza conferencia de prensa para celebrar su cumpleaños y bailar con funcionarias

LEER MÁS
Pedro Castillo en juicio: "Desde acá invoco a Petro y al presidente de Chile, Bolivia, Brasil: De una vez vamos a la guerra"

Pedro Castillo en juicio: "Desde acá invoco a Petro y al presidente de Chile, Bolivia, Brasil: De una vez vamos a la guerra"

LEER MÁS
Rosa María Palacios sobre Martín Vizcarra por ser excluido de encuesta: "Lo han convertido en mártir"

Rosa María Palacios sobre Martín Vizcarra por ser excluido de encuesta: "Lo han convertido en mártir"

LEER MÁS
Martín Vizcarra llega a Santa Rosa con Perú Primero, pese a estar inhabilitado para postular a las Elecciones

Martín Vizcarra llega a Santa Rosa con Perú Primero, pese a estar inhabilitado para postular a las Elecciones

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Martín Vizcarra llega a Santa Rosa con Perú Primero, pese a estar inhabilitado para postular a las Elecciones

Cierran Panamericana Norte por incendio de enorme tráiler a la altura del km 97.5 en Chancay

Juan Reynoso tajante tras derrota de Melgar ante Sporting Cristal que alarga crisis del Dominó en el Clausura: "Seguro todo cambiará"

Política

Martín Vizcarra llega a Santa Rosa con Perú Primero, pese a estar inhabilitado para postular a las Elecciones

PPC, Unidad y Paz y Peruanos Unidos apuestan por Chiabra para la presidencia con la Alianza Unidad Nacional

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Martín Vizcarra llega a Santa Rosa con Perú Primero, pese a estar inhabilitado para postular a las Elecciones

PPC, Unidad y Paz y Peruanos Unidos apuestan por Chiabra para la presidencia con la Alianza Unidad Nacional

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota